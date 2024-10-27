13 лучших хорроров 2024 года, которые стоит посмотреть на Хэллоуин

Три хоррор-альманаха
Для тех, кому под Хэллоуин хочется сборников коротких страшилок, которые можно щелкать как орешки, сразу предлагаем три лучших хоррор-альманаха 2024 года: в жанрах «найденных пленок», черного абсурдизма и постинтернетной дичи соответственно.
«За гранью З/Л/А», реж. Джей Чил, Джордан Дауни, Кристиан Лонг, Джастин Лонг, Джастин Мартинес, Вират Пал, Кейт Сигел
«V/H/S/Beyond»
Седьмой выпуск стабильно безотказного фаунд-футедж-альманаха, на этот раз в ритме научной фантастики. Удачных историй — всего парочка: про парашютистов против инопланетян (в духе недооцененного «Воздушного боя») и про документалистку среди опасных интерьеров летающей тарелки (в режиссуре дебютирует муза Майка Флэнагана Кейт Сигел, а он сам написал сценарий). Остальные сегменты проходные, но скроены, что называется, качественно.
«Виды доброты», реж. Йоргос Лантимос
«Kinds of Kindness»
Да, мы утверждаем, что Йоргос Лантимос в этом году тоже снял хоррор-альманах. По крайней мере, если смотреть эти три истории (про извращенного босса-садиста, изощренный домашний абьюз и просто сумасшедших сектантов) как абсурдистские страшилки в духе «Сказок на ночь Тима и Эрика», можно получить от происходящего максимальное удовольствие. Ждать кровавого панча в каждой из них, конечно, приходится аж час, но зато в каком еще хоррор-альманахе вы увидите ярчайших голливудских звезд момента: Эмму Стоун, Джесси Племонса, Уиллема Дефо и Маргарет Куолли?
«Сфабрикованный пост», реж. Джон Рафман
«Counterfeit Poast»
А теперь реально хардкорная дичь для бесстрашных — сборник экранизаций самых криповых постов-признаний с Reddit, анимированных галерейных художником Джоном Рафманом во всратом стиле нейросетей первого поколения. Спойлер: все эти истории придуманы для фильма (соавторы Рафмана — Ника Боцу и Энди Фолкнер). В программе — борьба семьянина с захватившими его дом пауками, мечтающий переехать в Антарктику к моржам мальчик-квадробер, переписывающийся с воображаемым персональным агентом ФБР мужчина и так далее. На удивление зрительский и смешной сорокаминутный фильм!
10 полнометражных фильмов ужасов (по возрастанию эффектности)
10. «Омен. Первое знамение», реж. Аркаша Стивенсон
«The First Omen»
Неожиданно стильный и атмосферный приквел долгоиграющей хоррор-франшизы. Режиссерка-дебютантка с чудным именем Аркаша Стивенсон («Новый вишневый вкус») знает толк в строго дозированной демонстрации источника ужаса — самого Сатаны. В главной роли сияет наша любимица Нелл Тайгер Фри («Дом с прислугой»). Словом, весь фильм — маленькая изящная вещица и полная противоположность тупой трешатине «Непорочная» (в РФ — «Омен. Непорочная») с Сидни Суини и абсолютно идентичным сюжетом про американку в итальянском монастыре и злой католический заговор.
9. «Проклятие „Зов могилы“», реж. Чан Чжэ Хен
«Pamyo»
Самый кассовый корейский фильм 2024 года — не просто среди хорроров, а в принципе. «Проклятие „Зов могилы“» — монументальная работа в жанре хоррор-процедурала, многим обязанная своему теперь уже классическому предшественнику «Воплю». Шок-эффект здесь достигается за счет пропасти между показным ритуальным профессионализмом героев-шаманов и их реальной беспомощностью перед потусторонним — в лице предельно осязаемых восставших из ада злодеев.
8. «Сталкер», реж. Джей Ти Моллнер
«Strange Darling»
Перекрученный сплэттер про тиндер-свидание, оборачивающееся встречей с маньяком. Если закрыть глаза на бесстыдное эпигонство (перепутанные главы, как в «Криминальном чтиве», погоню, как в «Доказательстве смерти») и претенциозность (фильм открывается титром «Снято на настоящую 35-миллиметровую пленку») режиссера Джея Ти Моллнера, то обнаружится редкий новый автор, который не просто из кожи вон лезет, чтобы захватывать и удивлять зрителей, а еще и почти всегда в этом стремлении успешен. Великому рассказчику Тарантино, напомним, ни эпигонство, ни претенциозность никогда не мешали. Думайте.
7. «Одержимая», реж. Северин Фиала и Вероника Франц
«Des Teufels Bad»
Очень достоверный ужастик о женской депрессии в австрийской деревне в середине XVIII века: в основе фильма — записи из судебных архивов, посвященных казненным детоубийцам. Режиссеры фильма — родственники и продолжатели стиля постдокументалиста Ульриха Зайдля, заседающего тут продюсером. Гениальность их подхода в том, что простого перечисления диких (для нас) деталей быта и внимательного наблюдения за женским поведением оказывается достаточно, чтобы полностью открыть картину для самых прямых сатанинских интерпретаций — ровно таких, в какие верили современники героини.
6. «Нежить», реж. Крис Нэш
«In a Violent Nature»
Эффектный жанровый эксперимент: полуразложившийся маньяк вылезает из могилы, чтобы очень медленно, живописно, поэтично убивать туристов на фоне лесных пейзажей в духе Терренса Малика. Долгие кадры с идущим по лесу маньяком перемежаются реально изобретательными и натуралистичными сценами убийств — оторваться от этого тупого, как бревно, слешера невозможно.
5. «Я видел свет телевизора», реж. Джейн Шенбрун
«I Saw the TV Glow»
Не столько жуткий, сколько жутко депрессивный постхоррор об одиночестве, потерянном времени и воспоминаниях о юности, которая то ли приснилась, то ли привиделась в бреду. Во время просмотра кино Джейн Шенбрун (к слову, уже третьего подряд на тему фандомов и ужасов взросления) кажется, что все нарисовано очень уж широкими мелодраматическими мазками, но спустя время обнаруживается, что фильм намертво прописался в темных уголках памяти. Для хоррора дорогого стоит.
4. «Максин XXX», реж. Тай Уэст
«MaXXXine»
Не искренний хоррор, стремящийся напугать, а пестрый пастиш всей эпохи эксплуатационного кино, нацеленный на завороженные киноманские взгляды. Тут и изнанка порноиндустрии, и кассетный снафф, и знаменитый серийный убийца, и безумные сектанты, и тупые копы — со всеми этими ходячими бронзовыми памятниками встречается заглавная героиня, невероятно живо и трагично сыгранная Миа Гот. В качестве финала своей слешер-трилогииПредыдущие фильмы в серии, объединенной двумя героинями Миа Гот, — «X» (2022) и «Перл» (2022). Тай Уэст снял такой жанровый концентрат, после которого обычная классика жанра на какое‑то время перестает втыкать.
3. «Затмение», реж. Ларри Фессенден
«Blackout»
Крестный отец копеечных американских ужастиков Ларри Фессенден («Привычка», «Последняя зима») решил потягаться с голливудской студией Universal и снять серию собственных фильмов про их классических монстров: Франкенштейн уже был, теперь пришла очередь Человека-волка. Получился натуральный хоррор-роман в стихах: художник-затворник байронического типажа (Алекс Херт, сын покойного Уилльяма) между превращениями в монстра борется с подлым застройщиком и новым бойфрендом бывшей. Зрителям, привыкшим к прилизанности инди-хорроров студии A24, придется акклиматизироваться к резиновым маскам и рисованным сценам превращений, однако оригинальней и трогательней ужастика еще надо поискать.
2. «Астрал. Медиум», реж. Дэмиан МакКарти
«Oddity»
До смерти жуткая ирландская диковинка (в оригинале фильм так и называется — «Диковинка») про слепую гадалку, ее магазин экзотических сувениров, мертвую близняшку и зятя, работающего в психоневрологической лечебнице. То, как неправдоподобно и вместе с тем дьявольски логично перечисленные герои и элементы складываются в единую картину, и есть здесь главный хоррор-аттракцион. Режиссер Дэмиан МакКарти («Предостережение») — вообще мастер атмосферы и нетривиальных скримеров, а тут еще и паранормальные спецэффекты совсем недурные. Автор этих строк впервые за несколько лет после просмотра хоррора спал со светом!
1. «Собиратель душ», реж. Осгуд Перкинс
«Longlegs»
Феномен кинопроката «Собирателя душ» (в США — самый успешный инди-хоррор со времен «Ведьмы из Блэр», в РФ — самый кассовый американский релиз после 2022 года, не считая Гая Ричи и «Джона Уика») — не то кино, которое стоит сравнивать с хитами прошлого, а хит, с которым будут сравнивать другие фильмы в будущем. Герои свежие и неповторимые: по-анимешному трогательная фемцел-сыщица (Майка Монро) против вопиюще гротескного Длинноногого в исполнении топового Николаса Кейджа, будто сбежавшего из адского варьете. Постановка стильная, минималистичная и жуткая, как в самый первый раз: режиссер Перкинс мастерски вызывает тревогу деталями вроде выглядывающих из‑за крыши дома верхушек елей и стратегически расставленных паутинок да крестиков на стене. Можете не верить, но это будущая классика.