Минобрнауки изменило правила приема в аспирантуру

В Минобрнауки утвердили новый порядок поступления в аспирантуру. Об этом пишет ТАСС. Приказ ведомства будет действовать до 1 сентября 2029 года.



С 1 июня 2026 года подать документы в аспирантуру в электронной форме можно будет только через «Госуслуги». Офлайн это можно будет сделать в самой образовательной организации. Каждый абитуриент получит уникальный код на «Госуслугах». После подачи заявления абитуриент сможет внести изменения в него — не чаще одного раза в два часа. Например, будут опции изменить конкурсные группы и приоритеты зачисления, а также представить или отозвать документы.



Целевые места можно будет детализировать под интересы конкретных заказчиков обучения. Образовательные организации должны будут не позднее 15 апреля года приема публиковать информацию о количестве мест для абитуриентов, в том числе по целевым квотам. Число платных мест после 15 апреля изменить нельзя.



Кроме того, в перечень индивидуальных достижений потенциального аспиранта включили портфолио, подтверждающее успехи поступающего в научной деятельности. У каждой образовательной организации будет право установить порядок его формирования самостоятельно.