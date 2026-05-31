Канье Уэст назвал свой концерт в Стамбуле самым массовым платным стадионным выступлением в истории

Хоррор 26-летнего ютубера с бюджетом в 750 тыс. долларов собрал в прокате 100 млн
Тейлор Свифт и «История игрушек» намекнули на возможное сотрудничество
Сиквел «Minecraft в кино» получит название «A Minecraft Movie Squared»
Кристину Лекси, бывшую девушку Паши Техника, арестовали по делу о распространении порнографии
ПСЖ победил в финале Лиги чемпионов
ИИ-агентам дали под управление симуляцию общества. Grok совершил 183 преступления и вымер за 4 дня
Водка в России за год подорожала почти на 15%
СМИ: вскрытие туши горбатого кита Тимми проведут 4 июня
Умерла оскароносная монтажерка «Звездных войн» Марсия Лукас
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри еще 3 млн долларов после сорванной сделки с недвижимостью
Режиссер «Книги жизни» отказался от ИИ-мультсериала после критики
Россиянам для счастья нужно 273 тыс. рублей в месяц
В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на хоррор «Закулисье реальности»
Собянин: Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов планеты
У сервиса Figma масштабный сбой работы в России
В Москве и Петербурге запустили гастропроект с участием мишленовских шефов
В Москве потолок и колонны новой станции метро «Новорижская» будут похожи на восходящее пламя
1 июня в России стартует самый продолжительный ультрамарафон в поддержку детей с онкозаболеваниями
Дэнни Бойл планирует начать съемки третьей части «28 лет спустя» в следующем году
Синоптик: лето вернется в Москву 3 июня
Звезда «Клона» пережила четыре ненужные операции в ожидании правильного диагноза
В Японии появилось такси, предлагающее дрифт-сессии
В США школьники застряли на сломавшемся аттракционе. Они провисели вверх ногами четыре часа
На «Госуслугах» появится книга жалоб на продавцов и маркетплейсы
Экс-настоятеля Шаолиньского монастыря приговорили к 24 годам тюрьмы за коррупцию
Ева Лонгория никогда не смотрела сериал «Отчаянные домохозяйки», в котором сыграла одну из ролей
Агрегаторы такси смогут отключать водителей от заказов из-за переработок
В Нагатинском Затоне появится один из крупнейших в Москве концертных залов

Канье Уэст назвал свой концерт в Стамбуле самым массовым платным стадионным выступлением в истории

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Концерт Канье Уэста в Стамбуле 30 мая посетили 118 тысяч человек. Рэпер сообщил зрителям, что они установили рекорд — это самое массовое платное стадионное выступление в истории.

Однако это утверждение вызывает вопросы: еще в 1991 году a-ha собрали около 198 тыс. зрителей на концерте в рамках Rock in Rio.

Вскоре Уэста ждет первый концерт в Грузии — он пройдет в Тбилиси 12 июня на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе. Выступление состоится в рамках тура «Ye Live Concert». Для него команда Уэста сделала сцену в виде вращающейся полусферической конструкции, похожей на планету Земля.

Ранее выступления Уэста отменили в Швейцарии, Польше, Франции и Индии. Самый громкий скандал разгорелся в Великобритании — МВД Великобритании запретило рэперу въезд в страну: его присутствие, по мнению чиновников, не будет способствовать «общественному благу». После этого решения организаторы Wireless Festival приняли решение отменить мероприятие.

За последние несколько лет музыкант неоднократно делал антисемитские, расистские и пронацистские заявления. Его аккаунты в соцсетях блокировали, а партнеры (adidas, Balenciaga, юристы, лейбл) разрывали контракты. Pepsi объявила о прекращении спонсорства фестиваля Wireless именно из-за приглашения Уэста.

Незадолго до выхода альбома «Bully» артист объяснил свои антисемитские высказывания травмой лобной доли головного мозга и извинился перед евреями. Тогда он утверждал, что работает над своим ментальным состоянием, просил терпения и понимания. В начале 2025 года Уэст взял назад извинения, снова назвал себя нацистом, а затем опять отказался от этих слов.

Расскажите друзьям