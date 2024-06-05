Дэвид Линч снял клип на новую песню Кристы Белл и анонсировал совместный альбом

Дэвид Линч выпустил клип для новой песни Кристы Белл «Sublime Eternal Love». Трек войдет в совместный альбом Линча и Белл под названием «Cellophane Memories». Его релиз состоится 2 августа.
В видео певица изображена в трех разных версиях самой себя в одном кадре, причем каждая версия поет свою строчку, которая гармонирует с двумя другими.
Линч и Белл впервые работали вместе над фильмом 2006 года «Внутренняя империя». Затем они написали два совместных альбома.
По словам режиссера, на создание новой пластинки он вдохновился после ночной прогулки по лесу с высокими деревьями, над верхушками которых он увидел «яркий свет». По воспоминаниям Линча, свет «открыл ему секрет».
Именно на этот проект намекал Дэвид Линч в конце мая. «Леди и джентльмены, кое‑что произойдет, что вы сможете увидеть и услышать. Это случится 5 июня», — говорил он тогда. В СМИ писали, что кинематографист может выпустить фильм, сериал или телешоу.