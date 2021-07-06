Сезон клубники в самом разгаре: сейчас она самая сладкая и ароматная. Мы попросили шефов московских ресторанов поделиться рецептами блюд с клубникой, которые легко повторить на домашней кухне. А если готовить в жару не хочется, приходите в сами рестораны. Это значительно их поддержит.

Салат со страчателлой Touchè

Тарас Кириенко Шеф-повар ресторана Touchè

Салат со страчателлой мы в Touchè готовим практически с открытия, только всегда с разными наполнителями. Были версии с томатами и киноа, с папайей и другими фруктами и овощами. В этом году решили сделать версию с клубникой и раками. Блюдо в меню всего несколько дней, но по количеству заказов уже ясно: оно станет летним хитом-2021. Ингредиенты: — Страчателла — 50 г

— Клубника — 50 г

— Раковые шейки — 20 г

— Горох зеленый в стручках чищенный — 10 г

— Кресс-горох — 4 г

— Оливковое масло — 3 мл

— Соль — 1 г Для соуса ромеско: — Перец болгарский — 2 шт.

— Чеснок — 10 г

— Свежий красный перец чили — 10 г

— Томаты пелати — 400 г

— Шерри-уксус — 6 мл

— Фундук — 80 г

— Растительное масло — 40 мл

Как готовить 01 Сначала нужно приготовить соус ромеско. Болгарский перец разрежьте надвое, очистите от семян, смажьте оливковым маслом и запекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов. Остудите, снимите с перца кожицу. 02 Томаты пелати уварите наполовину — до 200 грамм. Фундук обжарьте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут. Очистите от шелухи. 03 Взбейте блендером все ингредиенты до однородности. Заморозьте. 04 На дно тарелки выложите страчателлу. Сделайте столовой ложкой из замороженного ромеско кнели и положите на страчателлу. Добавьте раковые шейки. 05 Нарежьте клубнику и почистите молодой горошек. Заправьте их оливковым маслом и выложите на остальные ингредиенты. 06 Украсьте кресс-горохом и микрозеленью, если она есть.

Йогуртовая панна-котта с клубникой и пломбиром «Северяне»

Георгий Троян Шеф-повар ресторана «Северяне»

Мы хотели создать что‑то освежающее и невероятно легкое. Для легкости мы взяли за основу йогурт, а для свежести — соус на основе эстрагона. Мороженое здесь — мост между всеми составляющими. Ингредиенты: — Йогуртовая панна-котта — 80 г

— Пломбир — 40 г

— Соус из эстрагона — 30 г

— Клубника — 40 г

— Листья эстрагона и цветы василька для украшения Для панна-котты:

— Йогурт фермерский 2,5%-ный — 170 г

— Сахарный песок — 35 г

— Сливки 35%-ные — 220 г

— Желатин листовой — 10 г Для соуса из эстрагона:

— Пломбир — 200 г

— Листья эстрагона — 30 г

Как готовить 01 Сначала нужно приготовить панна-котту. Замочите листья желатина в ледяной воде на 3–4 минуты. В сотейнике смешайте сливки и сахарный песок, доведите до кипения. 02 В горячую смесь добавьте желатиновую массу, перемешайте. Процедите все через сито и соедините с фермерским йогуртом. Тщательно перемешайте. 03 Разлейте сливочно-йогуртовую смесь по формам и уберите в холодильник на 3 часа. 04 Мороженое и листья эстрагона пробейте в блендере до однородной консистенции, полученный соус процедите через сито. 05 В тарелку выложите панна-котту, налейте соус из эстрагона и добавьте нарезанную клубнику. Выложите кнель из мороженого и украсьте цветами и листьями эстрагона.

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Брускетта с клубникой «Винный базар»

Олег Кусов Бренд-шеф ресторанов «Винный базар»

Я до безумия люблю греческую кухню! Греки берут хорошие продукты и не стесняются разрешить им остаться простыми в блюде. Так поступил и я: поджарил кусок хорошего хлеба, намазал на него крем из феты с медом. Это и сливочно, и сладко, и кисло, и солено! Сверху много летней клубники, немного черного перца, мяты и оливкового масла. Можно еще добавить нейтральный салат вроде корна, и все. Истина в простоте. И в вине. Ингредиенты: — Хлеб — 1 ломоть

— Клубника — 4–5 ягод

— Крем из феты — 1 столовая ложка

— Мята — 3 листа

— Тыквенные семечки — 1 чайная ложка

— Оливковое масло — по вкусу

— Свежемолотый черный перец Для крема из феты:

— Сыр фета — 100 г

— Молоко — 30 мл

— Мед — 30 г

— Черный перец — 1 щепотка

Как готовить 01 Купите или соберите самую вкусную клубнику, свежий хлеб на закваске и греческую фету. Теперь можно приступать к приготовлению. 02 Чтобы приготовить крем из феты, пробейте все ингредиенты в блендере до однородности. 03 Клубнику очистите от зеленых листьев и нарежьте на кружки толщиной 5 мм. Хлеб сбрызните оливковым маслом и слегка обжарьте на сковороде. 04 На теплый хлеб намажьте крем из феты и выложите клубнику. Посыпьте свежемолотым черным перцем, нарубленной или порванной мятой и сбрызните сверху оливковым маслом.

Пирог с ревенем и клубникой Eggsellent

Полина Юрова Совладелица сети ресторанов Eggsellent Света Михалева Совладелица сети ресторанов Eggsellent

Однажды Светина мама привезла с дачи ревень, и мы приготовили этот пирог как пирог дня. Он сразу же стал знаменитым. Мы даже делали его в кафе дважды, но разбирают его слишком быстро. Так что мы решили поделиться рецептом, чтобы все успели попробовать кусочек, пока не прошел сезон клубники и ревеня. Ингредиенты: Для теста:

— Мука — 120 г

— Масло сливочное — 100 г

— Сахар — 20 г

— Желток — 1 шт.

— Вода — 60 г

— Цедра лимона Для начинки:

— Клубника свежая или замороженная — 300 г

— Ревень — 200 г

— Сахар — 100 г

— Крахмал — 30 г

Как готовить 01 Сначала тесто. Смешайте все ингредиенты, кроме воды. Воду добавляйте постепенно, пока тесто не станет пластичным. 02 Тесто раскатайте и распределите по форме. Сделайте в нем несколько проколов вилкой. 03 Накройте тесто пекарской бумагой и насыпьте на него бобы — это нужно, чтобы корж остался плоским. Выпекайте до готовности при 160 градусах 20 минут. 04 Приготовьте начинку. Клубнику выложите в сотейник вместе с сахаром и нарезанным ревенем. Нагрейте до момента, когда из ягод выделится сок, всыпьте крахмал и слегка уварите, чтобы масса стала вязкой. 05 Распределите начинку поверх выпеченного теста и снова отправьте в духовку на 25 минут. Температура такая же — 160 градусов. 06 Украсьте пирог свежими ягодами клубники и подавайте с шариком любимого мороженого.

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Ягодная настойка на чаче «Вай мэ!»

Станислав Хидиров Бар-менеджер «Вай мэ!»

Какое грузинское застолье без настоек на чаче! Летом их делают на год вперед на сезонных ягодах и фруктах. В этом рецепте я рассказываю, как сделать настойку на клубнике, но вы можете заменить ее на те ягоды, которые есть под рукой, и получить новый вариант напитка. Ингредиенты: — Клубника — 200 г

— Сахар — 200 г

— Виноградная чача грузинская — 700 мл

Как готовить 01 Промойте клубнику, удалите листочки. Пробейте в блендере до состояния пюре. 02 Переложите клубничное пюре в большую банку, залейте виноградной чачей. Оставьте в прохладном месте на 3–4 дня. 03 Настоянную жидкость процедите через марлю, добавьте сахар. 04 Перелейте в кастрюлю и нагрейте, не доводя до кипения. Охладите в течение 2–3 часов. 05 Готовую настойку разлейте по красивым бутылкам или графинам.