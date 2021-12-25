Ситком с Маколеем Калкином и рождественский «Соколиный Глаз», пластилиновые усы Теда Лассо, жестокие датские эльфы и жизнелюбивые тролли, юный Санта-Клаус и мышонок с голосом Стивена Мерчанта, а также рождественское чудо — возрождение необычного плейлиста Зои. Рассказываем обо всех самых крутых стриминговых рождественских премьерах этого года.

«Мальчик по имени Рождество» («A Boy Called Christmas») C 24 ноября (Netflix)

Пожалуй, главная семейная рождественская премьера от Netflix в этом году. В то время, как юные зрители будут следить за альтернативной историей становления Санты-Клауса и радоваться знакомым по «Гарри Поттеру» и «Паддингтону» лицам, зрители постарше посмеются над социально-политическими шутками в духе «Шрэка» и кривляющейся Кристен Уиг. Грубоватая и излишне прямолинейная тетушка Рут (Мэгги Смит, то есть Минерва МакГонагалл из «Гарри Поттера») вынуждена в канун Рождества присматривать за детьми Мэтта (Джоэл Фрай из «Круэллы»), у которого недавно умерла жена. Чтобы хоть как‑то развлечь детей, Рут рассказывает им историю мальчика Николаса (Генри Лоуфулл, похожий на молодую Джоди Фостер), жившего много-много лет назад в Финляндии, которая «раньше была очень опасным местом, да и сейчас остается». Мать Николаса умерла, а отец — дровосек-неудачник — отправился на поиски сказочного поселения Эльфхельм по велению местного короля-самодура (Джим Бродбент, профессор Слизнорт из «Гарри Поттера», ну или папа Бриджит Джонс). Не выдержав издевательств злобной тети Карлотты (Кристен Уиг, буквально упивающаяся злодейский ролью), Николас отправляется на поиски отца. Компанию мальчугану в опасном путешествии составляет премилый компьютерный мышонок, который, как позже выясняется, разговаривает голосом Стивена Мерчанта. Дойдя до Эльфхельма, герой обнаруживает, что в сказочном городе эльфов произошло что‑то нехорошее. Всем заправляет озлобленная эльфийка в черном кокошнике (Салли Хокинс из «Паддингтона» и «Формы воды»), жители какие‑то напуганные и грустные, а эльфы, которые, несмотря ни на что, все еще хотят «устраивать вечеринки», вынуждены уйти в Сопротивление.

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«Робин» («Robin Robin») С 24 ноября (Netflix)

Очередной мини-шедевр от знаменитой британской анимационной студии Aardman Animations, специализирующейся на пластилиновой стоп-моушен-анимации и подарившей миру Уоллеса и Громита, барашка Шона и «Побег из курятника». Но на этот раз персонажи в мультфильме не пластилиновые, а свалянные из шерсти . Амбициозность создателей проекта трудно переоценить: валяная шерсть далеко не тот материал, который славится своей податливостью и устойчивостью. Заглавный герой мультфильма — птичка малиновка по имени Робин (это объясняет оригинальное название мультфильма) — выросла и воспитывалась в семье мышей, поэтому считает себя мышью. К сожалению, Робин не обладает врожденными качествами, необходимыми для выживания любой мыши, — ловкостью и умением бесшумно передвигаться, поэтому большинство вылазок мышиной семьи за пропитанием заканчиваются катастрофой. В канун Рождества после очередной неудачи Робин решает доказать своим домашним, что способна в одиночку раздобыть праздничный ужин. Ночной предпраздничный квест сводит героиню с раненым Мистером Сорокой, буквально одержимым рождественской звездой, закрепленной на соседской елке. Пытаясь раздобыть заветный артефакт, Робин наживает себе смертельного врага в лице злобной кошки, которую в оригинале озвучивает Джиллиан Андерсон.

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«8-битное Рождество» («8-Bit Christmas») C 24 ноября (HBO Max/«Амедиатека»)

Ностальгическая комедия. В канун Рождества герой Нила Патрика Харриса рассказывает дочке о своем детстве, которое пришлось на конец 1980-х. Суровое время, когда королем горы мог быть волосатый детина-металлист неопределенного возраста, одетый в джинсовую безрукавку, а дети катались на велосипедах без шлемов и готовы были пойти на любые подвиги, чтобы получить игровую приставку Nintendo. В фильме куча шуток и отсылок, которые поймут те, кто рос в то время. Герои цитируют «Крепкого орешка» и обсуждают «Робокопа». В саундтреке — Бонни Тайлер и Black Sabbath, а в трейлере звучит один из центральных хитов эпохи хейр-метала «The Final Countdown». Место действия, как и в «Один дома», пригород Чикаго. Плюс хронометраж как в 1990-х: фильм идет всего полтора часа. Те, кому за сорок, точно пустят скупую слезу. Детям тоже понравится. Так что, весьма вероятно, мы имеем дело с новой рождественской классикой.

«Соколиный Глаз» («Hawkeye») C 24 ноября (Disney+)

Пятый сериал из кинематографической вселенной Marvel и первый для Соколиного Глаза — супергероя-лучника без сверхспособностей, роль которого в экранизациях марвеловских комиксов исполняет Джереми Реннер. Действие сериала разворачивается год спустя после событий фильма «Мстители: Финал» в предрождественском Нью-Йорке. Отошедший от дел Соколиный Глаз, в миру Клинт Бартон, наслаждается рождественской неделей в кругу своих трех детей. Нью-Йорк расцвечен тысячами гирлянд, падает легкий снежок, повсюду звучат вечнозеленые рождественские стандарты — саундтрек «Соколиного Глаза» практически неотличим от саундтрека к «Один дома». После нью-йоркских развлечений — просмотра мюзикла о Мстителях (!), ужина в японском ресторане и посещения «самой большой рождественской елки» детям обещаны марафон рождественских фильмов и день уродских рождественских свитеров. Дома в уютном пригороде Клинта с детьми дожидается жена героя Лора (Линда Карделлини). Но этим планам, ясное дело, не суждено сбыться. В размеренную жизнь Бартона вторгается его давняя поклонница — Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд, в детстве сыгравшая в коэновской «Железной хватке»), 22-летняя лучница, фехтовальщица и каратистка, которую супергерой спас в детстве от верной гибели. Кейт родом из богатой семьи с Манхэттена, ее мать (Вера Фармига) владеет крупной охранной фирмой и, к недовольству дочери, выходит замуж за скользкого типа с лицом Тони Далтона, известного по роли главного злодея из «Лучше звоните Солу». Оказавшись из‑за своего излишнего любопытства на подпольном аукционе, Кейт ввязывается в конфликт с «мафией в трениках», русской уличной бандой, которая пытается выкрасть один из лотов. Одной девушке с таким не справиться, и на помощь ей нехотя приходит Клинт Бартон, который из‑за бурного супергеройского прошлого теперь практически глухой и вынужден ходить со слуховым аппаратом. В основе сериала — серия комиксов Мэтта Фрэкшна и Дэвида Ахи, в которой Соколиный Глаз показан в перерывах между своими супергеройскими подвигами. Серия отличается реалистичностью и ироничным подходом: в обычной жизни Соколиный Глаз ходит в супермаркеты, самостоятельно залечивает раны, пьет пиво с соседями и ухаживает за подобранным на улице псом. Совместив необычный минималистичный стиль комикса с эстетикой рождественского боевика а-ля «Крепкий орешек» , создатели мини-сериала добились удивительного результата: «Соколиный Глаз» может понравиться даже тем, кому нет никакого дела до киновселенной Marvel. Если не обращать внимание на некоторые детали, новое детище Marvel Studios смело могут смотреть даже неподготовленные зрители. «Замок к Рождеству» («A Castle for Christmas») C 26 ноября (Netflix)

Гламурная рождественская мелодрама. Герои 1980-х Кэри Элвес («Принцесса-невеста») и Брук Шилдс («Голубая лагуна») изображают наследного шотландского герцога, владеющего древним замком, и авторку женских романов, которая решила укрыться в глуши от гнева фанатов, недовольных финалом ее нового творения. Встретившись накануне Рождества, эти далеко немолодые люди — кто бы сомневался — влюбляются друг в друга. «Замок к Рождеству» — идеальное праздничное зрелище для переключения мозговой деятельности в режим минимального потребления. Дрю Бэрримор в роли Дрю Бэрримор прилагается. Режиссерка картины Мэри Ламберт тоже родом из 1980-х: на ее счету классическая экранизация «Кладбища домашних животных» Стивена Кинга и ее сиквел, а также большинство клипов Мадонны того периода в диапазоне от «Like a Virgin» до «Like a Prayer».

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«Тролли: Праздник в гармонии» («Trolls: Holiday in Harmony») С 26 ноября (NBC)

Второй рождественский спешел из вселенной анимационной франшизы Dreamworks о троллях — маленьких волшебных существах, которые живут в почти бесконечном состоянии счастья, пения, танцев и обнимаются весь день. В канун Рождества все тролли озабочены предстоящим первым ежегодным праздничным обменом подарков. Сами того не зная, Розочка и Цветан (в оригинале традиционно озвученные Анной Кендрик и Джастином Тимберлейком) должны подготовить идеальные подарки друг для друга. Нетрудно догадаться, что эта простая, в общем-то, ситуация ввергнет поселение троллей в хаос, состоящий из невероятно красочной анимации, шуточек, которые поймут только взрослые, и, конечно же, первоклассных музыкальных номеров . В общем, фанаты франшизы и сочувствующие останутся более чем довольны. «Жестокие эльфы» («Nisser») С 28 ноября (Netflix)

Скандинавы продолжают поставлять «Нетфликсу» свою неторопливую и угрюмую телепродукцию. На этот раз мы имеем дело с датским рождественским слоукор-триллером , который в одинаковой степени вдохновляется и скандинавским фольклором, и «Гремлинами». Несмотря на праздничное время года, в Дании царит все та же неизбывная мрачная атмосфера — стопроцентная влажность, величественный лес, набитый мхом и таинственными существами. В общем, никакого тебе снега и прочей праздничной мишуры . Семейство юной Йосефины приезжает на остров Орманнсё, покрытый дремучими нетронутыми лесами. Отец семейства решил провести рождественские каникулы вдали от цивилизации в старом сельском доме на лоне дикой природы. Местные, которые до сих пор приносят в жертву коров кому‑то невидимому в лесу, не очень рады городским гостям. В день приезда Йосефина находит в лесу маленькое раненое существо, которое питается исключительно беконом. Вскоре семье девочки предстает столкнуться с древним злом, живущим в лесах Орманнсё. Если вы давно уже мучаетесь вопросом, что будет, если скрестить скандинавский нуар с рождественской сказкой, «Жестокие эльфы» — это ваш идеальный вариант для праздничного киновечера.

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«Необыкновенное Рождество Зои» («Zoey’s Extraordinary Christmas») С 1 декабря (Roku Channel/«Амедиатека» + «Кинопоиск HD»)

Несмотря на то, что канал NBC закрыл сериал «Необыкновенный плейлист Зои» в этом июне, всего полгода спустя неубиваемая Зои возродилась на стриминговой платформе Roku, где в начале декабря вышла полнометражная рождественская версия музыкального ситкома . Как правило, слишком рано и несправедливо закрытые сериалы получают второй шанс спустя несколько лет, когда фанаты уже смирились с потерей, но в этот раз они даже не успели пройти через этап отрицания. Так что вместо отмены получился плавный переход на другой канал: шансы на то, что праздничная полнометражка получит продолжение, весьма ощутимы. Более того, зрители, которые не видели ни одного эпизода «Необыкновенного плейлиста Зои» могут смело смотреть рождественский спешел без какой‑либо дополнительной подготовки. Создатели «Необыкновенного Рождества» за несколько минут введут всех новичков в курс дела. Итак, главная героиня, которая после неудачного МРТ видит мысли людей в виде мюзикл-номеров, впервые в жизни вынуждена праздновать Рождество без своего отца Митча, умершего в конце первого сезона. Зои хочет, чтобы все было как прежде, поэтому твердо намерена организовать точно такое Рождество, какое обычно устраивал Митч. Понятное дело, что все пойдет немного не по плану, и традиционные рождественские хиты будут щедро разбавлены кавер-версиями песен максимально разношерстных исполнителей в диапазоне от Тейлор Свифт до Mötley Crüe.

«Компания на праздники» («Single All the Way») C 2 декабря (Netflix)

Вышедший в прошлом году на стриминге Hulu первый рождественский квир-ромком от мейджор-студии «Самый счастливый сезон» запустил цепную реакцию: праздничные фильмы с достойной квир-репрезентацией стали появляться и на других платформах. «Компания на праздники» — это первый рождественский ЛГБТК-фильм , выпущенный Netflix. Чтобы избежать очередной волны упреков в нежелании завести семью, Питер, лос-анджелесский стратег по соцсетям, просит своего соседа по квартире прикинуться его бойфрендом на время рождественской поездки к родителям в Нью-Гэмпшир. Проблема в том, что мама Питера уже подготовила для сына-холостяка свидание вслепую со своим фитнес-тренером.

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«Корпорация „Санта“» («Santa Inc.») С 2 декабря (HBO Max/«Амедиатека»)

Феминистский кукольный мультсериал от студии Stoopid Buddy, специалистов по черному юмору на грани, ответственных за появление на свет «Робоцыпа». Критики хвалят «Корпорацию» за сатиру на корпоративный мир, но ругают за обилие пошлого юмора и провокации ради провокаций. Продюсерами сериала выступили Сет Роген и противоречивая стендаперка Сара Силверман , они же озвучили главных героев — Санта-Клауса и противостоящую ему эльфийку Кэнди. «На протяжении всей истории было много разных Санта-Клаусов. Одних любили, других ненавидели. Но во все времена право быть Сантой принадлежало исключительно белым мужчинам», — объясняет старожил сноу-бизнеса молодой эльфийке Кэнди. Отважная героиня решает, что настало время менять такое положение дел, и пытается стать первой женщиной — Санта-Клаусом.

«Календарь дьявола» («Le calendrier») C 2 декабря (Shudder)

Бельгийско-французский рождественский хоррор. Адвент-календарь — это традиционный в Европе календарь для отслеживания времени от адвента — предрождественского периода, принятого в среде христиан католической церкви, — до прихода Рождества. По традиции это открытка или картонный домик с открывающимися окошками, где в каждой ячейке может лежать угощение, — как правило, конфета или шоколадка. Именно такую штуку в начале декабря заполучает главная героиня фильма, прикованная к инвалидному креслу бывшая танцовщица Ева. Подруга привезла ей в подарок очень старинный экземпляр, похожий на игрушечный комод. За каждым окошком этого весьма зловещего, надо сказать, адвент-календаря лежит конфета — съешь ее и исполнится одно твое желание . Процесс остановить нельзя: если съел одну конфету — прикончить надо и все остальные. Ну и, понятное дело, за каждое желание нужно платить. «Барашек Шон: Полет перед Рождеством» («Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas») С 3 декабря (Netflix)

Еще один рождественский подарок от британской анимационной студии Aardman Animations — рождественский спешел из вселенной «Барашка Шона», популярного спин-оффа «Уоллеса и Громита». На родной ферме самого известного барашка в мире царит предпраздничная суета: пес Битцер украшает свою будку, овцы во главе с Шоном нарядили елку, а Фермер из‑за подвисшего ютьюб-видео подготовил дико ядреное домашнее пиво для рождественской ярмарки. В этой суматохе никто не замечает, что самый младший обитатель фермы — барашек Тимми, забравшись в кузов машины Фермера, вначале оказывается на рождественской ярмарке, а потом — в умном жилище местных селебрити-инфлюэнсеров. Барашек Шон вместе со своим стадом отправляется на поиски. Нетрудно догадаться, что дальше зрителей ждет традиционная для «Барашка Шона» неразбериха — на этот раз с рождественской атмосферой и жирными отсылками к «Один дома» и (внезапно!) «Назад в будущее».

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«Тихая ночь» («Silent Night») С 3 декабря (AMC+)

«Кто решил, что рождественские фильмы обязательно должны быть радостными и приятными?» — задалась как‑то вопросом британская сценаристка Камилль Гриффин. Сказано — сделано: ее полнометражный режиссерский дебют «Тихая ночь» не только не развеселит и не настроит на праздничный лад, но и может ввергнуть в пучину депрессии . «Существуют тысячи рождественских фильмов, но почему‑то из года в год мы смотрим одни и те же десять картин», — злится Гриффин в интервью Total Film. Больше всего на орехи от язвительной хейтерши достается знаменитым творениям Ричарда Кертиса и студии Working Title из 2000-х («Реальная любовь», «Дневник Бриджит Джонс»): «Я подумала, почему бы не взять типичных персонажей долбаного Ричарда Кертиса и не отправить этих избалованных представителей среднего класса Британии по всем кругам ада». Так что выбор на главную роль Киры Найтли, начинавшей, среди прочего, в той самой «Реальной любви», похоже, был неслучайным. Видимо, чтобы еще больше подчеркнуть источник своей ненависти, Гриффин выбирает для своего дебюта классическую завязку в духе рождественского драмеди Кеннета Браны «Друзья Питера»: группа разношерстных друзей собираются на Рождество в шикарном загородном поместье. Но спустя где‑то полчаса экранного времени мы узнаем, что все эти, как выясняется, довольно неприятные люди встретились, чтобы умереть. Оказывается, миру пришел конец, и на Британию надвигается гигантское облако смертельного газа, вдохнув который, люди погибают особенно мучительной смертью. Чтобы уберечь свой народ от этого неприятного экспириенса, британское правительство снабдило всех, кроме бомжей и нелегальных иммигрантов, пилюлями для самоубийства, выпив которые погружаешься в сон и умираешь без мучений. «Это важный фильм, потому он пытается задать важные вопросы, — говорит режиссерка. — Но я не хочу травмировать и расстраивать людей. Поэтому, когда мы разговаривали о маркетинговой стратегии, я предложила, чтобы в промоматериалах было предупреждение о шок-контенте: смерть! самоубийство! высокомерные люди! » И все бы ничего. Наверняка в предновогодней суете найдутся зрители, желающие задаться «важными вопросами». К тому же у этой апокалиптической рождественской драмы неплохой актерский состав: помимо Киры Найтли здесь еще есть Мэттью Гуд, Люси Панч, дочка Джонни Деппа Лили-Роуз и, конечно, главная звезда шоу — сын режиссерки Роман Гриффин Дэвис, который, несмотря на свой юный возраст, в прошлом году заполучил номинацию на «Золотой глобус» за главную роль в «Кролике Джоджо». Проблема в том, что нарочито злобный фильм Гриффин вышел в очень неудачное время, и его легко проинтерпретировать совсем не так, как задумывалось: у «Тихой ночи», во многом благодаря финалу картины, есть все шансы стать культовой в среде антиваксеров. «Тед Лассо: Рождественское исчезновение усов» («Ted Lasso: The Missing Christmas Mustache») C 16 декабря (YouTube/Apple TV+)

Рождественская анимационная короткометражка с пластилиновыми героями самого доброго ситкома современности. Как нетрудно догадаться из названия, мультфильм расскажет о загадочном исчезновении усов Теда Лассо. Если кто‑то еще не догадался, подсказываем: этот анимационный спешел лучше всего смотреть в дуэте с рождественской четвертой серией второго сезона «Теда Лассо».

«Последний поезд на Рождество» («Last Train to Christmas») С 18 декабря (Sky Cinema/NOW)

Британия, 1985 год. Герой Майкла Шина, преуспевающий владелец ночного клуба с дурацкой прической, садится вместе со своей молодой невестой накануне Рождества в поезд до Ноттингема, чтобы присоединиться к семейному праздничному ужину. В поезде с ним случается необъяснимое. В течение поездки он оказывается во множестве альтернативных вселенных, в которых его жизнь не то чтобы удалась, и получает ценный жизненный урок. Со времени «Рождественской истории» Диккенса на свет появилось просто невероятное количество подобных историй — начиная с «Этой прекрасной жизни» Фрэнка Капры и «Дня сурка» Гарольда Рэмиса и заканчивая «Осторожно, двери закрываются» с Гвинет Пэлтроу и нетфликсовской «Жизнью матрешки» с Наташей Лионн. Но, несмотря на это, «Последний поезд» удивительным образом срабатывает на все сто во многом благодаря удивительной работе исполнителя главной роли и и весьма неожиданным поворотам сюжета. Сев в этот рождественский поезд, большинство зрителей вряд ли смогут предсказать, где они очутятся в финале фильма. «The LCD Soundsystem Holiday Special» C 22 декабря (Amazon Prime Video)

Специально для тех, кто чувствовал себя обделенным и никак не мог добраться до Бруклина, чтобы посетить грандиозный бруклинский концертный марафон LCD Soundsystem, группа совместно со стримингом Amazon Prime Video выпустила рождественский спешел, который включает в себя фейковый сериал «Все мои друзья», снятый американским комиком Эриком Уэйрхаймом в духе ситкомов 1990-х, и концерт группы. Действие фейкового сериала разворачивается в большом доме, где живут все участники группы. Уэйрхайм играет фронтмена группы Джеймса Мерфи, а главным козырем пародийного ситкома, без сомнения, стал Маколей Калкин, исполнивший роль барабанщика LCD Soundsystem Пэта Махони . Спешел заканчивается выступлением LCD Soundsystem, сет-лист которого включает первое за всю историю существования группы живое исполнение их известного сингла 2015 года «Christmas Will Break Your Heart».

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«Вампиры средней полосы», новогодний эпизод С 29 декабря на Start

И напоследок один новогодний спецэпизод популярнейшего российского сериала, подхватившего международную традицию праздничных спешелов. Действие специальной серии-приквела развернется в период первого сезона, поэтому в сериал вернется новообращенный Женек (Глеб Калюжный). По сюжету серии представители вампирской семьи из Смоленска во главе со Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов) вовсю готовятся к празднованию Нового года. К актерскому составу выпуска также присоединился шоумен Максим Галкин, который встретит героев в роскошном подмосковном особняке. Несмотря на свою мрачную сущность, кровопийцы живут мирно и не убивают людей, но пьют особую кровь по праздникам.