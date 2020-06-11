Квас — один из главных русских летних напитков: кружка холодного кваску спасет в жару, а также станет незаменимым ингредиентом в окрошке. Узнали у шеф-повара ресторана «Матрешка» Влада Пискунова, что из себя представляет хлебный квас, может ли он быть хмельным и как приготовить квас на сухарях в домашних условиях.

Квас — один из самых древних русских напитков, он упоминается в таких старинных письменных источниках, как «Повесть временных лет», «Стоглав», «Великие Четьи-Минеи» и «Домострой». Невероятно, но многие виды кваса любители варят до сих пор, хотя подавляющее большинство старинных рецептов практически никто не использует. Если обобщить все виды кваса, упомянутые в специальной литературе конца XIX — начала ХХ века, можно смело насчитать больше сотни всевозможных рецептов. Это и дошедший до нас, хоть и в сильно упрощенном и сокращенном виде, хлебный квас и его разновидности — кислые щи, это и ставленные меды, и фруктовый, и ягодный, и свекольный, и даже репный квасы.

Некоторые рецепты содержат хмель — это говорит о том, что четкой грани между квасом и пивом не существует , ведь, с другой стороны, есть довольно много видов пива, не содержащих хмель. Например, на Вологодчине до сих пор варят дрожженик — что‑то среднее между квасом и пивом.

Медовые квасы, или попросту меды, подразделяются на простые и хмельные, пряные и крепленые. Есть и рецепты, совмещающие в себе компоненты хлебного, ягодного и медового квасов.

Вариаций фруктово-ягодного кваса существует в несколько раз больше, чем самих фруктов и ягод, даже из одного типа сырья можно приготовить различными способами совершенно разные напитки, а можно их еще и комбинировать, делать яблочно-рябиновый квас или сливово-малиновый. По способу приготовления они делятся на собственно квасы, водицы, шипучки, шиповки, сидры… Отдельно надо упомянуть водицы, которые делают из березового сока — березовики, — вот уж точно более русского напитка не придумаешь!

Cухарный квас

Сотни лет русские люди не только утоляли квасом жажду, но и готовили на нем многочисленные кушанья: окрошку, ботвинью, мясо в квасе, свекольник, щучину.