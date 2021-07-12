Есть в жару хочется не всегда — скорее, пить и лежать. Мы все понимаем. Собрали для вас подборку с летними напитками и блюдами на случай, если захочется охладиться не только снаружи, но и внутри. Заодно мы включили сюда рецепты еды, которую получится приготовить только летом, пока есть свежие фрукты, овощи и ягоды.