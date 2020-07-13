Сезон ягод в самом разгаре — идеальное время для приготовления варенья. «Афиша Daily» узнала у московских заведений пять рецептов варенья: черничного, клубничного (с сахаром и без), вишневого с островным виски, а также необычного джема из жимолости и соленых огурцов.

Черничное варенье от команды Eggsellent

Идеально подходит для гриль-чизов

Ингредиенты

— Черника (замороженная или свежая) — 1 кг
— Сахар — 500 г
— Веточка свежего розмарина (или ½ чайной ложки сухого)

Дополнительно

— Кастрюля из нержавеющей стали или эмалированная объемом от 2 до 5 литров

Как готовить

01

Если вы используете замороженную чернику, засыпьте ее сахаром и оставьте на 30 минут, чтобы она дала сок. Если черника свежая, можно засыпать сахаром и начинать варить сразу.

02

Поставьте вариться на медленный огонь, помешивайте каждые 2 минуты. Когда черника даст сок, можно помешивать раз в 10 минут.

03

Добавьте розмарин.

04

Варите до загустения — на это потребуется от 40 минут до часа.

05

Дайте варенью остыть. Храните в холодильник не более 5 суток.

Клубничное варенье на сиропе топинамбура из кафе «Без рецепта»

Для тех, кто не ест сахар

Ингредиенты

— Клубника — 200 г
— Сироп топинамбура — 120 мл
— Лимонный сок — 20 мл
— Тимьян — по вкусу
— Ваниль — по вкусу

Как готовить

01

Очистите клубнику от хвостиков, нарежьте небольшими кусочками.

02

Залейте ее сиропом топинамбура, добавьте лимонный сок, ваниль и пару веточек тимьяна.

03

Варите на среднем огне под закрытой крышкой в течение 30 минут.

04

Когда варенье будет готово, выньте веточки и добавьте свежий тимьян.

Клубничный кули из ресторана Wine & Crab

Простой и беспроигрышный рецепт

Ингредиенты

— Свежая клубника — 600 г
— Сахар — 500 г
— Вода — 500 г

Как готовить

01

Для начала приготовьте сироп. Для этого в кастрюле соедините сахар и воду, доведите до кипения.

02

Ягоды очистите от хвостиков, протрите через мелкое сито.

03

Затем получившееся пюре отправьте на огонь и доведите до кипения. Добавьте 120 г сахарного сиропа. Проварите на медленном огне 5 минут.

Варенье из жимолости и соленых огурцов из ресторана «Сибирьсибирь»

Неожиданно удачное сочетание

Ингредиенты

— Жимолость — 1 кг
— Огурцы соленые — 200 г
— Свежий эстрагон (он же тархун) — 100 г
— Сахар — 80 г
— Вино белое — 100 мл
— Коньяк — 100 мл
— Розмарин — 10 г
— Перец чили — половина стручка

Как готовить

01

Мелко нарежьте огурцы, а эстрагон разберите на листики.

02

Соедините все ингредиенты, поставьте на медленный огонь. Доведите до кипения, варите до загустения.

03

Достаньте листики эстрагона. Остудите варенье.

Вишневый кетчуп от шеф-повара Buro TSUM Владимира Чистякова

Станет отличным соусом к мясным блюдам

— Вишня свежемороженная — 2 кг
— Уксус яблочный — 150 г
— Мед цветочный — 200 г
— Сахар тростниковый — 200 г
— Корень имбиря — 60 г
— Перец чили — 25 г
— Соль — 7г
— Чеснок — 20 г
— Корица молотая — 10 г
— Лимон — 1 шт.
— Гвоздика — 10 г
— Островной виски — 300 г 

Для приготовления варенья лучше выбирать именно островной виски — такой скотч имеет характерный дымный привкус и торфяные нотки, важные для вкуса варенья.

Как готовить

01

Нарежьте вишню мелким кубиком. Сложите в сотейник.

02

Добавьте уксус, мед, сахар, нарезанный крупными кусками корень имбиря, перец чили, соль, чеснок, корицу и гвоздику. Поставьте на медленный огонь, доведите до кипения и варите примерно 1,5 часа.

03

Добавьте виски и варите еще полчаса.

04

Достаньте кусочки имбиря и чеснока. Остудите.

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