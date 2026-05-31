Сиквел «Minecraft в кино» получит название «A Minecraft Movie Squared»

«Minecraft в кино» стал одним из главных блокбастеров 2025 года, собрав 960 млн долларов по всему миру. Успех картины позволил Warner Bros. установить несколько рекордов: впервые с 2009 года студия выпустила сразу два фильма, которые собрали более 40 млн долларов за выходные. Это сделали «Грешники» Райана Куглера и «Minecraft в кино».