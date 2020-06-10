Лучшее спасение в жару — стакан холодного лимонада. «Афиша Daily» выведала у московских заведений восемь рецептов необычных безалкогольных напитков на любой вкус.
Лимонад Kataka из кафе «Сверстник»
Ингредиенты
— Пюре маракуйи — 50 мл
— Сироп индийский фалернум — 40 мл
— Содовая — по вкусу
— Лед
Для сиропа индийский фалернум
— Вода — 1,1 л
— Сахар — 1 кг
— Сушеный ананас — 100 г
— Стручок ванили — 1 шт.
— Сушеный лист каффирского лайма — 5 г
— Куркума — 32 г
— Гвоздика — 2 г
— Корица — 15 г
— Кардамон — 5 г
— Цедра лимона — 18 г
— Цедра апельсина — 12 г
Дополнительно
— Сушеный ананас
— Веточка мяты
Как готовить
Сначала приготовить сироп. Для этого все ингредиенты, кроме цедры, сложить в кастрюлю и довести до кипения, периодически помешивая, чтобы сахар полностью растворился.
Уменьшить огонь и проварить еще 15 минут.
Отфильтровать получившийся сироп через сито, добавить цедру лимона и апельсина. Дать сиропу остыть, убрать цедру.
Собрать лимонад. Для этого в бокал со льдом налить пюре маракуйи и сироп, добавить содовую, перемешать. Украсить сушеным ананасом и веточкой мяты.
Лимонад «Персик-каркаде» из бара «Ровесник»
Ингредиенты
— Персики — 500 г
— Сахарный песок — 310 г
— Кипяток — 310 мл
— Каркаде — 17 г
— Лимонный сок — 70 мл
Дополнительно
— Содовая
— Лед
Как готовить
Персики нарезать. Вместе с остальными ингредиентами поместить в блендер, взбить. Оставить на 15 минут. Процедить.
В стакан со льдом влить сироп, затем разбавить его содовой в соотношении 1:2.
Маття-тоник из «Даблби Green»
Ингредиенты
— Тоник — 150 мл
— Чай маття — 2 г
— Сок лайма — 5 мл
— Подсластитель — по вкусу
— Ваниль — 0,5 г
— Шалфей — 1 г
— Тимьян — 1 веточка
— Лед
Инструменты
— Бамбуковый венчик часен или капучинатор
Как готовить
В охлажденный стакан налить тоник.
Взбить чай маття с горячей водой W-образными движениями венчиком или капучинатором до образования плотной пены.
В стакан с тоником выжать сок лайма, добавить веточку тимьяна и листики шалфея, добавить лед и подсластитель. Сверху влить маття и перемешать.
Кокосовая крем-сода из бара The Nest
Ингредиенты
— Крем-сода — 150 мл
— Газированная вода — 50 мл
— Лед
Для крем-соды
— Вода — 1 л
— Цедра грейпфрута — 20 г
— Кокосовая стружка — 150 г
— Ванильная эссенция — 7,5 мл
— Сахар — 80 г
— Лимонная кислота — 3,5 г
Дополнительно
— Пастила
Как готовить
Сначала сделать заготовку. Для этого проварить все ингредиенты в сотейнике при температуре 100 градусов, перед кипением снять с плиты.
Накрыть сотейник пищевой пленкой, оставить на 12 часов при комнатной температуре. Затем процедить через марлю или мелкое сито.
В бокале со льдом смешать крем-соду и газированную воду.
Украсить пастилой.
Лимонад из бара «Стрелка»
Ингредиенты
— Свежевыжатый сок киви — 50 мл
— Фреш яблоко — 50 мл
— Фреш лайм — 20 мл
— Сироп бузины — 15 мл
— Имбирный эль — по вкусу
Дополнительно
— Киви
Как готовить
Взбить все ингредиенты, кроме эля.
Процедить микс в стакан со льдом, долить имбирным элем.
Украсить киви.
Гречишный Ice Tea Latte из кафе «Город-сад»
Ингредиенты
— Гречишный чай — 2 г
— Сироп топинамбура — по вкусу
— Кокосовое молоко — 150 мл
— Ваниль — по вкусу
— Лед
Как готовить
Заварить гречишный чай согласно инструкции. Остудить.
В бокал положить лед, влить заваренный и настоявшийся чай, добавить кокосовое молоко, сироп топинамбура и ваниль.
«Матча Bobba» из ресторана Touch of Matcha
Ингредиенты
— Церемониальный чай маття — 2 г
— Шарики тапиоки — 100 г
— Кокосовое молоко — 150 г
— Горячая вода — 30 г
— Лед
Инструменты
— Бамбуковый венчик часен или капучинатор
— Чаша чаван или глиняная чаша
— Толстая трубочка
Как готовить
Сложить чай маття в чашу, постепенно добавить горячую воду (80 градусов).
Взбить чай W-образными движениями венчиком или капучинатором до образования плотной пены.
На дно бокала выложить шарики тапиоки.
Влить кокосовое молоко, добавить лед, затем сверху налить маття.
Подавать с толстой трубочкой.
Tonic Pink из кофейни Bloom-n-Brew
Ингредиенты
— Замороженная малина — 100 г
— Лайм — 1 шт.
— Сахар — 70 г
— Вода — 100 г
— Тоник — 120 г
— Эспрессо — 2 шота
— Лед
Как готовить
Малину, цедру лайма, сахар и воду смешать в сотейнике, довести до кипения и проварить 10 минут.
Не перетирая, процедить через сито и остудить.
В бокал со льдом залить 50 грамм получившегося сиропа, добавить сок лайма. Сверху аккуратно влить тоник — так, чтобы он не перемешался с сиропом.
Затем сверху так же аккуратно влить на лед двойной эспрессо.