Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) назвала одной из лучших туристических деревень в мире Бехово в Тульской области. «Афиша Daily» объясняет, что это за место, за что ему дали высокое звание и стоит ли туда ехать.

Чем интересно Бехово? На сайте конкурса поселение описано так: «Бехово расположено на высоком берегу реки Оки, одной из крупнейших рек России. Пейзаж русской деревни сам по себе является культурным феноменом. Эта деревня — часть тренда развития экотуризма и экосельского хозяйства в Тульской области». Беховский перевоз впервые упоминался в литературе еще в первой половине XVII века. Но активная жизнь здесь началась после того, как на это место обратил внимание Василий Поленов. Художник проплывал мимо по Оке, и пейзаж так ему понравился, что он решил построить здесь свою усадьбу. Его дома появились неподалеку, а в Бехово в 1906 году он построил церковь Троицы Живоначальной. Проект художник создал сам, смешав романскую и древнерусскую архитектуру. Интерьер во многом напоминает иерусалимский храм царицы Елены VI века — в его оформлении среди прочих принимал участие Илья Репин. Возле церкви находятся могилы Поленова и членов его семьи. На них стоят обычные деревянные кресты, как хотел художник. Сейчас Бехово входит в музей-заповедник Поленово, из‑за чего здесь полностью запрещено строительство. Нельзя не только возводить новые здания, но и расширять старые.

Как мы съездили в Бехово? Редакторка «Афиши Daily» Ксения Морозова лично отправилась в Бехово, чтобы увидеть лучшую деревню своими глазами. Ехать сюда из Москвы нужно на автомобиле — дорога занимает 2,5 часа. Также можно сесть на электричку до станции Тарусская от Курского вокзала, а оттуда — на такси около 14 км. Небольшая церковь и незастроенная набережная Оки действительно выглядят эффектно. Но на этом блага заканчиваются: транспорт тут не ходит, поесть негде, нет даже магазина, не все дома вокруг выглядят благополучно. Есть один (но очень красивый!) гостевой дом, аренда его изолированной половины на одну ночь обойдется в 9000 рублей. В общем, уже через 15 минут мы отправились в Поленово — в 1,5 километрах по тропе вдоль реки находится усадьба художника. Там есть что посмотреть: выставлены работы Врубеля, Репина, Левитана, огромное графическое полотно самого Поленова «Христос и грешница», а еще множество удивительных вещиц из коллекции Василия Дмитриевича — от останков мамонта до расписной посуды. Музей работает до 17.00, попасть туда можно только с экскурсией. Руководят им по-прежнему потомки художника. Здесь есть кафе с небольшим меню и простой, но вкусной едой.

Что говорят о деревне ее жители? Много о деревне в СМИ рассказывает художник Илья Даньшин — он живет здесь уже 40 лет, на его странице в Facebook много фотографий и картин с изображением Бехово. О деревне он отзывается очень тепло: «Это совершенный рай, эдем. И все жители очень хорошо понимают, где они живут. Мы все прибиты гвоздями счастья к нашей земле и ни за какие коврижки ничего не продадим». Однако его восторг разделяют не все. Архитектор-реставратор Елена Никитина, живущая в Бехово, уверена, что за архитектурным наследием здесь нет надлежащего ухода. Она пишет: «Неплохо бы кое‑что подправить в нашей деревне, а потом уже и бороться. Конечно, это уникальное место, которое нужно поддерживать в том состоянии, в котором его помнят по полотнам Василия Дмитриевича. Да и инспекторов из надзорного органа запустить не мешало бы (департамент культурного наследия Тулы), чтобы проверили деревенский облик в соответствии с ФЗ № 73».

Более того, жители Бехово подвергают сомнению звание «лучшей деревни мира». Ольга Новоторговцева написала: «При всей моей любви к Бехово, шумиха в прессе по поводу победы в конкурсе турорганизации ООН вызвала у меня недоумение. Еще большее недоумение у меня вызвал тот факт, что по уровню доходов сельских жителей от туризма село Бехово Тульской области получило одинаковую оценку с горнолыжным курортом Грюйер в Швейцарии, родиной одноименного сыра. И совсем уж пришла в недоумение, когда обнаружила, что наше Бехово полностью отвечает требованиям турорганизации ООН к устойчивому развитию сельской территории в области туризма, а вот моей любимой деревушке в Андорре есть над чем поработать». Она пояснила: «Да и никакого первого места нет. Это плод фантазии наших СМИ. Там просто список по алфавиту. Наши на Б. Получились в списке первые».

Так что же, Бехово все-таки не лучшая деревня мира?

Всемирная туристская организация ООН выбрала 44 лучших поселения из тех 174, которые подали свои заявки. От России на звание также претендовали село Вятское Ярославской области и поселок Висим из Свердловской, но в шорт-лист они не попали. Деревни-победители действительно расположены в списке в алфавитном порядке, так что Бехово оказалось на первом месте только из‑за того, что топонимов на «А» не было. Жюри оценивало заявки по девяти критериям: культурные и природные ресурсы, их сохранение, экономическая, экологическая и социальная устойчивость, туристический потенциал, приоритизация туризма, инфраструктура и безопасность. Все 44 победителя набрали в общей сложности 80 или более баллов из возможных 100. На сайте конкурса уточняется, что жюри принимало решение на основе присланной онлайн-заявки и мотивационного письма.