Ровно год назад, 11 марта 2020 года, ВОЗ объявила, что распространение коронавируса обрело все признаки пандемии. Вскоре весь мир фактически замер в локдауне, счет заболевших и умерших пошел на сотни тысяч. В этой подборке — наши главные материалы об изменившемся мире.
Общество
Словарь
Антисептик, Zoom, COVID, «Спутник V»: словарь нового времени
Из первых рук
Выгуливают собак, пекут хлеб: как россияне помогают друг другу во время пандемии
Разум и чувства
Как сохранить душевное спокойствие во время пандемии: 7 простых рекомендаций
Медицина
Тем временем в России
«Из двух зол я выбрал меньшее»: истории россиян, которые вакцинировались от коронавируса
TikTok
Съел орео с васаби: как выглядит потеря вкуса при коронавирусе
Тем временем на Земле
Почему не стоит бояться коронавируса? Интервью с врачом Андреем Бесединым
Из первых рук
«Смерть стала нашей обыденностью»: интервью с врачом интенсивной терапии из Нью-Йорка
Тем временем на Земле
Когда откроют границы и ждать ли второй волны вируса? Интервью с врачом Жильбером Массаром
Люди
Карантин Daily
«Не пожелала бы злейшему врагу»: медсестры показали, как пандемия изменила их
Из первых рук
«Дух борьбы за маски»: врачи в соцсетях рассказывают о работе во время пандемии
Из первых рук
«На форме было написано, что она для лакокрасочных работ»: монологи врачей скорой помощи
Тем временем в России
«Я считал минуты до конца смены»: студенты о практике в коронавирусных больницах
Из первых рук
«Пытаюсь не поехать кукухой»: читатели «Афиши» рассказывают о своих буднях на самоизоляции
Это случилось со мной
Перенести COVID-19 и не заметить: редактор «Афиши Daily» рассказала о своем опыте
Культура
Музыка во время пандемии
Чилл: плейлист, чтобы отвлечься от плохих новостей
Афиша Homework
Лиза Громова — в финале первого сезона «Афиши Homework»
Карантин Daily
«Искусство еще нас всех переживет»: галеристы о коронавирусе и карантине
Искусство
Карантинная галерея: над чем работают художники в самоизоляции
Искусство
Искусство во время пандемии: как COVID-19 вдохновляет Бэнкси, Шепарда Фейри и Яеи Кусаму
Выставки в Москве
Зеркало карантина: как устроен «Музей самоизоляции»
Искусство
Как чума, холера, ВИЧ и другие эпидемии убивали художников
Препринт
Чему американские вирусологи научились у российских: отрывок из книги «Следующая пандемия»
Препринт
«До вечера мы потеряли еще многих»: заметки нью-йоркского врача во время вспышки COVID-19
Киноиндустрия
Выпасть из театрального окна: почему киноиндустрия уже не будет прежней и что изменится?
Удаленка
Summit Z8
«Работа пять дней в неделю — для меня ад»: почему зумеры не хотят ходить в офисы
Тем временем в России
«Онлайн-уроки для нас — миф»: как пандемия изменила образование в селах
Карантин Daily
Без штанов и в куче лего: как на самом деле выглядят домашние интервью в Zoom
18+
«Можно остаться в толстовке»: как проходят секс-вечеринки онлайн
Последствия карантина и пандемии
Экоплюрализм
«Мы рискуем откатиться на десятилетие назад»: какой будет экология после пандемии
Из первых рук
«В лучшем случае сына ждет кома»: монологи людей, оставшихся без лечения из‑за пандемии
Инструкция по выживанию
Как спастись от домашнего насилия в условиях карантина? Отвечают правозащитницы
Тем временем в России
Как пандемия повлияла на жизнь бездомных, наркопотребителей, заключенных и беженцев
Простые вещи
Микс растворителя, мертвечины и лука: как меняется обоняние после коронавируса
Это случилось со мной
«Рву волосы на голове»: как люди с психическими расстройствами переживают самоизоляцию
Теории заговора и прогнозы на будущее
Карантин Daily
«Как закончится пандемия»: перевод статьи The Atlantic о будущем SARS-CoV-2
Тем временем на Земле
К чему приведет пандемия и как изменятся мир и Россия после нее? Отвечают эксперты
Карантин Daily
«Репрессии ничего не остановят»: что нам делать с теориями заговора о коронавирусе