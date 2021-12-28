Что смотреть и слушать, где танцевать и отдыхать душой и телом: предлагаем уйму вариантов, как интересно провести долгие новогодние выходные в Москве.

Покататься на коньках Один из безотказных способов получить удовольствие от морозной погоды и почувствовать атмосферу праздника. Активные гуляния проходят на самом большом катке Москвы на ВДНХ и на ретрокатке «Зеркальный» в парке Горького. За более камерной атмосферой отправляйтесь в сад им. Баумана или Эрмитаж. Подробнее об условиях, ценах и режиме работы московских катков мы писали здесь.

Сходить в музей

Михаил Врубель. «К ночи», 1900 © Государственная Третьяковская галерея

Приготовить что‑нибудь вкусное Каникулы — отличное время для кулинарных экспериментов. Причем необязательно тратить на это полдня: вот тут мы рассказываем, как приготовить яблочный крамбл за 15 минут, а тут — панна-котту с манго за полчаса. Если вы готовы к чему-то посложнее, замахнитесь на маття-тирамису и пепельную рыбу. А для праздничного стола подойдут имбирные пряники и «Мимоза». Если и этого мало, ищите больше рецептов в нашем разделе «Поваренная книга».

Сходить в театр

Спектакль «Сказка про последнего ангела» © Театр Наций

Потанцевать В Mutabor с 31 декабря по 2 января — затяжное празднование Нового года в лучших традициях рейва: пять сцен, гости из Берлина и Мадрида и танцы нон-стоп. В ночь с 2 на 3 января в Blanc вечеринка с загадочным названием «Сисичка» от петербургского клуба «Изич» и московского лейбла «System 108». В лайнапе — сеты от Kito Jempere, Липелиса, Филиппа Горбачева, Маленькой Гадины и Монастырской, фристайл от рэп-комьюнити «ПУШШ» и других.

Посмотреть кино

Кадр из фильма «Случайность и догадка» © «Парадиз»

Традиционно этот период не богат на кинопремьеры — выходят разве что бесконечные новогодние фильмы. Зато именно сейчас можно наконец посмотреть то, до чего никак не доходили руки. Вот здесь мы собрали лучшие фильмы года: от изящного и минималистичного сборника новелл «Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути до самого личного фильма Паоло Соррентино «Рука бога». А здесь рассказываем о лучших сериалах этой зимы. Из долгожданного: уже вышли новые серии «Эмили в Париже» и «Последнего министра», а 9 декабря в сети появится второй сезон сериала «Эйфория». В «Художественном» пройдет праздничный кинофестиваль. В программу вошли главные рождественские хиты Голливуда и современная новогодняя классика, а также лучшие картины, показанные в кинотеатре со времени его открытия после реставрации. Здесь состоится российская премьера фильма Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца». А еще с 28 декабря в открытом доступе появится фильм-исследование про российскую визуальную культуру «Лепота» — от кириллицы и народных промыслов до конструктивизма, советского DIY и метамодерна.

Послушать живую музыку 5 января в клубе «Урбан» выступит Pompeya. 6 января там же отпразднует свой день рождения Сережа Сироткин. А 9 января в «Известия Hall» будет играть Монеточка.

Погулять по городу или за городом

Предновогодняя Москва © Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Долг москвича — иронично осмотреть новогодние украшения столицы. В этом году на улицах установили световые арки, огромные блестящие шары и гирлянды. Возле станций метро в центре стоят елки, уличные фонари обвешаны гирляндами. Светящиеся цифры 2022, например, установлены у «Кропоткинской». До 9 января продлится фестиваль «Путешествие в Рождество». Территория на площади Революции украшена в купеческом стиле. На Тверской — атмосфера рождественских балов и «Щелкунчика». Если есть силы на прогулки подольше, можно съездить к одной из старинных московских усадеб — про них мы рассказывали здесь. А если вы настолько преисполнились, что готовы поехать за город, отправляйтесь в арт-усадьбу Веретьево или лучшую деревню России — Бехово.

Почувствовать себя на юге В «Аптекарском огороде» — самый масштабный в России ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов «Тропическая зима». До весны для посетителей впервые за 20 лет открыта часть старинной субтропической оранжереи с горным туманным лесом и другими экспозициями. Другой вариант ненадолго забыть о зиме — сходить в открытый бассейн, который продолжает работать даже сейчас. Кроме очевидной «Чайки», есть еще «Акватория ЗИЛ» — там намного меньше людей, а за вход берут гуманные 500 рублей.

Похмелиться

© Layerz

Главное, что хочется сделать 1 января, — покинуть место вечеринки и отправиться похмеляться куда‑то, где еще остался алкоголь и мандарины, а после этого — гулять по нарядной Москве. Воспользуйтесь нашим гидом по Китай-городу: все заведения близко, так что даже если любимый бар не работает, наверняка найдется что‑то хорошее поблизости. Веселее всего будет в «Веладоре», «Интеллигенции» и «Сюре». Похмельную выпечку ищите в пекарне Layerz. На торжественные ужины в узком кругу бронируйте столики в Sartoria Lamberti и Ray — это беспроигрышные варианты с вкусными блюдами. Чтобы собраться с семьей, идеально подойдет Ruski — там праздничная еда, нарядно и видно всю Москву, так что поход в ресторан действительно станет событием. Здорово приходить компанией в Reef Sea Bistro: позиции в меню продуманы так, чтобы брать на всех. Поздние завтраки — это, несомненно, Ava (на десерт возьмите золоченый медовик) и Bardot (must eat — гигантский драник с ростбифом). Стоит заглянуть и в Л.Е.С., съесть нежный «глазированный сырок». Для дружеского обмена подарками обратите внимание на «Скрепку», «Поколение» и Gentlе.