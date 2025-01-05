13 любимых хорроров 2024 года: выбор Евгения Ткачева

Этот год снова был страшным, но для смелых духом кинокритик Евгений Ткачев собрал чертову дюжину фильмов ужасов, которыми можно насладиться на новогодних каникулах. Бонусом короткометражка молодого и перспективного российского режиссера.

«Гуманный метод» («Humane»), реж. Кейтлин Кроненберг

© IFC Films

Какой хоррор-топ без Кроненбергов? Новую работу отца семейства Дэвида («Саван») в прошлом году удалось посмотреть только счастливчикам в Каннах, а в российском прокате она съехала на 29 мая. Но не страшно! У Кроненберга вырос не только талантливый сын Брэндон («В чужой шкуре», «Бескрайний бассейн»), но и дочка Кейтлин. Как и ранние работы отца («Стерео», «Преступления будущего»), ее режиссерский полнометражный дебют оказался антиутопией: социальной сатирой, приправленной слешером и черной-пречерной, как только канадцы умеют, комедией . В недалеком будущем экологический кризис и перенаселение привели к тому, что власти Канады запустили программу по сокращению граждан: добровольцы получают безболезненную смертельную инъекцию, а их родственники — солидное вознаграждение. Однако эвтаназия в большой семье некогда популярного телеведущего идет не по плану — и теперь ее многочисленным членам предстоит борьба за выживание.

В отличие от Брэндона Кейтлин унаследовала у отца и иронию, и язвительный сарказм. Теперь буду за ней внимательно следить.

Гуманный метод Триллер / Канада, 2024 Подробнее на Афише

«Зона интересов» («The Zone of Interest»), реж. Джонатан Глейзер

© A24

Как известно, Стэнли Кубрик хотел снять фильм про холокост, но, когда увидел «Список Шиндлера» (1993) Стивена Спилберга, отказался от этой идеи. А еще раньше (если верить конспирологическому доку «Комната 237») иносказательно высказался о геноциде еврейского народа в хорроре «Сияние» (1980) по Стивену Кингу. Наследник Кубрика по прямой, британский режиссер Джонатан Глейзер («Сексуальная тварь», «Рождение», «Побудь в моей шкуре»), к иносказаниям прибегать не стал: его новая картина — самый настоящий саунд-хоррор про холокост, но снятый с точки зрения не жертв, а нацистов, которые строят свой «райский садик» рядом с Освенцимом . Однако в конце фильма они настолько оказываются отравлены злом, что их начинает буквально выворачивать наизнанку.

Зона интересов Исторический / Великобритания, 2023 Подробнее на Афише

«Миллениум» («Y2K»), реж. Кайл Муни

© A24

Олды помнят, что накануне миллениума человечество было одержимо «проблемой 2000 года» — тогда казалось, что все компьютеры обнулятся и наступит технологический апокалипсис. Со временем Y2K превратилась в особую интернет-эстетику, связанную с ностальгией по нулевым, а сценарист «Приключений медведя Бригсби» Кайл Муни в своем режиссерском дебюте сделал из нее комедийный хоррор. По заветам всех молодежных фильмов конца девяностых — начале нулевых в центре «Миллениума» оказывается стеснительный парень Илай (Джейден Мартелл), который со своим закадычным другом Дэнни (Джулиан Деннисон), скрепя сердцем и скрипя зубами, отправляется на новогоднюю вечеринку, когда узнает, что там будет его краш — техно-гик, умница и просто красавица Лора (Рейчел Зеглер). В это же время техника сходит с ума, начинается восстание машин и настоящий апокалипсис. Неловкий, как подросток пубертатного возраста, фильм Муни провалился в прокате и разделил критиков. Сразу предупредим, от этой картины не стоит ждать многого — только глупых шуток, камео Фреда Дерста из Limp Bizkit и острого прилива ностальгии, если вы миллениал. Но если вам этого достаточно, то вы не уйдете обиженным.

Миллениум Фантастика / США, 2024 Подробнее на Афише

«Носферату» («Nosferatu»), реж. Роберт Эггерс

© Universal Pictures

С «Носферату: Симфония ужаса» (1922) Фридрих Вильгельм Мурнау изобрел не только новый стиль в кино (немецкий экспрессионизм), но и, по сути, кино (стало очевидно, что это самостоятельное искусство). Амбиции Роберта Эггерса («Ведьма», «Маяк») не простираются настолько далеко, хотя они тоже безграничные. Своим «Носферату» он не пытается переизобрести жанр хоррора, а хочет сделать так, чтобы в 2025 году зрителям было страшно, как в 1922-м. И с точки зрения cinematic experience«Кинематографический опыт» с английского. это, конечно, впечатляющее зрелище. Но там, где Эггерс-режиссер одерживает победу, Эггерс-сценарист терпит поражение.

Каких‑то интересных мыслей в фильме нет, а уродливый антисемитский образ графа Орлока (Билл Скарсгорд) деконструируется исключительно за счет усищ. Сюжетно «Носферату» тоже не поражает воображение и в большей степени представляет собой ремейк копполовского «Дракулы», чем шедевра Мурнау (смешно, что главную роль в картине Эггерса исполняет Лили-Роуз Депп — дочка бывшего краша Вайноны Райдер из «Дракулы»). Однако, несмотря на то что издевательски ироничная экранизация Копполы и новый «Носферату» имеют одинаковый хронометраж в два часа с гаком, в опусе Эггерса на круг происходит гораздо меньше всего . Не просто медленное, а замедленное кино: талантливому Эггерсу нужен хороший сценарист.

Носферату Детектив / США, 2024 Подробнее на Афише

«Полночь с дьяволом» («Late Night with the Devil»), реж. Кэмерон и Колин Кэрнсы

© IFC Films

На исходе 1970-х ведущий шоу «Ночные совы» (Давид Дастмалчян), чтобы поднять рейтинги программы, приглашает в эфир на Хэллоуин медиума, гипнотизера-скептика и одержимую демоном девушку, за которой присматривает женщина-парапсихолог. Впереди их ждет встреча как с божественным, так и с дьявольским. Стилизованный под «найденную запись» хоррор с цветным эфиром, черно-белым бэкстейджем и рекламными паузами. Авторы фильма с любовью воссоздают эстетику семидесятых, бесстрашно мешают «Телесеть» с «Изгоняющим дьявола» и вообще отрываются как могут. Представьте себе «Вечерний Ургант», закончившийся балом у сатаны, и вы получите исчерпывающее представление о «Полночи с дьяволом».

Полночь с дьяволом Ужасы / Австралия, 2023 Подробнее на Афише

«Предчувствие» («La Bête»), реж. Бертран Бонелло

© Ad Vitam

В будущем эффектная француженка (Леа Сейду) решает очистить свою ДНК от прошлых жизней, но сделать это оказывается ой как непросто. Вольная экранизация повести «Зверь в чаще» Генри Джеймса, которую невозможно читать без поясняющих литературоведческих комментариев, так же как этот фильм невозможно смотреть без основательного разбора в интернете. Запутанная, но захватывающая и тревожная антиутопия «Предчувствие» после просмотра долго не выходит из головы , а в лучшие свои моменты напоминает сюрреалистические триллеры Дэвида Линча.

Предчувствие Фантастика / с 1 января Билеты Подробнее на Афише

«Собиратель душ» («Longlegs»), реж. Осгуд Перкинс

© A24

Очень страшный хоррор с Николасом Кейджем и Майкой Монро, который работает с заявленной темой (шифра) сразу на трех уровнях . С одной стороны шифр в фильме разгадывает главная героиня, фэбээровка, когда ловит маньяка. С другой — сама картина, собранная из цитат из «Молчания ягнят», «Семи», «Зодиака» и «Секретных материалов», представляет собой культурный шифр. И, наконец, с третьей: как и всякое авторское искусство, «Собиратель душ» — автопортрет (шифр к пониманию картины спрятан в непростой биографии режиссера Осгуда Перкинса).

Собиратель душ Триллер / с 1 января Билеты Подробнее на Афише

«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа

© Mubi

Самый хайповый хоррор года (в России уж точно, где он стал вторым по популярности зарубежным фильмом в официальном прокате), «Субстанция» пишет свой месседж аршинными буквами и не стесняется орать зрителю в ухо о том, что сексуализация в бьюти-среде — это зло, а похотливые продюсеры мечтают о старлетках помоложе. Однако боди-хоррор Корали Фаржа берет не идеями, а мастерством исполнения : все телесные мерзости, которые были в «Обществе» Брайана Юзны, тут умножены на два. Как и 2,5-часовой хронометраж, который буквально берет измором, чтобы в гран-гиньольном финале у вас отвалилась челюсть и взорвался мозг.

Субстанция Ужасы / с 1 января Билеты Подробнее на Афише

«Тихое место: Азраэль» («Azrael»), реж. Э.Л.Кац

© IFC Films

Не имеющий, разумеется, никакого отношения к франшизе «Тихое место», концептуальный, молчаливый, пропитанный религиозным символизмом (оригинальное название «Азраэль» отсылает к иудейскому ангелу смерти) хоррор Э.Л.Каца по сценарию постоянного соавтора Адама Уингарда — Саймона Барретта («Спиритический сеанс»). В будущем после события, именуемого Вознесением, люди отказались от речи, а община сектантов готовится принести в жертву девушку (Самара Уивинг), которая этому отчаянно сопротивляется. В фильме, пожалуй, многовато художественных условностей, и полуторачасовой хронометраж для такого короткометражного замысла, может, выглядит не совсем оправданным — но этот безжалостный и эффектный сурвайвал про противостояние культу сам тянет на культ .

Тихое место: Азраэль Боевик / Эстония, 2024 Подробнее на Афише

«Тихое место: День первый» («A Quiet Place: Day One»), реж. Майкл Сарноски

© Paramount Pictures

Приквел «Тихого места» поставил не Джон Красински (он в это время был занят «Воображаемыми друзьями»), а режиссер «Свиньи» Майкл Сарноски — и фильм получился не только ничуть не менее зрелищным, чем оригинальная дилогия, но куда более душевным и драматургически интересным . Все дело в том, что вместо простой американской семьи тут солирует темнокожая девушка (Лупита Нионго), которой сначала нечего терять, а потом есть что (и речь сейчас не только о котике, как будто выписанном из сценарного пособия «Спасите котика!»). Плюс Манхэттен — идеальный сеттинг для апокалипсиса. Лучше только не менее шумный Новый Арбат.

Тихое место: День первый Триллер / США, 2024 Подробнее на Афише

«Улыбка-2» («Smile 2»), реж. Паркер Финн

© Paramount Pictures

С большим отрывом лучший, пожалуй, хоррор 2024 года. Редко какой сиквел оказывается эффектнее оригинала, но второй «Улыбке» несложно было превзойти первоисточник, настолько он был чудовищный. Однако продолжение не просто круче первой части, с ней Паркер Финн перебрался в высшую режиссерскую лигу. Этот злой гибрид «Отвращения» Полански и «Вокс люкс» Корбета поставлен с таким мастерством, а сыгран Наоми Скотт на такой разрыв, чего ждешь скорее от психологической драмы, чем от фильма ужасов. Поэтому можно с честной совестью сказать, что перед нами самый настоящий психологический хоррор.

Улыбка-2 Детектив / США, 2024 Подробнее на Афише

«Чудовищное лето» («Monster Summer»), реж. Дэвид Генри

© Pastime Pictures

Ведьмы снова в топе: только если «Это все Агата» и «Злая» реабилитируют колдуний, то «Чудовищное лето», наоборот, рассказывает о ведьме, которая в 1997 году наводит шороху на острове Мартас-Винъярд. Противостоять ей берутся юнкор Ноа Рид (Мейсон Темз), чьи друзья пострадали от происков нечистой силы, и детектив в отставке Джин Каррутерс (Мел Гибсон).

Чудовищное лето Детектив / США, 2024 Подробнее на Афише

«Я видел свет телевизора» («I Saw the TV Glow»), реж. Джейн Шенбрун

© A24

Одинокий школьник знакомится с классной старшеклассницей, помешанной на сериале «Розовый мрак», — и сам подсаживается на это шоу. Впечатляющее (на уровне третьего сезона «Твин Пикса») высказывание Джейн Шенбрун о сериальной культуре, свойствах человеческой памяти и любви к искусству . Когда главная героиня спрашивает протагониста, кто ему больше нравится, девочки или мальчики, тот отвечает: «Мне нравятся сериалы». Как и в «Твин Пиксе», все заканчивается метафорой пробуждения от глубокого телевизионного сна.

Я видел свет телевизора Ужасы / США, 2024 Подробнее на Афише

Бонус: «Сила удара» («The Power of the Strike»), реж. Дима Барченков