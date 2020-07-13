Сезон ягод в самом разгаре — идеальное время для приготовления варенья. «Афиша Daily» узнала у московских заведений пять рецептов варенья: черничного, клубничного (с сахаром и без), вишневого с островным виски, а также необычного джема из жимолости и соленых огурцов.
Черничное варенье от команды Eggsellent
Идеально подходит для гриль-чизов
Ингредиенты
— Черника (замороженная или свежая) — 1 кг
— Сахар — 500 г
— Веточка свежего розмарина (или ½ чайной ложки сухого)
Дополнительно
— Кастрюля из нержавеющей стали или эмалированная объемом от 2 до 5 литров
Как готовить
Если вы используете замороженную чернику, засыпьте ее сахаром и оставьте на 30 минут, чтобы она дала сок. Если черника свежая, можно засыпать сахаром и начинать варить сразу.
Поставьте вариться на медленный огонь, помешивайте каждые 2 минуты. Когда черника даст сок, можно помешивать раз в 10 минут.
Добавьте розмарин.
Варите до загустения — на это потребуется от 40 минут до часа.
Дайте варенью остыть. Храните в холодильник не более 5 суток.
Клубничное варенье на сиропе топинамбура из кафе «Без рецепта»
Для тех, кто не ест сахар
Ингредиенты
— Клубника — 200 г
— Сироп топинамбура — 120 мл
— Лимонный сок — 20 мл
— Тимьян — по вкусу
— Ваниль — по вкусу
Как готовить
Очистите клубнику от хвостиков, нарежьте небольшими кусочками.
Залейте ее сиропом топинамбура, добавьте лимонный сок, ваниль и пару веточек тимьяна.
Варите на среднем огне под закрытой крышкой в течение 30 минут.
Когда варенье будет готово, выньте веточки и добавьте свежий тимьян.
Клубничный кули из ресторана Wine & Crab
Простой и беспроигрышный рецепт
Ингредиенты
— Свежая клубника — 600 г
— Сахар — 500 г
— Вода — 500 г
Как готовить
Для начала приготовьте сироп. Для этого в кастрюле соедините сахар и воду, доведите до кипения.
Ягоды очистите от хвостиков, протрите через мелкое сито.
Затем получившееся пюре отправьте на огонь и доведите до кипения. Добавьте 120 г сахарного сиропа. Проварите на медленном огне 5 минут.
Варенье из жимолости и соленых огурцов из ресторана «Сибирьсибирь»
Неожиданно удачное сочетание
Ингредиенты
— Жимолость — 1 кг
— Огурцы соленые — 200 г
— Свежий эстрагон (он же тархун) — 100 г
— Сахар — 80 г
— Вино белое — 100 мл
— Коньяк — 100 мл
— Розмарин — 10 г
— Перец чили — половина стручка
Как готовить
Мелко нарежьте огурцы, а эстрагон разберите на листики.
Соедините все ингредиенты, поставьте на медленный огонь. Доведите до кипения, варите до загустения.
Достаньте листики эстрагона. Остудите варенье.
Вишневый кетчуп от шеф-повара Buro TSUM Владимира Чистякова
Станет отличным соусом к мясным блюдам
— Вишня свежемороженная — 2 кг
— Уксус яблочный — 150 г
— Мед цветочный — 200 г
— Сахар тростниковый — 200 г
— Корень имбиря — 60 г
— Перец чили — 25 г
— Соль — 7г
— Чеснок — 20 г
— Корица молотая — 10 г
— Лимон — 1 шт.
— Гвоздика — 10 г
— Островной виски — 300 г
Как готовить
Нарежьте вишню мелким кубиком. Сложите в сотейник.
Добавьте уксус, мед, сахар, нарезанный крупными кусками корень имбиря, перец чили, соль, чеснок, корицу и гвоздику. Поставьте на медленный огонь, доведите до кипения и варите примерно 1,5 часа.
Добавьте виски и варите еще полчаса.
Достаньте кусочки имбиря и чеснока. Остудите.