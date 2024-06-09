Сайфай снова в топе: 10 лучших фантастических фильмов первой половины 2024 года

5 / 10

«Мятежная Луна-2: Дарующая шрамы»

Вторая часть противостояния фермеров и галактической империи. «Мятежная Луна» — не лучшее кино на свете, и вряд ли даже обещанный «снайдеркат» решит его недочеты (хотя кто знает!). Но любви и искренности в нем больше, чем в почти любом современном блокбастере. Неудивительно, ведь «Луна» — проект мечты Зака Снайдера. Пускай режиссеру и не удалось совладать с собственными амбициями, все-таки тут есть на что посмотреть. На свой скромный культ в стане ценителей фантастики фильм может рассчитывать.