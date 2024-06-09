Сайфай снова в топе: 10 лучших фантастических фильмов первой половины 2024 года

Красивый, масштабный и в целом грандиозный сайфай. Дени Вильнев и его соавтор, сценарист Джон Спейтс значительно и неплохо, хотя и довольно грубо, переписали фантастический роман Фрэнка Герберта. В итоге роли женских персонажей у них были сильно увеличены, стало больше экшна, а «белый спаситель» Пол Муад’Диб Атрейдес подвергся троллингу. У зрителей, не знакомых с романом, могут возникнуть трудности с пониманием сюжета, но это не страшно: «Дюна» больше про зрелищность, чем про историю.
В 1980-е на Землю прилетают космические корабли пришельцев, которых в научной среде называют биопагами, а в народе — Виталиками. Виталик явно вдохновлен кыштымским карликом Алешенькой, а сам фильм — советской фантастикой восьмидесятых, «Районом № 9» Бломкампа и «Инопланетянином» Спилберга. Собственно, «Контакты» и выглядят так, будто спилберговский шедевр переснял Тарковский: вместо веселых детских приключений — русская хтонь. В прокате — с 4 июля.
Два сыщика с Марса 2200 года — девушка и ее товарищ, чье сознание копировали после смерти в тело андроида, — соглашаются найти студентку-хакершу и оказываются в эпицентре заговора. Вроде бы простая завязка, но в «Марс Экспрессе» настолько плотный сюжет и классно поставленный экшн, что картина неизменно производит впечатление. Как и положено настоящему нуару, мультфильм жесток к своим героям, но его сложно назвать циничным. Это постгуманистическое кино, размывающее грань между настоящим и искусственным.
Ведущая «настоящего мистического» подкаста получает наводку на сюжет о паранормальных «кирпичах» и берется за расследование, не выходя из дома. Помните «Бескрайнюю ночь»? «Монолит» Мэтта Весели с Лили Салливан — такая же камерная, пугающая (во время ночного просмотра есть риск наложить «кирпичей») и конспирологическая АСМР-фантастика, действие которой происходит в трех интерьерах, но при этом от фильма не оторваться. Видно, что у людей был маленький бюджет, но фантазии — хоть отбавляй.
«Мятежная Луна-2: Дарующая шрамы»
Вторая часть противостояния фермеров и галактической империи. «Мятежная Луна» — не лучшее кино на свете, и вряд ли даже обещанный «снайдеркат» решит его недочеты (хотя кто знает!). Но любви и искренности в нем больше, чем в почти любом современном блокбастере. Неудивительно, ведь «Луна» — проект мечты Зака Снайдера. Пускай режиссеру и не удалось совладать с собственными амбициями, все-таки тут есть на что посмотреть. На свой скромный культ в стане ценителей фантастики фильм может рассчитывать.
Остро переживающая гибель маленького сына семейная пара, Ванесса и Алекс, отправляется в загородный дом, рядом с которым когда‑то проводились научные эксперименты. Когда Ванесса пойдет на охоту в лес, то подстрелит свою двойницу и выяснит, что ученые открыли тут двери в мультивселенную. «Связь» встречает «Мы» в новом фильме режиссера «Ночи» Куроша Ахари. Ничего прорывного, но снято занимательно, плюс параллельные миры — все еще безотказно работающий сюжетный прием.
В будущем эффектная француженка решает очистить свое ДНК от прошлых жизней, но сделать это оказывается ой как непросто. Вольная экранизация повести «Зверь в чаще» Генри Джеймса, которую невозможно читать без поясняющих литературоведческих комментариев, так же как этот фильм невозможно смотреть без основательного разбора в интернете. Запутанная, но захватывающая и тревожная антиутопия «Предчувствие» после просмотра долго не выходит из головы, а в лучшие свои моменты напоминает сюрреалистические триллеры Дэвида Линча.
Лютый тамильский майндфак про поднявшего деньги разнорабочего, который садится в поезд до дома, но тут в плацкарте натыкается на 8822-летнего бессмертного, который решает преподать мужчине урок гуманизма на примере хорошего отношения к крысам. «Семь морей» сняты в десятке жанров сразу (от воинственного фэнтези до романтической комедии), а выглядят так, словно «Горца» переснял Джордж Миллер в стилистике своих же «Трех тысяч лет желаний». Западное кино может только позавидовать энергии индийского.
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
Спин-офф-приквел «Дороги ярости», который провалился в прокате, но так иногда бывает с крутым кино. В постапокалиптической Австралии воительница Фуриоса мстит военачальнику Дементусу за смерть своей матери и мечется между тремя локациями: Цитаделью, Топливным городом и Свинцовой фермой. Отличительная особенность франшизы «Безумный Макс» — в ней каждый фильм не похож на предыдущий. Вот и «Фуриоса» оказалась историей взросления, разбавленной чумовыми (как, впрочем, и всегда у Джорджа Миллера) сценами погони.
Одинокий школьник знакомится с классной старшеклассницей, помешанной на сериале «Розовый мрак», — и сам подсаживается на это шоу. Впечатляющее (на уровне третьего сезона «Твин Пикса») высказывание Джейн Шенбурн о сериальной культуре, свойствах человеческой памяти и любви к искусству. Когда главная героиня спрашивает протагониста, кто ему больше нравится, девочки или мальчики, тот отвечает: «Мне нравятся сериалы». Как и в «Твин Пиксе», все заканчивается метафорой пробуждения от глубокого телевизионного сна.