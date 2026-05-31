Чечня, Чукотка и Краснодарский край оказались самыми некурящими регионами в России

Чеченская Республика, Чукотский автономный округ и Краснодарский край стали регионами с самыми низкими показателями распространенности курения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава за апрель 2026 года.
В Чечне курят 0,56% взрослого населения, на Чукотке — 1,03%, в Краснодарском крае — 4,26%. В топ также попали Ингушетия и Ивановская область — по 6% курящих в каждом регионе.
Недавно парламент Великобритании одобрил законопроект, запрещающий покупку табачных изделий всем, кто родился после 2008 года. «Дети в Великобритании станут частью первого поколения без курения и будут защищены от зависимости и вреда, которые могут сопровождать их всю жизнь», ― отметил министр здравоохранения Уэс Стритинг.
Аналогичные законы ранее принимали в Новой Зеландиии на Мальдивах. В Новой Зеландии, однако, новые ограничения не успели даже вступить в силу — их отменило новое правительство. Министр финансов Никола Уиллис заявила, что доходы от продажи сигарет должны пойти на сокращение налогов.