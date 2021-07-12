Есть в жару хочется не всегда — скорее, пить и лежать. Мы все понимаем. Собрали для вас подборку с летними напитками и блюдами на случай, если захочется охладиться не только снаружи, но и внутри. Заодно мы включили сюда рецепты еды, которую получится приготовить только летом, пока есть свежие фрукты, овощи и ягоды.
Напитки
Поваренная книга
Жаропонижающее: рецепты лимонадов на любой вкус
Состояние еды
Хлебный, медовый, ягодный: рассказываем, каким бывает квас и как его приготовить
Что пить
Эспрессо-тоник и не только: 4 быстрых рецепта холодных напитков на основе кофе
Блюда с фруктами
Поваренная книга
Что приготовить из клубники: настойка, пирог, мороженое и другие блюда
Поваренная книга
Рецепт на выходные: груша в вине из D.O.M.
Поваренная книга
Как приготовить яблочный пирог: рецепт бренд-шефа Strelka Bar & Food
Как выбирать фрукты
Состояние еды
А теперь настоящий гид по черешне: сорта, цены и советы по выбору
Состояние еды
Как выбрать правильный арбуз и что сделать с тем, который не очень
Супы
Поваренная книга
Не свекольник и не окрошка: 7 интересных рецептов холодных супов
Состояние еды
Правила зеленых щавелевых щей: состав, температура подачи, нужно ли яйцо
Состояние еды
Окрошка: все самое важное о главном народном супе каждого лета
Блюда с овощами
Поваренная книга
Готовим дома: греческий салат по рецепту ресторана Eva
ЗОЖ
Жидкие салаты: 13 соков из овощей, травы и корнеплодов
Поваренная книга
Постно, но вкусно: 10 простых рецептов без мяса
Варенье
Поваренная книга
Клубничное, черничное и из соленых огурцов — 5 несложных рецептов варенья
Состояние еды
Сладкая жизнь: чем варенье отличается от конфитюра и джема и как готовить их правильно
Что пить
Как сделать коктейльную вишню самостоятельно