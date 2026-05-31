Пол Беттани рассказал, что все еще тяжело скорбит по Хиту Леджеру

Актер Пол Беттани рассказал о своем погибшем коллеге Хите Леджере на подкасте «Happy Sad Confused».



«Всякий раз меня переполняет грусть, когда я вспоминаю, что он мертв. Он был невероятно творческой личностью, и я ловлю себя на том, что оплакиваю то, чего он не добился — не только как актер, он был просто невероятно творческим человеком», — поделился Беттани.



Актер отметил позитивный характер Хита. «Он просто сиял, и когда ты был с ним, казалось, что на тебя светит солнце. Он был полон жизни и радости — и этот ребенок не мог уснуть. Вот и вся история. Фантастический актер», — добавил Пол.



Пол Беттани и Хит Леджер были близкими друзьями. Они вместе сыграли в фильме «История рыцаря» (2001). В январе 2008 года Хит Леджер умер от передозировки снотворного и других лекарств. Ему было всего 28 лет.



Недавно стало известно, что Пол Беттани исполнит главную роль в сериале «Квест Вижна». Он выйдет 14 октября на Disney+.