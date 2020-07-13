Сезон ягод в самом разгаре — идеальное время для приготовления варенья. «Афиша Daily» узнала у московских заведений пять рецептов варенья: черничного, клубничного (с сахаром и без), вишневого с островным виски, а также необычного джема из жимолости и соленых огурцов.

Черничное варенье от команды Eggsellent Идеально подходит для гриль-чизов

Ингредиенты — Черника (замороженная или свежая) — 1 кг

— Сахар — 500 г

— Веточка свежего розмарина (или ½ чайной ложки сухого) Дополнительно — Кастрюля из нержавеющей стали или эмалированная объемом от 2 до 5 литров

Как готовить 01 Если вы используете замороженную чернику, засыпьте ее сахаром и оставьте на 30 минут, чтобы она дала сок. Если черника свежая, можно засыпать сахаром и начинать варить сразу. 02 Поставьте вариться на медленный огонь, помешивайте каждые 2 минуты. Когда черника даст сок, можно помешивать раз в 10 минут. 03 Добавьте розмарин. 04 Варите до загустения — на это потребуется от 40 минут до часа. 05 Дайте варенью остыть. Храните в холодильник не более 5 суток.

Клубничное варенье на сиропе топинамбура из кафе «Без рецепта» Для тех, кто не ест сахар

Ингредиенты — Клубника — 200 г

— Сироп топинамбура — 120 мл

— Лимонный сок — 20 мл

— Тимьян — по вкусу

— Ваниль — по вкусу

Как готовить 01 Очистите клубнику от хвостиков, нарежьте небольшими кусочками. 02 Залейте ее сиропом топинамбура, добавьте лимонный сок, ваниль и пару веточек тимьяна. 03 Варите на среднем огне под закрытой крышкой в течение 30 минут. 04 Когда варенье будет готово, выньте веточки и добавьте свежий тимьян.

Клубничный кули из ресторана Wine & Crab Простой и беспроигрышный рецепт

Ингредиенты — Свежая клубника — 600 г

— Сахар — 500 г

— Вода — 500 г

Как готовить 01 Для начала приготовьте сироп. Для этого в кастрюле соедините сахар и воду, доведите до кипения. 02 Ягоды очистите от хвостиков, протрите через мелкое сито. 03 Затем получившееся пюре отправьте на огонь и доведите до кипения. Добавьте 120 г сахарного сиропа. Проварите на медленном огне 5 минут.

Варенье из жимолости и соленых огурцов из ресторана «Сибирьсибирь» Неожиданно удачное сочетание

Ингредиенты — Жимолость — 1 кг

— Огурцы соленые — 200 г

— Свежий эстрагон (он же тархун) — 100 г

— Сахар — 80 г

— Вино белое — 100 мл

— Коньяк — 100 мл

— Розмарин — 10 г

— Перец чили — половина стручка

Как готовить 01 Мелко нарежьте огурцы, а эстрагон разберите на листики. 02 Соедините все ингредиенты, поставьте на медленный огонь. Доведите до кипения, варите до загустения. 03 Достаньте листики эстрагона. Остудите варенье.

Вишневый кетчуп от шеф-повара Buro TSUM Владимира Чистякова Станет отличным соусом к мясным блюдам

— Вишня свежемороженная — 2 кг

— Уксус яблочный — 150 г

— Мед цветочный — 200 г

— Сахар тростниковый — 200 г

— Корень имбиря — 60 г

— Перец чили — 25 г

— Соль — 7г

— Чеснок — 20 г

— Корица молотая — 10 г

— Лимон — 1 шт.

— Гвоздика — 10 г

— Островной виски — 300 г

Для приготовления варенья лучше выбирать именно островной виски — такой скотч имеет характерный дымный привкус и торфяные нотки, важные для вкуса варенья.

Как готовить 01 Нарежьте вишню мелким кубиком. Сложите в сотейник. 02 Добавьте уксус, мед, сахар, нарезанный крупными кусками корень имбиря, перец чили, соль, чеснок, корицу и гвоздику. Поставьте на медленный огонь, доведите до кипения и варите примерно 1,5 часа. 03 Добавьте виски и варите еще полчаса. 04 Достаньте кусочки имбиря и чеснока. Остудите.