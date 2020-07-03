Сразу два Сета Рогена в трейлере комедии «Американский огурчик»

Стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер комедии «Американский огурчик», в которой Сет Роген сыграл сразу две главные роли.

В 1920 году Гершель Гринбаум переезжает из Восточной Европы в Америку в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Он устраивается на фабрику по производству солений и однажды попадает в чан с солеными огурцами, в котором проводит следующие 100 лет.

Очнувшись, Гринбаум понимает, что совсем не постарел, и решает найти своих потомков. Оказывается, что единственный его родственник — правнук-программист, живущий в Бруклине.