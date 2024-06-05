Дэвид Линч снял клип на новую песню Кристы Белл и анонсировал совместный альбом

Именно на этот проект намекал Дэвид Линч в конце мая. «Леди и джентльмены, кое‑что произойдет, что вы сможете увидеть и услышать. Это случится 5 июня», — говорил он тогда. В СМИ писали, что кинематографист может выпустить фильм, сериал или телешоу.