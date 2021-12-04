На Новослободской открылось новое пространство с горячим хлебом и слойками с различными начинками. Пекарня уже успела зарекомендовать себя среди ресторанов и поработать на доставку. Рассказываем, каким получилось место в формате офлайн.

Из инстаграма в свое помещение

Прошлым летом, в карантин, многие начали печь хлеб дома. Создатель пекарни Том Халпин — молодой харизматичный австралиец с четырехлетним опытом работы в самом известном датском ресторане Noma и большой любовью к выпечке — не исключение. При этом владелец был намерен пойти дальше и, собрав команду, решил запустить собственное производство с буханками для ресторанов и на доставку.

© Bakery Layerz

В марте 2021-го, когда в списке ресторанов с круассанами и хлебом от Layerz уже значились «Рихтер», Avocado Queen, Margarita Bistro, Nude и Mátes, а модный хлеб многие спешили заказывать в инстаграме, команда приняла решение начать поиск помещения для офлайн-пекарни. Сейчас в нее можно попасть на Новослободской, 73.

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Разноцветные кресла и отдельная комната для круассанов

Заходя в помещение сразу увидите комфортные разноцветные кресла, большие для булочной столы, растения на кирпичных стенах и плитку фирменного бирюзового цвета. Посадочных мест в пространстве немного, но для пекарни точно достаточно: большинство гостей забегают сюда за теплой буханкой к завтраку или за ароматной слойкой с кофе с собой.

© Bakery Layerz
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© Bakery Layerz
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Главным объектом внимания по праву станет кухня со стеклянными стенами — подойдя ближе, гости смогут наблюдать за секретными техниками приготовления тартина или процессом создания новых слоев у теста для круассанов. Последние, к слову, делают в специальном отделенном от общей кухни помещении, где температура держится на 15 градусах — так масло не тает во время приготовления.

Выпечка на любой лад

Меню поделили на два раздела: выпечка и полноценные блюда для завтраков, например, тост с пастрами и трюфельным сыром или яйца всевозможных видов приготовления. Цены демократичные — любая слоеная выпечка стоит не дороже 300 рублей. Качество при этом отличное: тесто делают на основе новозеландского сливочного масла, поэтому булочки получаются хрустящими с ярким упругим тестом и идеальными пышными слоями.

© Bakery Layerz
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© Bakery Layerz
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© Bakery Layerz
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Булки есть как сладкие (классический, шоколадный и миндальный круассан, даниш с голубикой, яблочный шоссон), так и соленые, что не так часто встречается в столичных пекарнях. Среди вторых найдете слойку с пеперони и соусом бешамель, даниш с авокадо или круассан с пастрами, сыром и маринованным огурчиком, который идеален утром после веселой вечеринки. Все соленое — отличная альтернатива для тех, кто не любит сладкую выпечку, но хочет быстрый перекус в паре с горячим кофе. Кстати, выбор напитков, невелик. Сейчас в пекарню ищут профессионального бариста и делают только классические варианты в машине Nespresso: американо, капучино или латте. Еще наливают апельсиновый и грейпфрутовый фреши и чай.

Зато среди хлебных позиций есть, чем удивить. Кроме классической бриоши, бородинского и зернового выпекают воздушный японский молочный хлеб, тыквенную буханку и тартин из шести видов муки, который готовят в течение 36 часов.

© Bakery Layerz
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© Bakery Layerz
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© Bakery Layerz
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Вердикт

У места однозначно большой потенциал стать самой популярной районной пекарней. Качество и разнообразие позиций в паре с приятными ценами мало кого оставят равнодушными. Если вы не живете поблизости, советуем оформить доставку или доехать до места за только что испеченным шоколадным круассаном или кофейным краффином.

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