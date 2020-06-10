Лучшее спасение в жару — стакан холодного лимонада. «Афиша Daily» выведала у московских заведений восемь рецептов необычных безалкогольных напитков на любой вкус.

Лимонад Kataka из кафе «Сверстник»

Ингредиенты

— Пюре маракуйи — 50 мл 
— Сироп индийский фалернум — 40 мл
— Содовая — по вкусу
— Лед

Для сиропа индийский фалернум

— Вода — 1,1 л
— Сахар — 1 кг 
— Сушеный ананас — 100 г
— Стручок ванили — 1 шт.
— Сушеный лист каффирского лайма — 5 г
— Куркума — 32 г
— Гвоздика — 2 г
— Корица — 15 г
— Кардамон — 5 г
— Цедра лимона — 18 г
— Цедра апельсина — 12 г 

Дополнительно

— Сушеный ананас
— Веточка мяты

Как готовить

01

Сначала приготовить сироп. Для этого все ингредиенты, кроме цедры, сложить в кастрюлю и довести до кипения, периодически помешивая, чтобы сахар полностью растворился.

02

Уменьшить огонь и проварить еще 15 минут.

03

Отфильтровать получившийся сироп через сито, добавить цедру лимона и апельсина. Дать сиропу остыть, убрать цедру.

04

Собрать лимонад. Для этого в бокал со льдом налить пюре маракуйи и сироп, добавить содовую, перемешать. Украсить сушеным ананасом и веточкой мяты.

Лимонад «Персик-каркаде» из бара «Ровесник»

Ингредиенты

— Персики — 500 г 
— Сахарный песок — 310 г
— Кипяток — 310 мл
— Каркаде — 17 г
— Лимонный сок — 70 мл

Дополнительно

— Содовая
— Лед

Как готовить

01

Персики нарезать. Вместе с остальными ингредиентами поместить в блендер, взбить. Оставить на 15 минут. Процедить.

02

В стакан со льдом влить сироп, затем разбавить его содовой в соотношении 1:2.

Маття-тоник из «Даблби Green»

Ингредиенты

— Тоник — 150 мл
— Чай маття — 2 г
— Сок лайма — 5 мл
— Подсластитель — по вкусу
— Ваниль — 0,5 г
— Шалфей — 1 г 
— Тимьян — 1 веточка
— Лед

Инструменты

— Бамбуковый венчик часен или капучинатор

Как готовить

01

В охлажденный стакан налить тоник.

02

Взбить чай маття с горячей водой W-образными движениями венчиком или капучинатором до образования плотной пены.

03

В стакан с тоником выжать сок лайма, добавить веточку тимьяна и листики шалфея, добавить лед и подсластитель. Сверху влить маття и перемешать.

Кокосовая крем-сода из бара The Nest

Ингредиенты

— Крем-сода — 150 мл
— Газированная вода — 50 мл
— Лед

Для крем-соды

— Вода — 1 л
— Цедра грейпфрута — 20 г 
— Кокосовая стружка — 150 г
— Ванильная эссенция — 7,5 мл
— Сахар — 80 г
— Лимонная кислота — 3,5 г

Дополнительно

— Пастила

Как готовить

01

Сначала сделать заготовку. Для этого проварить все ингредиенты в сотейнике при температуре 100 градусов, перед кипением снять с плиты.

02

Накрыть сотейник пищевой пленкой, оставить на 12 часов при комнатной температуре. Затем процедить через марлю или мелкое сито.

03

В бокале со льдом смешать крем-соду и газированную воду.

04

Украсить пастилой.

Лимонад из бара «Стрелка»

Ингредиенты

— Свежевыжатый сок киви — 50 мл
— Фреш яблоко — 50 мл
— Фреш лайм — 20 мл
— Сироп бузины — 15 мл
— Имбирный эль — по вкусу

Дополнительно

— Киви

Как готовить

01

Взбить все ингредиенты, кроме эля.

02

Процедить микс в стакан со льдом, долить имбирным элем.

03

Украсить киви.

Гречишный Ice Tea Latte из кафе «Город-сад»

Ингредиенты

— Гречишный чай — 2 г
— Сироп топинамбура — по вкусу
— Кокосовое молоко — 150 мл 
— Ваниль — по вкусу
— Лед

Как готовить

01

Заварить гречишный чай согласно инструкции. Остудить.

02

В бокал положить лед, влить заваренный и настоявшийся чай, добавить кокосовое молоко, сироп топинамбура и ваниль.

«Матча Bobba» из ресторана Touch of Matcha

Ингредиенты

— Церемониальный чай маття — 2 г
— Шарики тапиоки — 100 г
— Кокосовое молоко — 150 г
— Горячая вода — 30 г
— Лед

Инструменты

— Бамбуковый венчик часен или капучинатор
— Чаша чаван или глиняная чаша
— Толстая трубочка

Как готовить

01

Сложить чай маття в чашу, постепенно добавить горячую воду (80 градусов).

02

Взбить чай W-образными движениями венчиком или капучинатором до образования плотной пены.

03

На дно бокала выложить шарики тапиоки.

04

Влить кокосовое молоко, добавить лед, затем сверху налить маття.

05

Подавать с толстой трубочкой.

Tonic Pink из кофейни Bloom-n-Brew

Ингредиенты

— Замороженная малина — 100 г
— Лайм — 1 шт.
— Сахар — 70 г
— Вода — 100 г 
— Тоник — 120 г
— Эспрессо — 2 шота
— Лед

Как готовить

01

Малину, цедру лайма, сахар и воду смешать в сотейнике, довести до кипения и проварить 10 минут.

02

Не перетирая, процедить через сито и остудить.

03

В бокал со льдом залить 50 грамм получившегося сиропа, добавить сок лайма. Сверху аккуратно влить тоник — так, чтобы он не перемешался с сиропом.

04

Затем сверху так же аккуратно влить на лед двойной эспрессо.

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