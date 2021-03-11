Ровно год назад, 11 марта 2020 года, ВОЗ объявила, что распространение коронавируса обрело все признаки пандемии. Вскоре весь мир фактически замер в локдауне, счет заболевших и умерших пошел на сотни тысяч. В этой подборке — наши главные материалы об изменившемся мире.