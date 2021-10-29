Сергей Собянин посоветовал москвичам провести локдаун в парке или на даче. Погода его поддерживает: в ближайшие дни обещают до +13 и солнце. «Афиша Daily» советует самые красивые парки, в которых можно насладиться не только природой, но и старой архитектурой.

Усадьба Петровско-Разумовское Тимирязевская, 47–49

Ландшафтный парк при усадьбе долгое время был закрыт для свободного посещения, но с лета этого года попасть в него может каждый. Петровско-Разумовское построена в 1860-х по проекту Николая Бенуа в стиле растреллиевского барокко. Тогда здесь располагалась Академия земледельческих наук и лесоводства, сейчас — ректорат Российского государственного аграрного университета им. Тимирязева. Рядом со зданием любопытные скульптуры и приятная аллея, в двух шагах — огромный Тимирязевский парк, так что тут найдутся занятия на целый день. На территорию пускают только по субботам и воскресеньям, с 10.00 до 18.00. Вход бесплатный, со стороны Тимирязевской улицы, через калитку слева от здания дворца.

Усадьба Братцево Светлогорский пр., 13

Усадебный комплекс на реке Сходне — образец русской архитектуры эпохи классицизма. Главное здание начала XIX века, вероятно, проектировал архитектор Андрей Воронихин — с его именем связаны многие выдающиеся постройки в Петербурге и Павловске. В тот же период появился английский парк с декоративной беседкой-ротондой, каменным мостом и каскадом прудов. Несколько лет назад усадьбу с фонтаном реконструировали, пруды очистили, за парком регулярно ухаживают. Помещения сдаются под свадьбы и корпоративы, также здесь есть гостиница. На территорию можно попасть свободно.

Усадьба Измайлово Городок им. Баумана, 2, стр. 14

Усадьба Измайлово была построена в XVII веке по приказу отца Петра I Алексея Михайловича. Именно здесь Петр провел детство и играл в полководца со своими потешными полками. Часть построек царских времен сохранилась: Государев двор, Мостовая башня, Покровский собор, Николаевская богадельня, Передние и Задние ворота. Вокруг — отличный парк и Серебряно-Виноградный пруд. Людей здесь, в отличие от парков центра или даже соседнего Измайловского кремля, обычно немного. Во время локдауна выставки и экспозиции в усадьбе открыты — для посещения нужен QR-код или отрицательный ПЦР-тест.

Усадьба Алтуфьево Алтуфьевское ш., 149

На северо-востоке Москвы, в глубине парка «Алтуфьево», скрыт комплекс памятников усадебной архитектуры XVIII–XIX веков: господский дом, сохранивший оформление 1851 года, отреставрированная (и лишившаяся в результате первоначального облика) церковь Воздвижения Креста Господня 1763 года, пивоварня и конюшня. Перед усадьбой раскинулся Алтуфьевский пруд. Последним владельцем здания был нефтяной промышленник Георгий Лианозов, именем которого позднее был назван район. После 1917 года здесь располагалась сначала больница, после фабрика Всероссийского общества спасения на водах, сейчас же находится воскресная школа Крестовоздвиженского храма. Главный дом явно разрушается — реставрационные работы там не могут начать из‑за земельных разногласий. Впрочем, осмотреть его снаружи можно свободно.

Усадьба Кусково Юности, 2

Летняя резиденция графов Шереметевых состояла из трех частей: главный ансамбль с парком в французском стиле, запрудная часть со зверинцем на юго-западе (сейчас на месте зверинца лесопарк) и парк «Гай» в английском стиле с лабиринтом к северо-востоку. Комплекс центральной парадной части XVIII века сохранился практически полностью, в 2017–2019 годах его отреставрировали. Дошли до наших дней и искусственные пруды с обводными каналами. Вход на территорию платный — 50 рублей, и только по QR-коду. Парк работает с 10.00 до 18.00, но зайти туда можно до 17.30.

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Усадьба Коломенское Просп. Андропова, 39

Старинная летняя загородная усадьба московских правителей на берегу Москвы-реки. Здесь расположена церковь Вознесения Господня первой половины XVI века — это первый каменный шатровый храм России. Сохранились также Передние ворота 1672–1673 годов напротив нее, к ним примыкают Полковничьи палаты, в подвальной части которых находится Фряжский погреб. По соседству — строение Сытного двора. Слева к Передним воротам пристроены Приказные палаты. В начале XIX века здесь появился Александровский дворец в стиле ампир, но от него сохранился только небольшой павильон, служивший чайным домиком. Деревянный дворец царя Алексея Михайловича — это новодел, копию здания XVII века построили в 2010 году. Вокруг большой яблоневый сад. Вход на территорию парка бесплатный, с 6.00 до 22.00. В музеи можно попасть только по QR-коду.

Усадьба Лефортово Красноказарменная, 3

Лефортовский — это первый регулярный парк (то есть имеющий геометрически правильную планировку, с выраженной регулярностью композиции) в России. Его построили с оглядкой на Версальский ансамбль в 1703 году и даже называли «Версаль на Яузе». От первоначальной, голландской планировки здесь сохранилась липовая аллея, беседка-ротонда, пять прудов и грот Растрелли. Вход свободный, парк открыт с 6 утра до полуночи.

Усадьба Люблино Летняя, 1, стр. 6

Миниатюрная вилла начала XIX века в палладианском стиле окружена Люблинским парком с искусственным водоемом. Изначально здание венчала фигура Аполлона, но она была разрушена ураганом в 1904 году. Вместо нее установили статую геркулянки (то есть жительницы Геркула, города, разрушенного вместе с Помпеями во время извержения вулкана) в траурных одеждах. Дворец открыт для посетителей — билет можно купить здесь. Для посещения нужен QR-код.

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Усадьба Грачевка Клинская, 2

Это загородная усадьба купцов Грачевых в Ховрино. Дворец был построен в 1900 году архитектором Львом Кекушевым, автором Иверских торговых рядов на Никольской и особняка Носова на Электрозаводской. Прообразом здания стало казино в Монте-Карло. Внутри сейчас центр реабилитации, туда не попасть. Но нарядный фасад и статуи можно рассмотреть через ограду, гуляя по Грачевскому парку.

Усадьба Узкое Профсоюзная, 123а

Усадьба в Битцевском лесу, созданная в 1780‑е годы, дошла до нас перестроенной через столетие в эклектичных формах классицизма. В разные годы здесь жили Толстые, Трубецкие, Стрешневы и Голицыны. С 1930-х разместился санаторий Академии наук — так что отдыхали здесь многие известные ученые, писатели, художники и композиторы СССР. Пастернак называл Узкое «домом невиданной красоты». Сейчас тут все еще санаторий. Попасть на территорию можно только в рамках экскурсии, их расписание ищите здесь.