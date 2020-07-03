Королевский театр в Мадриде откроется оперой «Травиата». Ее поставят с учетом социальной дистанции

Королевский театр в Мадриде вновь откроет свои двери, пишет The Guardian. Первым спектаклем, который представят на сцене театра, станет опера Джузеппе Верди «Травиата». Она будет представлена с учетом социальной дистанции.

Режиссеру постановки Лео Кастальди пришлось спланировать представление так, чтобы между артистами на протяжении всего спектакля сохранялось расстояние в два метра. Таким образом «Травиата» получила версию без привычных сцен танцев и светских вечеров.

«Это та «Травиата», которая имеет смысл для сегодняшних времен. Создавая ее, мы открыли для себя много нового. Мы обнаружили, что музыка может заполнить существующую дистанцию», — рассказал Кастальди.

В новом спектакле члены оркестра также расположены на расстоянии друг от друга, а секция деревянных духовых инструментов вовсе отделена от окружающих пластиковой стенкой — такая же отделяет дирижера от оркестра.

Особые меры предосторожности приняты и в зрительном зале. На переоборудование его потратили более 340 тыс. евро. Одновременно посмотреть спектакль смогут 869 зрителей. У всех гостей театра будут измерять температуру, а антракт увеличат, чтобы избежать очередей в туалетных комнатах. Зрителей обяжут носить защитные маски на протяжении всего представления.