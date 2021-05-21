Китай-город — место силы и рюмочных. Среди всех этих модных заведений теряются проверенные временем места. Редакция «Афиши Daily» совместными усилиями собрала список мест, которые все так же хороши, хотя и слегка забыты. Но не нами!

The Left Bank

Трехэтажный джазовый бар — можно заваливаться большой компанией и больше никогда не ютиться в рюмочных. Живой джаз здесь — каждый вечер, какие‑то концерты бесплатные, а на другие можно купить билет за 500–1500 р. Left Bank по выходным работает до шести утра, так что сюда можно приходить за бургером на булочке бриошь (590 р.) под утро, когда хочется поддержать проспиртованный организм плотной едой.

Адрес Маросейка, 9/2, стр. 1 Время работы пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–6.00, вс 12.00–0.00 Средний чек 1500–2500 р. Телефон +7 (495) 792 39 59 Instagram @leftbankmoscow

Bambule

Винный бар от создателей Black Swan. Интерьер антикварный, а еда и напитки сами запрыгивают в объектив. Отлично будет смотреться «Кир-рояль» и «Кампари-хайбол» (по 550 р.), тартар из лосося (860 р.) и «Шоколадный Bambule» — классический брауни с мороженым (540 р.). Кстати, местные завтраки сделаны в коллабе с вcеми любимым Eggsellent.

Адрес Солянка, ½ Время работы пн-чт 8.00–0.00, пт-сб 8.00–6.00, вс 8.00–0.00 Средний чек 700–1500 р. Телефон +7 (495) 114 54 22 Instagram @bambulemsc

Veladora

Если вдруг на ум просится место, чтобы пить мескаль и петь хиты Аллы Пугачевой в три часа ночи, вам в Veladora. Так‑то это мексиканский бар с берлинским вайбом: минимальный дизайн, открытая кухня, хип-хоп, но вот под утро… Идеальное место, чтобы съесть кукурузный суп или кесадилью (по 350 р.) после бар-хоппинга; работает до пяти утра.

Адрес Покровка, 2/1, стр. 1 Время работы пн-ср, вс 18.00–2.00, чт-сб 18.00–5.00 Средний чек 700–1500 р. Телефон +7 (495) 357 85 48 Instagram @veladora.moscu

Underdog

Про Underdog все знают и без нас, но все-таки напомним: это бар любителей еды, которая на диете снится в эротических снах. Бургер с двумя классическими пончиками из Krispy Kreme, свиные ребра, по уши залитые глазурью, картошка фри с фаршем и слоем тертого сыра — джанкфуд на максималках. Если запить банкой Dr. Pepper, шансов остаться в живых не остается. В этом, собственно, и прелесть. Лучше заскакивать в обеденное время — часто владельцам приходится сокращать меню до три-пять позиций, чтобы время ожидания было хотя бы 40 минут. Основная тусовка — на улице, на ящиках от пива: они тут и столы, и стулья, и декор. Но будьте бдительны: полицейские ловят всех, кто отходит с алкоголем дальше чем на два метра от заведения.

Адрес Маросейка, 6/8, стр. 1 Время работы пн-вс 13.00–0.00 Средний чек 600 р. Телефон +7 985 420 02 28 Instagram @underdog_moscow

«Ладо»

Эстетически выверенное бистро в особняке XVII века. Белые стены, камень, дерево, медь — smart casual от интерьеров и богемность на каждый день. Точно стоит приходить на завтраки и есть рисовую кашу на кокосовом молоке (300 р.), бриошь с тунцом (460 р.), шакшуку с печеными овощами (390 р.) и другие приятные вещи. Мало того что они очень инстаграмные, так еще и за дополнительные 300 р. нальют бокал просекко. Бонус: недавно в «Ладо» появился стеллаж с цветами в горшках, которые можно забрать с собой.

Адрес Кривоколенный пер., 9, стр. 2 Время работы пн-чт 12.00–0.00, пт-вс 12.00–2.00 Средний чек 700–1500 р. Телефон +7 (495) 784 82 26 Instagram @ladomoscow

«Фонотека»

Спрятанный на нижнем этаже бара Flâner музыкальный бар. Внутри — атмосфера мужского клуба с кожаными диванами и приглушенным светом. Всю музыку ставят с пластинок — страшно лампово. Сочетания в коктейлях красивые: джин с какао, виски с алое, ром с саке, все коктейли — по 950 р. На случай алкогольного детокса в меню есть кемекс и лимонад с алоэ (и то и другое — по 500 р.).

Адрес Кривоколенный пер., 7 Время работы ср 18.00–1.00, чт-сб 18.00–3.00, Средний чек 1500–2000 р. Телефон +7 996 964 69 99 Instagram @fonoteca.bar

Camorra pizza e birra Пицца и пиво от петербуржцев

Московская пиццерия Camorra от питерской команды работает с 2017 года, и все это время здесь стабильно хорошая пицца со сложными начинками и понятное пиво. Пиццу делают в двух размерах — 30 и 24 сантиметра, пиво закупают у местных крафтовых пивоварен, а иногда везут из Англии. Из пиццы стоит попробовать с ростбифом и руколой, с цукини, грибами и креметте и грушу с горгонзолой (все по 560/380 р.). Последняя неожиданно гармоничная: всего в ней в меру, за такой можно вернуться не раз.

Адрес Б.Спасоглинищевский пер., 9/1, стр. 10 Время работы пн-чт, вс 13.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00 Средний чек 700 р. Телефон +7 925 440 85 68 Instagram @camorrapizza_msc

Black Swan Pub

Ирландский паб, он же антикварная лавка. По духу напоминает дом вампиров из «Реальных упырей» или готическую церковь — смотря в каком зале вы оказались. Удачное место на случай, когда внезапно собралась компания в 10 человек — столько залов, что поместятся все. Кроме нескольких десятков сортов английского пива есть и 6 видов безалкогольного, в том числе Galactic Milk Stout (350 р.). Закуски к пиву миллион и одна тарелочка: от тартара из говядины с кремом из базилика (610 р.), магаданских креветок на льду (1550 р.) и брезаолы на хлебе (640 р.) до сырных палочек с брусникой (470 р.) и воблы (290 р.).

Адрес Солянка, ½ Время работы пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–6.00 Средний чек 700–1500 р. Телефон ‭+7 926 663 36 30‬ Instagram @blackswanpubshop

«Сентябрь» и P.Y.O.S. Место для свиданий vs бильярд в подвале

«Сентябрь» — одно из топовых винных мест в Москве 2021-го. Идеальное место для свиданий: приглушенный свет, высокие потолки, пианино, на котором можно играть гостям. Меню не лишено изящества: трюфельный попкорн (250 р.), паштет из осьминога с сидром (360 р.), валансе в золе с копченой грушей (360 р.). Если спуститься по лестнице вниз, попадаешь в противоположную атмосферу «Пса» (P.Y.O.S.). Качественный стритфуд, адекватные цены, неон для красивых фотографий и бильярдный стол. Комбо!

«Верасы» Бонус: обеды в другом государстве

Ресторан при белорусском посольстве и гостинице «Полесье». Внутри — шик нулевых с фонтанами и скатертями. Сначала приносят большую красивую папку с дорогой едой, но рядом, в пластиковом держателе, стоит меню для сотрудников. Оно-то вам и нужно, просите такое же, но для гостей. Цены меняются в зависимости от курса белорусского рубля, но порядок примерно такой: 300–350 р. за эскалоп из свинины с картофельными дольками и овощами, 100–150 р. за солянку, драники со сметаной — 120–140 р., со слабосоленой семгой — примерно 500 р. Алкоголя в меню нет — уточняйте отдельно. На десерт возьмите белорусское мороженое — в России такое не делают.