01

Чтобы приготовить палтуса, сперва глазируйте его соево-медовым соусом. Делается он так. Смешайте все ингредиенты для соуса и выпарите на медленном огне до вязкости. Он не должен быть ни слишком густым, ни слишком жидким — ориентируйтесь на консистенцию соуса терияки.