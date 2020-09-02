Лето закончилось — сейчас последний шанс наесться малиной, клубникой и другими сезонными ягодами и фруктами. Потом на помощь придут сладкие «закрутки»: джемы, конфитюры и бабушкино варенье. Разбираемся, чем одно отличается от другого, правда ли варенье полезно и можно ли сварить джем из овощей. Рецепт простого малинового конфитюра ищите в конце.

Владислав Панченко Шеф-кондитер, автор кулинарного курса

Что такое варенье и чем оно отличается от повидла, джема и конфитюра? Варенье — это долго уваренные, чаще всего целые или крупно рубленные фрукты и ягоды. «Вареньем» правильнее называть именно то, что делали наши бабушки: на глаз, обычно в соотношении воды, сахара и исходного продукта 1/1/1, варенье томили на огне, пока не получалась сладкая масса с жидким сиропом. Главная задача такой заготовки — продлить срок хранения продукта и не потерять урожай , чтобы его можно было съесть и зимой. О цвете и сохранении полезных свойств мало кто заботился — все делали по наитию. Повидло — это, по сути, то же варенье, только фрукты и ягоды перетирают в густое пюре и затем долго варят в сахаре и воде. Все делают так же интуитивно и долго, в результате фрукты теряют цвет и полезные свойства. Джемы и конфитюры — это уже блюда, приготовленные «по науке». Они похожи, только первые — американский продукт, вторые — французский. Для того, чтобы приготовить джем или конфитюр, нужен точный подход и четкие измерения. Для их приготовления используют нарезанные мелким кубиком свежие фрукты с добавлением загустителя — пектина или желатина.



Что означает «точный подход»? Самое главное — соотношение сахара и общей массы конфитюра после уваривания должно быть 65%. Для того чтобы измерить это, используют прибор рефрактометр. Естественно, точность рецепта тоже важна: чтобы показатель сахара был 65% для разных фруктов, нужно разное количество сахара. Например, малина кислее абрикоса, поэтому для нее нужно больше сладости. Еще нужен прибор для измерения кислотности — PH-метр: если будет очень кисло, то конфитюр или джем просто не застынет. К тому же конфитюр обязательно готовят в медной посуде: в ней фрукты не окисляются и сохраняют цвета. Это происходит потому, что медь выделяет особые ионы, которые вступают в реакцию с молекулами добавленного пектина. Но в самих фруктах, пусть в небольшом количестве, тоже есть пектин, который также начинает выделяться, и желирование происходит быстрее. А значит, конфитюр будет ярче и насыщеннее.

Нужно понимать, что точность в рецептуре — это не просто прихоть.

Все взаимосвязано: яркость и насыщенность конфитюра отражает вкус и пользу. Конечно, можно обойтись без измерительных приборов и медной посуды, но в результате получатся просто фрукты с сахаром.

Малиновый конфитюр полезнее, чем бабушкино малиновое варенье? Не могу говорить про варенье всех бабушек, но, скорее всего, да. Поймите, бабушки готовили, чтобы наверняка не испортилось, — долго и с кучей сахара . В конфитюре сладости 65%, а в варенье — от 80%. Конфитюр при правильном рецепте готовят от силы 40 минут. Конечно, сам способ приготовления сложнее, нужно вникать в химические процессы, но результат того стоит. Можно обойтись без сахара? Можно готовить на заменителе. Чаще всего готовят на мальтитолеСахарозаменитель, получаемый из крахмала, с меньшей концентрацией килокалорий — 2–3 грамма против 4 грамм в сахаре., потому что при варке он не дает никаких побочных вкусов, что часто происходит с другими сахарозаменителями. Но вы должны понимать, что от мальтитола сахар в крови тоже поднимется, просто медленнее. Это актуально, если вы диабетик или следите за количеством калорий. Если на банке с конфитюром пишут «0 грамм углеводов», не верьте — это вранье. Есть еще такое понятие, как облегченный конфитюр. В его составе порядка 50% сахара. Он менее сладкий, и срок годности, соответственно, у него тоже меньше.

Как долго можно хранить конфитюр и в каких условиях? Нужно закатывать в банки, как делали бабушки? Закатывать не надо, уже давно есть специальные банки для консервации. Приготовленный «по науке» конфитюр может храниться до двух лет в темном месте при температуре около 20 градусов. Облегченный конфитюр хранится до года. Из чего можно приготовить конфитюр? Практически из всего растительного: овощи или фрукты — неважно. Если понимать химию и физику процессов, можно придумать какой угодно рецепт и приготовить конфитюр, например, из лука, из малины и болгарского перца, из свеклы и моркови, из малины и тархуна, даже из инжира с вином. Предел фантазии — картофель, он слишком крахмальный. Если говорить о популярных вкусах, то классикой считается малина, абрикос, черная смородина. Во Франции очень популярна голубика. С чем едят конфитюр? Просто с хлебом или есть что‑то интереснее? Во Франции конфитюр, естественно, подают на завтрак с круассанами и багетами. Но также его можно есть с мясным стейком, сырами, добавлять в пирог как начинку.

Рецепт малинового конфитюра

Ингредиенты — Свежая малина — 1,3 кг

— Лимонный сок — 200 г

— Сахар — 1,5 кг

— Пектин — 6 г

Как готовить 01 Смешать сахар с пектином. 02 Смешать малину и сок лимона и добавить к ним смесь сахара и пектина. 03 Поставить на огонь и довести до кипения, затем уваривать 15–20 минут на среднем огне. Если у вас есть медная посуда — используйте ее. 04 Заранее подготовить банки для консервирования и разлить в них конфитюр.