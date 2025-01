25 фильмов, сериалов и видеоигр, сделанных под сильным влиянием Дэвида Линча

«Silent Hill 2» (2001, 2024)

«Deadly Premonition» (2010)

«ОА» (2016-2019)

Еще до выхода «Атланты» ее создатель Дональд Гловер прямым текстом говорил, что хочет сделать «Твин Пикс» про рэперов. В пересказе сюжет сериала может звучать как экранизация строчки Дрейка «started from the bottom, now we here»«Начал с низов, а теперь мы здесь» с английского.. Автор одного хита Paper Boi (Брайан Тайри Генри) при помощи своего неудачливого кузена и менеджера Эрла (Гловер) пробивается в мейнстрим. Однако «Атланта» вовсе не музыкальная трагикомедия. «Я не делаю телесериал, я создаю экспириенс», — сказал однажды Гловер, явно под влиянием «Твин Пикса».