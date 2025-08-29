Умер композитор Родион Щедрин

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в селе Воротцы Тульской губернии, детство провел в Алексине на Оке. Щедрин с детства был погружен в атмосферу музыки: его отец был выпускником Московской консерватории и хорошо играл на скрипке. В 1955 году будущий известный композитор с отличием окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского по двум специальностям: композиции и фортепиано. На четвертом курсе стал членом Союза композиторов РСФСР.