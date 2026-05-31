В «Лужниках» установили мировой рекорд по самому массовому турниру по настольному теннису

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва»

На большой спортивной арене «Лужников» завершился Фестиваль настольного тенниса, в котором участвовали более 6 тыс. человек. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента спорта.

«В соревнованиях приняли участие 6 тыс. 187 человек и это достижение официально зафиксировано как мировой рекорд», — говорится в сообщении. Организаторы установили 200 столов для настольного тенниса и задействовали 100 судей.

Соревнования прошли в трех категориях: «детский турнир», «любительский турнир» и «ветераны». Завершился фестиваль церемонией награждения победителей и призеров.

Недавно в Тбилиси начался первый в истории чемпионат мира по длинным нардам. Организатор — Международная федерация нард, которая повилась два года назад.

