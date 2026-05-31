Тейлор Свифт и «История игрушек» намекнули на возможное сотрудничество

Тейлор Свифт может написать саундтрек к «Истории игрушек 5» — или иным способом поучаствовать в создании сиквела. На это намекают билборды в США, Канаде и Великобритании.
На плакатах изображены буквы «TS» — инициалы певицы, которые также совпадают с сокращением от «Toy Story». Буквы нарисованы в стиле плаката «Истории игрушек» на фоне белых облаков.
На Spotify и Amazon Music облака появились и на обложке альбома «1989 (Taylor’s Version)» — на них заменили чаек на фоне. Облака также появляются в тиктоке при поиске «Taylor Swift».
Премьера «Истории игрушек-5» назначена на 19 июня. Новый фильм, по словам режиссера Эндрю Стэнтона, посвящен «осознанию экзистенциальной проблемы: никто больше по-настоящему не играет в игрушки».
Уже знакомые герои — Вуди, Базз, Джесси и другие — столкнутся с планшетом по имени Лилипад. Ее роль исполнила актриса Грета Ли («Прошлые жизни»). К актерскому составу также присоединился телеведущий Конан О’Брайен, который озвучил Умницу — интерактивную игрушку для приучения детей к горшку. Bad Bunny подарит голос Пицце в солнечных очках, Недавно вышел финальный трейлер.