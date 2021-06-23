В жаркий сезон найти окрошку или свекольник в кафе города или сделать самим дома не составит труда. Чтобы разнообразить летний рацион, мы попросили шеф-поваров московских ресторанов поделиться рецептами нескучных холодных супов: от сладких с фруктами и ягодами до холодного рамена и пряного гаспачо.

Желтый гаспачо с нектаринами

Максим Болотин Шеф-повар ресторана Beloque

«В нашу авторскую версию гаспачо добавляем сочные томаты, немного карри и черного перца для пряности, сладкий нектарин и зерна хрустящей кукурузы. Сезоны желтых томатов и нектаринов совпадают, поэтому я сразу понял, какой ингредиент будет отвечать за сладость. Дома вы можете экспериментировать: вместо нектаринов возьмите манго или абрикосы — сезон последних как раз начинается. При желании желтые томаты можно заменить на зеленые и добавить молодой горошек».

Ингредиенты на 5 порций Для гаспачо — Желтые томаты — 1100 г

— Кукуруза — 75 г

— Нектарины — 75 г

— Белый винный уксус — 14 мл

— Чеснок — 3 г

— Сахар — 30 г

— Соль — 14 г

— Перец черный горошек — 1 г

— Табаско — 2 г

— Куркума — 4 г

— Карри — 2 г

— Лед или холодная вода — 100 мл

— Оливковое масло — 60 мл

Как готовить 01 В блендере нужно смешать очищенные от плодоножек томаты, уксус, чеснок, специи и кубики льда. Измельчите в течение 2 минут, затем в работающий блендер добавьте оливковое масло. 02 Консервированную или свежемороженую кукурузу смешайте с нарезанными мелким кубиком очищенными нектаринами. 03 Налейте гаспачо в тарелку и выложите сверху начинку из нектаринов и кукурузы. Украсить блюдо можно тонкими слайсами фрукта.

Вегетарианский холодный рамен

Дмитрий Ивашкин Шеф-повар бара «Союз»

«Летом окрошку и свекольник можно попробовать практически в каждом ресторане. Мне захотелось приготовить что‑то отличное от других, поэтому я посмотрел на рамен под другим углом и попробовал сделать его холодным, не потеряв яркости вкуса. Результат оправдал все ожидания! Времени на приготовление нужно совсем немного — около 30 минут».

Ингредиенты на 1 порцию — Легкий рыбный бульон — 400 мл

— Мисо-паста — 20 г (чайная ложка)

— Соевый соус — 30 мл

— Соба (гречневая лапша) — 50 г

— Рыбный соус — 15 мл

— Брокколи — 50 г

— Водоросли вакаме — 5 г

— Томаты — 30 г

— Зелень по вкусу — 4 г

— Кунжутное масло — 2 г Рыбный бульон лучше сварить самим: подойдет суповой набор из лосося, который продается практически в любом супермаркете. Еще понадобятся луковица, пара зубчиков чеснока, лавровый лист и 5–7 горошин черного перца. Если всего этого нет под рукой, можно купить готовый рыбный бульон. Водоросли вакаме можно с легкостью купить в интернете либо в магазинах азиатских товаров. Если вы не нашли вакаме, попробуйте водоросли комбу.

Как готовить 01 В рыбный бульон добавьте чайную ложку мисо-пасты, соевый и рыбный соусы, размешайте. Поставьте основу для рамена в холодильник и дайте охладиться в течение 1,5–2 часов. 02 Отварите гречневую лапшу по инструкции на упаковке до полной готовности и промойте под холодной водой. Затем замочите водоросли вакаме в холодной воде на 10 минут. 03 Отварите соцветия брокколи в течение двух минут и опустите их в ледяную воду. После нарежьте спелые томаты мелким кубиком и помойте зелень по вкусу — рекомендую эстрагон и кинзу. 04 Соберите рамен: налейте бульон в миску, положите лапшу и сверху все остальные ингредиенты. В конце хорошо добавить пару капель кунжутного масла.

Кукурузный суп с авокадо и грибами

Артем Чудненко Шеф-повар ресторана Alice

«Сытный кукурузный суп не содержит продуктов животного происхождения, поэтому подойдет вегетарианцам или веганам. Кроме того, он отлично освежает, и его легко приготовить в домашних условиях. К блюду смело берите бокал прохладного игристого — идеально сочетается с кукурузно-ореховой сладостью супа».

Ингредиенты на 4 порции — Кукуруза (початок свежемороженый) — 500 г

— Овощной бульон — 300 мл

— Миндальное молоко — 700 мл

— Лепестки миндаля — 30 г

— Спелое авокадо — 1 шт.

— Грибы — подойдут любые сезонные

— Петрушка — 1 г

— Масло с чили или свежий чили — по вкусу

Как готовить 01 Положите початки кукурузы в кастрюлю и добавьте бульон, миндальное молоко и лепестки миндаля. Варите на медленном огне около 75 минут. Снимите зерна с початков, смешайте с жидкостью и измельчите все в блендере, затем протрите через сито. 02 Обжарьте грибы на небольшом количестве оливкового масла, добавьте соль и перец по вкусу. Переложите в миску с салфеткой, чтобы убрать лишнее масло. 03 Сначала в тарелку положите грибы, затем нарезанный крупными кусками авокадо. Залейте готовым протертым супом, украсьте мелко рубленной петрушкой и перцем чили.

Холодный суп из авокадо

Никита Рендино Шеф-повар Lucky Izakaya Bar

«Суп с авокадо мы готовим с кубиками льда, соком и цедрой лайма, соевым соусом и оливковым маслом. Также добавляем лук шалот, шпинат и очищенные огурцы — получается яркое холодное блюдо, которое хорошо съесть в жару. Благодаря маслянистому зеленому плоду суп достаточно сытный. Если боитесь не наесться, берите в дополнение нашу тонкую шанхайскую лепешку с луком, кунжутом и карри».

Ингредиенты на 4 порции — Авокадо — 200 г

— Огурец без кожуры — 100 г

— Лук-шалот — 10 г

— Шпинат — 30 г

— Лед — 400 г

— Вода — 400 мл

— Оливковое масло — 50 мл

— Соевый соус — 50 мл

— Лайм — 1 шт.

— Лимонная кислота, разбавленная в воде — 2 г

Как готовить 01 Смешайте в блендере огурец, лук-шалот и часть воды с лимонной кислотой. Добавьте оливковое масло, соевый соус и снова взбейте. 02 Бланшируйте шпинат. Затем добавьте его вместе с авокадо и цедрой одного лайма в блендер и снова все измельчите. Добавьте лед. 03 В конце выжмите сок лайма по вкусу. Подавать блюдо можно с крупными кубиками спелого авокадо.

Кокосовый суп с фруктами и кайенским перцем

Вика Матяшова Соосновательница 5plus2cafe

«В нашем блюде мы соединили сочные летние фрукты, ягоды и травы — получился освежающий, тропический вкус с легкой остротой. Если суп покажется вам чрезмерно кокосовым, разбавьте кокосовые сливки свежевыжатым соком ананаса или апельсина. Также можно добавить еще больше ягод или фруктов».

Ингредиенты — Кокосовое молоко Aroy-D или ваше любимое 70%-ное — 500 мл

— Нектарин или груша — 1 шт.

— Мякоть арбуза или мякоть ананаса — 300 г

— Клюква замороженная — 100 г

— Эстрагон — 5 г

— Мята — 5 г

— Сироп топинамбура — 100 мл

— Кайенский перец — по вкусу

— Лайм — 1 шт.

Как готовить 01 Нарежьте крупными кубиками арбуз и нектарин, разложите их в глубокие тарелки по 6–7 ломтиков. При желании количество начинки можно менять. 02 Измельчите клюкву в блендере вместе с сиропом топинамбура в пропорции 1:1. Налейте столовую ложку пюре клюквы на фрукты в тарелке. После залейте туда же 200 мл кокосового молока — обязательно холодного. 03 Добавьте чайную ложку сока лайма и совсем чуть-чуть острого перца. 04 Сверху посыпьте суп мелко рубленной мятой, свежим эстрагоном, цедрой ¼ лайма и добавьте пару капель клюквенного пюре. Еще можно добавить щепотку сублимированной малины или сублимированной свеклы.

Пряный гаспачо с арбузом

Артем Хижняков Шеф-повар «Ладо»

«Гаспачо — один из самых популярных летних холодных супов. Чтобы сделать его еще более освежающим, мы решили добавить арбуз. Острота табаско оттеняет его сладость, а густая текстура гаспачо хорошо сочетается с хрустящей и сочной текстурой арбуза. В суп мы добавляем еще несколько летних ингредиентов, за которыми лично ездим на рынок: спелую сливу, огурцы и яблоки».

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Ингредиенты на 4 порции — Томаты — 500 г

— Сладкий перец — 300 г

— Оливковое масло — 100 мл

— Холодная вода — 150 мл

— Лук-шалот — 30 г

— Листья петрушки — 10 г

— Огурец — 100 г

— Соль — 4 г

— Острый соус с халапеньо или табаско — 10 г Для начинки — Слива — 80 г

— Огурец — 80 г

— Арбуз — 160 г

— Яблоко — 80 г

Как готовить 01 Все ингредиенты перемешайте в блендере и процедите через мелкое сито. Перед подачей обязательно охладите готовую массу. 02 Разделите все ингредиенты для начинки на 4 равные части. Крупно нарежьте арбуз и сливу, огурец — мелко, а лук-шалот — тонкими слайсами. Выложите на дно тарелки и залейте готовой охлажденной смесью.

Огуречный суп со страчателлой и гребешком

Руслан Поляков Шеф-повар Pino Restaurant Bar

«Холодные овощные супы очень востребованы летом. Мы готовим несколько видов гаспачо, в том числе насыщенного зеленого цвета из огурцов, сельдерея и шпината. В суп добавляем немного нежной страчателлы и небольшое количество морепродуктов: обжаренный гребешок или креветки».

Ингредиенты на 1 порцию — Огурец очищенный — 420 г

— Шпинат — 100 г

— Стебель сельдерея — 80 г

— Перец болгарский — 220 г

— Соль — 2 г

— Гребешок или креветки — 45 г

— Страчателла — 40 г

— Перец болгарский — 20 г

— Кресс-салат — 3–5 листиков

— Масло оливковое — 2 мл

Как готовить 01 Помойте 400 грамм огурцов, 200 грамм сладкого перца, шпинат и сельдерей. Огурцы очистите от кожуры, уберите сердцевину у перца. Все овощи нарежьте небольшими кусочками. 02 Нарезанную овощную смесь поместите в блендер и взбейте. Готовую массу необходимо процедить через сито, затем посолить и поперчить. 03 Мелко нарежьте оставшиеся огурец и перец (по 20 грамм). Налейте в тарелку суп, сверху выложите овощи, страчателлу и кресс-салат, добавьте оливковое масло. При желании можно дополнить блюдо обжаренным гребешком или 3–4 креветками.