Evanescence выпустила видеоклип к песне «The Game Is Over», снятый на iPhone

Группа Evanescence выпустила новый трек «The Game Is Over». Клип на него музыканты сняли сами на iPhone в коллаборации с режиссером П.Р. Брауном.

«Эта песня о том, как меня тошнит от фасада. От маскировки, которую мы носим для других, чтобы они чувствовали себя комфортно. Внутренние чувства настолько отличаются от того, что мы демонстрируем, пытаясь соответствовать тому, что социально приемлемо, или тому, что не сделает вас неприятным или слишком «странным», — рассказала о релизе солистка группы Эми Ли.