Evanescence выпустила видеоклип к песне «The Game Is Over», снятый на iPhone

Группа Evanescence выпустила новый трек «The Game Is Over». Клип на него музыканты сняли сами на iPhone в коллаборации с режиссером П.Р. Брауном.
«Эта песня о том, как меня тошнит от фасада. От маскировки, которую мы носим для других, чтобы они чувствовали себя комфортно. Внутренние чувства настолько отличаются от того, что мы демонстрируем, пытаясь соответствовать тому, что социально приемлемо, или тому, что не сделает вас неприятным или слишком «странным», — рассказала о релизе солистка группы Эми Ли.
«Это обещание самому себе, что я буду более настоящим. Это также молитва о том, чтобы стать лучше и не чувствовать себя таким запутавшимся и обиженным», — добавила Эми Ли. Трек войдет в грядущий альбом коллектива «The Bitter Truth».
Evanescence — американская рок-группа, основанная Эми Ли и гитаристом Беном Муди в 1995 году. Наибольшего успеха группа добилась со своим альбомом «Fallen» в 2003 году, который принес исполнителям две премии «Грэмми». Последний студийный альбом музыкантов вышел в 2017 году.