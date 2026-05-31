30 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве Okko организовал специальный показ финала Лиги чемпионов. Событие посетило более 1000 болельщиков, звезд спорта и шоу-бизнеса.
В финале встретились «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен». Основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказался ПСЖ — 4:3. Игру комментировали Павел Чепурин и Денис Алхазов.
Зрители обсуждали ключевые моменты матча со звездами спорта, шоу-бизнеса и комментаторами. Среди приглашенных — Дмитрий Сычев, Александр Кокорин, Анна Седокова, Яна Чурикова, Денис Косиков, Евгений Папунаишвили, Алексей Макаров, Константин Анисимов, Надежда Сысоева, Коля Безопасность и многие другие.
Титульным партнером показа выступил «СберПрайм». Мероприятие также поддержали SberDevices, «Самокат», «Звук», «Афиша» и «Чемпионат».