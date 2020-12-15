В России с 5 декабря началась масштабная вакцинация против коронавируса «Спутником V». Сначала предполагалось, что прививать будут учителей, врачей и соцработников, но в действительности привиться может любой желающий. Мы поговорили с теми, кто уже сделал прививку добровольно, а также напомнили, что известно о российской вакцине.

Что известно о вакцине «Спутник V» По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в России вакцинировано уже более 100 тыс. человек. Сейчас официально вакцинацию пройти могут только люди из групп риска, записавшись на прием на сайте mos.ru. Также заявляется, что минимальная граница эффективности вакцины — 91,4%. Вакцинация проходит в два этапа: сначала делают один укол, а через 21 день — повторный. В качестве противопоказаний указаны беременность и кормление грудью, возраст до 18 лет, наличие хронических заболеваний: системные инфекции, туберкулез, гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ. Также среди противопоказаний злокачественные заболевания крови, новообразования и тяжелые формы аллергических заболеваний. В «Спутник V» для доставки антигена используется два штамма человеческого аденовируса, который способен вызвать реакцию, похожую на простуду. Поэтому в ходе клинических испытаний были выявлены некоторые побочные эффекты: повышение температуры, слабость, боль в мышцах, учащение сердцебиения, тошнота. Говорить о реальной эффективности вакцины еще рано — третья фаза исследований пока не закончена, и данные о ней не опубликованы. Но мировое сообщество критикует российскую вакцину: в исследовании, которое подтвердило ее эффективность, участвовало всего 76 человек, а в отчетах о клинических испытаниях «Спутника V» найдены неточности. Привившиеся москвичи о том, как прошла вакцинация

Александр 39 лет, вакцинировался 16 сентября

Когда началась вся история с ковидом, я, как и большинство людей, воспринял ситуацию не слишком серьезно. Потом в России стало расти число зараженных, и я немного запаниковал. А в апреле от коронавируса умерла моя бабушка — у нее были проблемы со здоровьем, но она жила в стабильном состоянии последние два-три года. А как только появились проблемы с легкими, она за несколько дней «сгорела». Я очень тяжело переживал. Когда я стал рассказывать в соцсетях, что хочу поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса в качестве добровольца, мои знакомые начали мне рассказывать какие‑то жуткие вещи про ковид. Моя подруга (ей около сорока лет) заболела, и у нее образовались тромбы в сосудах по всему телу, пришлось делать операцию, потом были проблемы с легкими. Несколько человек рассказывали, что у них появилась сильная отдышка после болезни. Я наслушался всех этих историй и решил выбирать из двух зол меньшее. Я понимаю, что у вакцины есть и политический подтекст — в том плане, что надо сделать побыстрее, протестировать и похвастаться ею на весь мир. И я бы с удовольствием не вакцинировался и сидел дома на карантине, но у меня нет такой финансовой возможности — мне нужно ходить на работу.

Полного доверия к вакцине нет и до сих пор: понимаю, что, когда все делается в таких условиях, могут быть косяки, но при этом не считаю, что российская вакцина хуже других.

Я искал информацию, и мой приятель, который работает в ТАСС, скинул новость о запуске исследования вакцины. Я записался, мне перезвонили через полторы недели: нужно было прийти в определенную поликлинику. Самое сложное — решиться психологически. Особо никак готовиться не нужно, разве что не пить накануне. Вообще, за все это время правило по поводу алкоголя менялось несколько раз: сначала сказали не пить накануне, потом — что нельзя пить во время всего исследования. А по новым правилам так: за три дня до и три дня после нельзя слишком много пить, то есть чуть-чуть можно, главное — не напиваться. Я сдал все необходимые анализы, а на следующий день мне сделали первый укол в плечо. Я, кстати, получил только результаты на антитела и ВИЧ, остальные анализы (должны были быть еще тесты на наркотики и алкоголь) не обнаружил в своей карте. Сам препарат я перенес хорошо. А вот организационная часть этого процесса разочаровала. Когда я пришел в отделение, там была куча людей, большинство — без масок. Многие ждали своей вакцины час-полтора, хотя у всех был прием по времени. Мне также предложили на время взять браслет, с которого можно будет считывать данные о моем состоянии здоровья. Этот браслет я ждал еще два часа. Первые три дня после вакцинации мне звонили и спрашивали, как самочувствие. После этого звонить перестали. В какой‑то момент у меня появились боли в боку, я думаю, что это не связано с вакциной. Но когда я позвонил на горячую линию, врач мне сначала сказал: «Уже поздно что‑то решать, перезвоните завтра с утра». А на следующий день послал меня в районную поликлинику, «если станет хуже». Через 21 день мне сделали еще одну прививку. Первые три дня после каждого вакцинирования у меня болело место укола. Потом боль резко пропадала. Во всем остальном я чувствовал себя прекрасно. Спустя 10 дней после второго укола я самостоятельно сдал тест на антитела, они были обнаружены . Через месяц после вакцинации я еще привился от пневмонии и гриппа. Очень доволен, потому что психологически становится легче и спокойнее. Посмотрим, насколько это поможет физическому здоровью.

Лилия 43 года, вакцинировалась 10 декабря

Я записалась в добровольцы в конце сентября. На это были две причины: боязнь тяжело переболеть и нежелание заразить престарелых родителей. Я верю в науку и ставлю на одну чашу весов вероятность заболеть в разгар эпидемии, а на другую — потенциальные риски от вакцинирования. Заболеть для меня намного вероятнее и страшнее . Когда я решила, что буду ставить вакцину, то отдавала себе отчет, что есть маленькая вероятность осложнений даже для моего здорового организма. В действенность верилось, потому что прививку испытали на добровольцах на первом этапе, и у них выработались антитела. К тому же, мне кажется, что было бы совсем неадекватно со стороны России анонсировать на весь мир создание недействующего препарата. Первый мой поход в добровольцы не увенчался успехом. То ли лаборанты перепутали пробирки, то ли произошла техническая ошибка, но предварительный анализ показал, что я заражена коронавирусом — мне влепили медотвод и две недели карантина. Все мои последующие тесты были отрицательными, а анализ на антитела показал, что с ковидом я никогда не сталкивалась. Вторую попытку я предприняла 10 декабря. Я знала, что 5 декабря запустили вакцинацию для учителей и медработников. Но сразу стало понятно из новостей, что желающих прививаться совсем немного. Я поняла, что это мой шанс успеть в последний вагон уходящего поезда. Я домохозяйка, мне 43 года, у меня нет хронических заболеваний. Значит, мне светит попасть в очередь на вакцинацию не раньше чем через полгода, а может, и позже.

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Я нашла в интернете адреса 70 поликлиник, проводящих вакцинацию, и наобум поехала в ближайшую. С собой были только паспорт и полис ОМС. Прошла первый барьер из дежурной медсестры на входе, сказав, что хочу записаться на вакцинацию. Внутри увидела табличку «COVID-19, прививка, 3-й этаж» и направилась туда. На входе в отделение меня приветствовал врач. Узнав, что я предварительно не записывалась, дал мне внутренний телефон. Я позвонила, и меня записали на прием через 5 минут. Я заполнила стандартную анкету, доктор спросил о побочках после прививок от гриппа и поставил укол. Медсестра разрешила сфотографировать ампулу, выдала сертификат и отпустила в коридор. Весь процесс занял минут 40. За это время на 3-м этаже из посетителей была только я . Врач еще предупредил, что в течение двух-трех дней может подниматься температура. Сказала, что возможна та же побочка, что и после любой другой вакцины: слабость, неприятные ощущения в месте укола. Но пока я чувствую себя отлично. Единственное, что можно заметить негативного, — мне не сказали, куда обращаться в случае осложнений.

Светлана 32 года, вакцинировалась 7 декабря, @svetlanafreshdress