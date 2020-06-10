Лучшее спасение в жару — стакан холодного лимонада. «Афиша Daily» выведала у московских заведений восемь рецептов необычных безалкогольных напитков на любой вкус.

Лимонад Kataka из кафе «Сверстник»

Ингредиенты — Пюре маракуйи — 50 мл

— Сироп индийский фалернум — 40 мл

— Содовая — по вкусу

— Лед Для сиропа индийский фалернум — Вода — 1,1 л

— Сахар — 1 кг

— Сушеный ананас — 100 г

— Стручок ванили — 1 шт.

— Сушеный лист каффирского лайма — 5 г

— Куркума — 32 г

— Гвоздика — 2 г

— Корица — 15 г

— Кардамон — 5 г

— Цедра лимона — 18 г

— Цедра апельсина — 12 г Дополнительно — Сушеный ананас

— Веточка мяты

Как готовить 01 Сначала приготовить сироп. Для этого все ингредиенты, кроме цедры, сложить в кастрюлю и довести до кипения, периодически помешивая, чтобы сахар полностью растворился. 02 Уменьшить огонь и проварить еще 15 минут. 03 Отфильтровать получившийся сироп через сито, добавить цедру лимона и апельсина. Дать сиропу остыть, убрать цедру. 04 Собрать лимонад. Для этого в бокал со льдом налить пюре маракуйи и сироп, добавить содовую, перемешать. Украсить сушеным ананасом и веточкой мяты.

Лимонад «Персик-каркаде» из бара «Ровесник»

Ингредиенты — Персики — 500 г

— Сахарный песок — 310 г

— Кипяток — 310 мл

— Каркаде — 17 г

— Лимонный сок — 70 мл Дополнительно — Содовая

— Лед



Как готовить 01 Персики нарезать. Вместе с остальными ингредиентами поместить в блендер, взбить. Оставить на 15 минут. Процедить. 02 В стакан со льдом влить сироп, затем разбавить его содовой в соотношении 1:2.

Маття-тоник из «Даблби Green»

Ингредиенты — Тоник — 150 мл

— Чай маття — 2 г

— Сок лайма — 5 мл

— Подсластитель — по вкусу

— Ваниль — 0,5 г

— Шалфей — 1 г

— Тимьян — 1 веточка

— Лед Инструменты — Бамбуковый венчик часен или капучинатор

Как готовить 01 В охлажденный стакан налить тоник. 02 Взбить чай маття с горячей водой W-образными движениями венчиком или капучинатором до образования плотной пены. 03 В стакан с тоником выжать сок лайма, добавить веточку тимьяна и листики шалфея, добавить лед и подсластитель. Сверху влить маття и перемешать.

Кокосовая крем-сода из бара The Nest

Ингредиенты — Крем-сода — 150 мл

— Газированная вода — 50 мл

— Лед Для крем-соды — Вода — 1 л

— Цедра грейпфрута — 20 г

— Кокосовая стружка — 150 г

— Ванильная эссенция — 7,5 мл

— Сахар — 80 г

— Лимонная кислота — 3,5 г Дополнительно — Пастила

Как готовить 01 Сначала сделать заготовку. Для этого проварить все ингредиенты в сотейнике при температуре 100 градусов, перед кипением снять с плиты. 02 Накрыть сотейник пищевой пленкой, оставить на 12 часов при комнатной температуре. Затем процедить через марлю или мелкое сито.

03 В бокале со льдом смешать крем-соду и газированную воду. 04 Украсить пастилой.

Лимонад из бара «Стрелка»

Ингредиенты — Свежевыжатый сок киви — 50 мл

— Фреш яблоко — 50 мл

— Фреш лайм — 20 мл

— Сироп бузины — 15 мл

— Имбирный эль — по вкусу Дополнительно — Киви

Как готовить 01 Взбить все ингредиенты, кроме эля. 02 Процедить микс в стакан со льдом, долить имбирным элем. 03 Украсить киви.

Гречишный Ice Tea Latte из кафе «Город-сад»

Ингредиенты — Гречишный чай — 2 г

— Сироп топинамбура — по вкусу

— Кокосовое молоко — 150 мл

— Ваниль — по вкусу

— Лед

Как готовить 01 Заварить гречишный чай согласно инструкции. Остудить. 02 В бокал положить лед, влить заваренный и настоявшийся чай, добавить кокосовое молоко, сироп топинамбура и ваниль.

«Матча Bobba» из ресторана Touch of Matcha

Ингредиенты — Церемониальный чай маття — 2 г

— Шарики тапиоки — 100 г

— Кокосовое молоко — 150 г

— Горячая вода — 30 г

— Лед Инструменты — Бамбуковый венчик часен или капучинатор

— Чаша чаван или глиняная чаша

— Толстая трубочка

Как готовить 01 Сложить чай маття в чашу, постепенно добавить горячую воду (80 градусов). 02 Взбить чай W-образными движениями венчиком или капучинатором до образования плотной пены. 03 На дно бокала выложить шарики тапиоки. 04 Влить кокосовое молоко, добавить лед, затем сверху налить маття. 05 Подавать с толстой трубочкой.

Tonic Pink из кофейни Bloom-n-Brew

Ингредиенты — Замороженная малина — 100 г

— Лайм — 1 шт.

— Сахар — 70 г

— Вода — 100 г

— Тоник — 120 г

— Эспрессо — 2 шота

— Лед

Как готовить 01 Малину, цедру лайма, сахар и воду смешать в сотейнике, довести до кипения и проварить 10 минут. 02 Не перетирая, процедить через сито и остудить. 03 В бокал со льдом залить 50 грамм получившегося сиропа, добавить сок лайма. Сверху аккуратно влить тоник — так, чтобы он не перемешался с сиропом. 04 Затем сверху так же аккуратно влить на лед двойной эспрессо.

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