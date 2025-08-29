«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России 26 февраля
Умер композитор Родион Щедрин

Фото: Большой театр

Ушел из жизни композитор Родион Щедрин. Ему было 92 года. О смерти народного артиста СССР сообщили в Большом театре.

«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства», — говорится в посте театра.

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года  в селе Воротцы Тульской губернии, детство провел в Алексине на Оке. Щедрин с детства был погружен в атмосферу музыки: его отец был выпускником Московской консерватории и хорошо играл на скрипке. В 1955 году будущий известный композитор с отличием окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского по двум специальностям: композиции и фортепиано. На четвертом курсе стал членом Союза композиторов РСФСР.

С 1965 по 1969 год преподавал композицию в Московской консерватории. В 1973 году был избран председателем правления Союза композиторов РСФСР, где проработал до 1990 года.  В 1989 году  стал народным депутатом Верховного Совета СССР, был членом Межрегиональной Депутатской группы (1989—1991).

Народный артист СССР написал семь опер, пять балетов, три симфонии и 14 концертов, также был автором многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам. Щедрин — автор музыки к балетам «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Мертвые души», «Дама с собачкой», также был автором концертов «Четыре русские песни», «Озорные частушки», «Хороводы».

Композитор был женат на балерине Майе Плисецкой, которая умерла в 2015 году. Пианист — лауреат Ленинской и двух Госпремий СССР и двух Государственных премий России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

