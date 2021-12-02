На минувших выходных в Москве заработали крупнейшие ледовые площадки: в Парке Горького, на ВДНХ и в «Лужниках». «Афиша Daily» рассказывает, где приятнее всего кататься на коньках в этом сезоне.

ВДНХ

Самый большой каток Москвы: площадь ледового покрытия здесь 20 тыс. квадратных метров, а вместе с инфраструктурой — 53 тыс. квадратов. Можно прокатиться по ледовым дорожкам от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие», вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для детей от трех до восьми лет есть ледовая арена поменьше — площадью 900 квадратных метров. Каждую неделю здесь проводят спортивные зарядки и танцевальные занятия. Также проходят экскурсии на коньках, посвященные истории и архитектуре выставки. Режим работы: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные — с 10.00 до 23.00. Технический перерыв — с 15.00 до 17.00. Стоимость: в будни от 350 рублей утром до 500 вечером, в выходные — от 550 рублей утром до 650 вечером. Вместе с прокатом коньков — от 650 до 950 рублей. Детские билеты от 150 до 350 рублей в зависимости от дня недели и времени. Билеты нужно купить заранее на сайте.

«Зеркальный» в Парке Горького

В этом году катку в Парке Горького исполняется 90 лет. В честь этого его назвали «Зеркальным» (так он назывался несколько лет подряд в середине прошлого века), а оформили площадку в ретростиле. Площадь ледового покрытия — более 16 тыс. квадратных метров. На каток можно попасть через пять павильонов в разных частях парка. Также здесь есть детская ледовая площадка и хоккейная коробка. Традиционно работают киоски, кафе и рестораны, в которых можно поесть, не снимая коньков. А отдохнуть можно у живого огня на скамейках с подогревом. Режим работы: четыре сеанса в день: с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 17.00 до 20.00 или с 21.00 до 23.00. Понедельник — выходной. Стоимость: от 300 до 650 рублей для взрослых и от 150 до 350 рублей для детей от семи до 14 лет. В новогодние праздники цены выше: от 800 до 900 рублей для взрослых и от 500 до 600 рублей для детей. Прокат коньков — 300 рублей. Билеты можно купить здесь.

«ГУМ-каток» на Красной площади

Когда наступает зима, появляется больше поводов сходить на Красную площадь. Небольшой каток соседствует с ярмаркой, где в перерывах между катанием можно перекусить, например, колбасками на гриле или блинами, а также согреться горячим чаем, глинтвейном или медовухой. Мастер-классы тут периодически проводит чемпион мира по хоккею Алексей Яшин. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 23.00. Стоимость: есть бесплатные сеансы — с 9.00 до 14.30 с понедельника по пятницу. В период новогодних праздников вход всегда будет платным. Взрослый билет стоит от 600 до 700 рублей, детский — от 300 рублей. Прокат — 400 рублей. Билеты можно купить здесь.

«Южный полюс» в «Лужниках»

Еще один большой каток — единая ледовая поверхность в 16 тыс. квадратных метров, не разделенная на дорожки или фрагменты. В будни по утрам здесь тренируются спортсмены, поэтому первый сеанс массовых катаний стартует в 16.00. Переобуться можно в теплом павильоне с запирающимися шкафчиками. Здесь же находится пункт проката и заточки коньков. Режим работы: со вторника по пятницу два сеанса — с 16.00 до 18.30 и с 19.30 до 22.00; в субботу, воскресенье и праздники три сеанса — с 13.00 до 15.30, с 16.30 до 19.00, с 20.00 до 22.30. В понедельник выходной. Стоимость: взрослый билет — 400 рублей в будни и 600 рублей — в выходные и праздники, детский от семи до 13 лет — 200 и 300 рублей соответственно, от трех до шести лет — бесплатно в будни, 300 рублей — в выходные. Прокат коньков — 300 рублей за сеанс.

Каток в саду «Эрмитаж»

Маленький, но уютный «JAZZ-каток». Искусственное покрытие позволяет не закрывать его даже в оттепель. Есть здесь отапливаемый павильон, в котором можно переодеться и взять напрокат коньки. Непосредственно на катке есть фудкорт. В этом году продажа билетов проходит только онлайн, число посетителей ограничено. Режим работы: четыре сеанса в день: с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 17.00 до 20.00, с 21.00 до 23.00. Стоимость: в будни 250 рублей, в выходные — 350. Прокат коньков — 200 рублей первый час, далее 100 рублей в час, помощник фигуриста — 250 рублей в час. Камера хранения — 50 рублей.

Сад им. Баумана

Еще один небольшой каток в приятном месте подойдет тем, кто чувствует себя на коньках неуверенно. Лед здесь искусственный, поэтому кататься можно даже при плюсовой температуре. Есть прокат, а также кафе, туалет, гардероб. Билеты продаются только онлайн. Режим работы: четыре сеанса в день: с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 16.00 до 18.00, с 19.00 до 22.00. Стоимость: входной билет в будни — 200 рублей, в выходные и праздничные дни — 300 рублей. Прокат коньков — 200 рублей в час. Заточка коньков — 200 рублей. Услуги помощника фигуриста — 250 рублей в час. Гардероб — 50 рублей.

«Серебряный лед» в Измайловском парке

Измайловский парк — один из самых больших в Москве. Но каток найти там несложно — он находится неподалеку от главного входа. Есть теплые раздевалки, кафе с горячей едой и напитками. Сначала открывается только часть катка — 3300 квадратных метров искусственного льда, остальная — 8000 квадратных метров — после наступления стабильной минусовой температуры. Билеты продаются только онлайн. Режим работы: четыре сеанса в день: с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 17.00 до 20.00, с 21.00 до 23.00. Стоимость: в будние дни — 350 рублей, в выходные и праздники — 450 рублей. Прокат коньков включен в стоимость.

«Сияние льда» в Таганском парке

Приятный, но сравнительно непопулярный каток недалеко от центра города подойдет, если в том же Парке Горького для вас слишком людно. Есть кафе, гардероб, прокат. Билеты нужно покупать онлайн. В прокате придется оставить залог 1500 рублей — подойдут только наличные. Режим работы:четыре сеанса в день: с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 17.00 до 20.00 или с 21.00 до 23.00. Стоимость: для взрослых 250 рублей в будни и 300 в выходные, для детей от семи до 12 лет — 150 рублей. Прокат коньков — 250 рублей в час.

Если вы не нашли подходящий вам каток, воспользуйтесь этой картой — на ней отмечены все действующие ледовые площадки города.