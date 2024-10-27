13 лучших хорроров 2024 года, которые стоит посмотреть на Хэллоуин

Собрали в одном месте все самые страшные фильмы года — чтобы вам мало не показалось. Тут и суперхит с Ником Кейджем, и грустные ужасы от A24, и отборная дичь категории «Б», а также альманах по мотивам Reddit-крипипасты, корейский блокбастер и приквел известной франшизы. Обещаем, даже искушенные фанаты жанра найдут что‑то интересное.

Три хоррор-альманаха

Для тех, кому под Хэллоуин хочется сборников коротких страшилок, которые можно щелкать как орешки, сразу предлагаем три лучших хоррор-альманаха 2024 года: в жанрах «найденных пленок», черного абсурдизма и постинтернетной дичи соответственно.

«За гранью З/Л/А», реж. Джей Чил, Джордан Дауни, Кристиан Лонг, Джастин Лонг, Джастин Мартинес, Вират Пал, Кейт Сигел «V/H/S/Beyond»

© Shudder

Седьмой выпуск стабильно безотказного фаунд-футедж-альманаха, на этот раз в ритме научной фантастики. Удачных историй — всего парочка: про парашютистов против инопланетян (в духе недооцененного «Воздушного боя») и про документалистку среди опасных интерьеров летающей тарелки ( в режиссуре дебютирует муза Майка Флэнагана Кейт Сигел, а он сам написал сценарий ). Остальные сегменты проходные, но скроены, что называется, качественно.

Смотреть на Shudder (недоступен в России)

«Виды доброты», реж. Йоргос Лантимос «Kinds of Kindness»

© Searchlight Pictures

Да, мы утверждаем, что Йоргос Лантимос в этом году тоже снял хоррор-альманах. По крайней мере, если смотреть эти три истории (про извращенного босса-садиста, изощренный домашний абьюз и просто сумасшедших сектантов) как абсурдистские страшилки в духе «Сказок на ночь Тима и Эрика», можно получить от происходящего максимальное удовольствие. Ждать кровавого панча в каждой из них, конечно, приходится аж час, но зато в каком еще хоррор-альманахе вы увидите ярчайших голливудских звезд момента: Эмму Стоун, Джесси Племонса, Уиллема Дефо и Маргарет Куолли?

Смотреть на Hulu (недоступен в России)

«Сфабрикованный пост», реж. Джон Рафман «Counterfeit Poast»

© Dis.art

А теперь реально хардкорная дичь для бесстрашных — сборник экранизаций самых криповых постов-признаний с Reddit, анимированных галерейных художником Джоном Рафманом во всратом стиле нейросетей первого поколения . Спойлер: все эти истории придуманы для фильма (соавторы Рафмана — Ника Боцу и Энди Фолкнер). В программе — борьба семьянина с захватившими его дом пауками, мечтающий переехать в Антарктику к моржам мальчик-квадробер, переписывающийся с воображаемым персональным агентом ФБР мужчина и так далее. На удивление зрительский и смешной сорокаминутный фильм!

Смотреть на Dis.art

10 полнометражных фильмов ужасов (по возрастанию эффектности)

10. «Омен. Первое знамение», реж. Аркаша Стивенсон «The First Omen»

© 20th Century Studios

Неожиданно стильный и атмосферный приквел долгоиграющей хоррор-франшизы. Режиссерка-дебютантка с чудным именем Аркаша Стивенсон («Новый вишневый вкус») знает толк в строго дозированной демонстрации источника ужаса — самого Сатаны. В главной роли сияет наша любимица Нелл Тайгер Фри («Дом с прислугой»). Словом, весь фильм — маленькая изящная вещица и полная противоположность тупой трешатине «Непорочная» (в РФ — «Омен. Непорочная») с Сидни Суини и абсолютно идентичным сюжетом про американку в итальянском монастыре и злой католический заговор.

Смотреть на Hulu (недоступен в России)

9. «Проклятие „Зов могилы“», реж. Чан Чжэ Хен «Pamyo»

© Showbox

Самый кассовый корейский фильм 2024 года — не просто среди хорроров, а в принципе. «Проклятие „Зов могилы“» — монументальная работа в жанре хоррор-процедурала, многим обязанная своему теперь уже классическому предшественнику «Воплю». Шок-эффект здесь достигается за счет пропасти между показным ритуальным профессионализмом героев-шаманов и их реальной беспомощностью перед потусторонним — в лице предельно осязаемых восставших из ада злодеев.

8. «Сталкер», реж. Джей Ти Моллнер «Strange Darling»

© Magenta Light Studios

Перекрученный сплэттер про тиндер-свидание, оборачивающееся встречей с маньяком. Если закрыть глаза на бесстыдное эпигонство (перепутанные главы, как в «Криминальном чтиве», погоню, как в «Доказательстве смерти») и претенциозность (фильм открывается титром «Снято на настоящую 35-миллиметровую пленку») режиссера Джея Ти Моллнера, то обнаружится редкий новый автор, который не просто из кожи вон лезет, чтобы захватывать и удивлять зрителей, а еще и почти всегда в этом стремлении успешен . Великому рассказчику Тарантино, напомним, ни эпигонство, ни претенциозность никогда не мешали. Думайте.

Смотреть на Apple TV, Amazon Video и других платформах, недоступных в России

7. «Одержимая», реж. Северин Фиала и Вероника Франц «Des Teufels Bad»

© Playtime

Очень достоверный ужастик о женской депрессии в австрийской деревне в середине XVIII века: в основе фильма — записи из судебных архивов, посвященных казненным детоубийцам. Режиссеры фильма — родственники и продолжатели стиля постдокументалиста Ульриха Зайдля, заседающего тут продюсером. Гениальность их подхода в том, что простого перечисления диких (для нас) деталей быта и внимательного наблюдения за женским поведением оказывается достаточно, чтобы полностью открыть картину для самых прямых сатанинских интерпретаций — ровно таких, в какие верили современники героини.

Смотреть на Okko, Wink

6. «Нежить», реж. Крис Нэш «In a Violent Nature»

© IFC Films

Эффектный жанровый эксперимент: полуразложившийся маньяк вылезает из могилы, чтобы очень медленно, живописно, поэтично убивать туристов на фоне лесных пейзажей в духе Терренса Малика. Долгие кадры с идущим по лесу маньяком перемежаются реально изобретательными и натуралистичными сценами убийств — оторваться от этого тупого, как бревно, слешера невозможно.

Смотреть на Shudder (недоступен в России)

5. «Я видел свет телевизора», реж. Джейн Шенбрун «I Saw the TV Glow»

© A24

Не столько жуткий, сколько жутко депрессивный постхоррор об одиночестве, потерянном времени и воспоминаниях о юности, которая то ли приснилась, то ли привиделась в бреду. Во время просмотра кино Джейн Шенбрун (к слову, уже третьего подряд на тему фандомов и ужасов взросления) кажется, что все нарисовано очень уж широкими мелодраматическими мазками, но спустя время обнаруживается, что фильм намертво прописался в темных уголках памяти. Для хоррора дорогого стоит.

Смотреть на Max (недоступен в России)

4. «Максин XXX», реж. Тай Уэст «MaXXXine»

© A24

Не искренний хоррор, стремящийся напугать, а пестрый пастиш всей эпохи эксплуатационного кино, нацеленный на завороженные киноманские взгляды . Тут и изнанка порноиндустрии, и кассетный снафф, и знаменитый серийный убийца, и безумные сектанты, и тупые копы — со всеми этими ходячими бронзовыми памятниками встречается заглавная героиня, невероятно живо и трагично сыгранная Миа Гот. В качестве финала своей слешер-трилогииПредыдущие фильмы в серии, объединенной двумя героинями Миа Гот, — «X» (2022) и «Перл» (2022). Тай Уэст снял такой жанровый концентрат, после которого обычная классика жанра на какое‑то время перестает втыкать.

3. «Затмение», реж. Ларри Фессенден «Blackout»

© Glass Eye Pix

Крестный отец копеечных американских ужастиков Ларри Фессенден («Привычка», «Последняя зима») решил потягаться с голливудской студией Universal и снять серию собственных фильмов про их классических монстров: Франкенштейн уже был, теперь пришла очередь Человека-волка. Получился натуральный хоррор-роман в стихах : художник-затворник байронического типажа (Алекс Херт, сын покойного Уилльяма) между превращениями в монстра борется с подлым застройщиком и новым бойфрендом бывшей. Зрителям, привыкшим к прилизанности инди-хорроров студии A24, придется акклиматизироваться к резиновым маскам и рисованным сценам превращений, однако оригинальней и трогательней ужастика еще надо поискать.

Смотреть на Apple TV, Amazon Video и других платформах, недоступных в России

2. «Астрал. Медиум», реж. Дэмиан МакКарти «Oddity»

© Wildcard Distribution

До смерти жуткая ирландская диковинка (в оригинале фильм так и называется — «Диковинка») про слепую гадалку, ее магазин экзотических сувениров, мертвую близняшку и зятя, работающего в психоневрологической лечебнице. То, как неправдоподобно и вместе с тем дьявольски логично перечисленные герои и элементы складываются в единую картину, и есть здесь главный хоррор-аттракцион. Режиссер Дэмиан МакКарти («Предостережение») — вообще мастер атмосферы и нетривиальных скримеров, а тут еще и паранормальные спецэффекты совсем недурные. Автор этих строк впервые за несколько лет после просмотра хоррора спал со светом!

Смотреть в российском прокате с 28 ноября

1. «Собиратель душ», реж. Осгуд Перкинс «Longlegs»

© Neon

Феномен кинопроката «Собирателя душ» (в США — самый успешный инди-хоррор со времен «Ведьмы из Блэр», в РФ — самый кассовый американский релиз после 2022 года, не считая Гая Ричи и «Джона Уика») — не то кино, которое стоит сравнивать с хитами прошлого, а хит, с которым будут сравнивать другие фильмы в будущем . Герои свежие и неповторимые: по-анимешному трогательная фемцел-сыщица (Майка Монро) против вопиюще гротескного Длинноногого в исполнении топового Николаса Кейджа, будто сбежавшего из адского варьете. Постановка стильная, минималистичная и жуткая, как в самый первый раз: режиссер Перкинс мастерски вызывает тревогу деталями вроде выглядывающих из‑за крыши дома верхушек елей и стратегически расставленных паутинок да крестиков на стене. Можете не верить, но это будущая классика.