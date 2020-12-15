В России с 5 декабря началась масштабная вакцинация против коронавируса «Спутником V». Сначала предполагалось, что прививать будут учителей, врачей и соцработников, но в действительности привиться может любой желающий. Мы поговорили с теми, кто уже сделал прививку добровольно, а также напомнили, что известно о российской вакцине.
Что известно о вакцине «Спутник V»
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в России вакцинировано уже более 100 тыс. человек. Сейчас официально вакцинацию пройти могут только люди из групп риска, записавшись на прием на сайте mos.ru. Также заявляется, что минимальная граница эффективности вакцины — 91,4%.
Вакцинация проходит в два этапа: сначала делают один укол, а через 21 день — повторный. В качестве противопоказаний указаны беременность и кормление грудью, возраст до 18 лет, наличие хронических заболеваний: системные инфекции, туберкулез, гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ. Также среди противопоказаний злокачественные заболевания крови, новообразования и тяжелые формы аллергических заболеваний.
В «Спутник V» для доставки антигена используется два штамма человеческого аденовируса, который способен вызвать реакцию, похожую на простуду. Поэтому в ходе клинических испытаний были выявлены некоторые побочные эффекты: повышение температуры, слабость, боль в мышцах, учащение сердцебиения, тошнота.
Говорить о реальной эффективности вакцины еще рано — третья фаза исследований пока не закончена, и данные о ней не опубликованы. Но мировое сообщество критикует российскую вакцину: в исследовании, которое подтвердило ее эффективность, участвовало всего 76 человек, а в отчетах о клинических испытаниях «Спутника V» найдены неточности.
Привившиеся москвичи о том, как прошла вакцинация
39 лет, вакцинировался 16 сентября
Когда началась вся история с ковидом, я, как и большинство людей, воспринял ситуацию не слишком серьезно. Потом в России стало расти число зараженных, и я немного запаниковал. А в апреле от коронавируса умерла моя бабушка — у нее были проблемы со здоровьем, но она жила в стабильном состоянии последние два-три года. А как только появились проблемы с легкими, она за несколько дней «сгорела». Я очень тяжело переживал.
Когда я стал рассказывать в соцсетях, что хочу поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса в качестве добровольца, мои знакомые начали мне рассказывать какие‑то жуткие вещи про ковид. Моя подруга (ей около сорока лет) заболела, и у нее образовались тромбы в сосудах по всему телу, пришлось делать операцию, потом были проблемы с легкими. Несколько человек рассказывали, что у них появилась сильная отдышка после болезни. Я наслушался всех этих историй и решил выбирать из двух зол меньшее.
Я понимаю, что у вакцины есть и политический подтекст — в том плане, что надо сделать побыстрее, протестировать и похвастаться ею на весь мир. И я бы с удовольствием не вакцинировался и сидел дома на карантине, но у меня нет такой финансовой возможности — мне нужно ходить на работу.
Я искал информацию, и мой приятель, который работает в ТАСС, скинул новость о запуске исследования вакцины. Я записался, мне перезвонили через полторы недели: нужно было прийти в определенную поликлинику. Самое сложное — решиться психологически. Особо никак готовиться не нужно, разве что не пить накануне.
Вообще, за все это время правило по поводу алкоголя менялось несколько раз: сначала сказали не пить накануне, потом — что нельзя пить во время всего исследования. А по новым правилам так: за три дня до и три дня после нельзя слишком много пить, то есть чуть-чуть можно, главное — не напиваться.
Я сдал все необходимые анализы, а на следующий день мне сделали первый укол в плечо. Я, кстати, получил только результаты на антитела и ВИЧ, остальные анализы (должны были быть еще тесты на наркотики и алкоголь) не обнаружил в своей карте.
Сам препарат я перенес хорошо. А вот организационная часть этого процесса разочаровала. Когда я пришел в отделение, там была куча людей, большинство — без масок. Многие ждали своей вакцины час-полтора, хотя у всех был прием по времени. Мне также предложили на время взять браслет, с которого можно будет считывать данные о моем состоянии здоровья. Этот браслет я ждал еще два часа.
Первые три дня после вакцинации мне звонили и спрашивали, как самочувствие. После этого звонить перестали. В какой‑то момент у меня появились боли в боку, я думаю, что это не связано с вакциной. Но когда я позвонил на горячую линию, врач мне сначала сказал: «Уже поздно что‑то решать, перезвоните завтра с утра». А на следующий день послал меня в районную поликлинику, «если станет хуже».
Через 21 день мне сделали еще одну прививку. Первые три дня после каждого вакцинирования у меня болело место укола. Потом боль резко пропадала. Во всем остальном я чувствовал себя прекрасно. Спустя 10 дней после второго укола я самостоятельно сдал тест на антитела, они были обнаружены.
Через месяц после вакцинации я еще привился от пневмонии и гриппа. Очень доволен, потому что психологически становится легче и спокойнее. Посмотрим, насколько это поможет физическому здоровью.
43 года, вакцинировалась 10 декабря
Я записалась в добровольцы в конце сентября. На это были две причины: боязнь тяжело переболеть и нежелание заразить престарелых родителей. Я верю в науку и ставлю на одну чашу весов вероятность заболеть в разгар эпидемии, а на другую — потенциальные риски от вакцинирования. Заболеть для меня намного вероятнее и страшнее.
Когда я решила, что буду ставить вакцину, то отдавала себе отчет, что есть маленькая вероятность осложнений даже для моего здорового организма. В действенность верилось, потому что прививку испытали на добровольцах на первом этапе, и у них выработались антитела. К тому же, мне кажется, что было бы совсем неадекватно со стороны России анонсировать на весь мир создание недействующего препарата.
Первый мой поход в добровольцы не увенчался успехом. То ли лаборанты перепутали пробирки, то ли произошла техническая ошибка, но предварительный анализ показал, что я заражена коронавирусом — мне влепили медотвод и две недели карантина. Все мои последующие тесты были отрицательными, а анализ на антитела показал, что с ковидом я никогда не сталкивалась.
Вторую попытку я предприняла 10 декабря. Я знала, что 5 декабря запустили вакцинацию для учителей и медработников. Но сразу стало понятно из новостей, что желающих прививаться совсем немного. Я поняла, что это мой шанс успеть в последний вагон уходящего поезда. Я домохозяйка, мне 43 года, у меня нет хронических заболеваний. Значит, мне светит попасть в очередь на вакцинацию не раньше чем через полгода, а может, и позже.
Я нашла в интернете адреса 70 поликлиник, проводящих вакцинацию, и наобум поехала в ближайшую. С собой были только паспорт и полис ОМС. Прошла первый барьер из дежурной медсестры на входе, сказав, что хочу записаться на вакцинацию. Внутри увидела табличку «COVID-19, прививка, 3-й этаж» и направилась туда. На входе в отделение меня приветствовал врач. Узнав, что я предварительно не записывалась, дал мне внутренний телефон. Я позвонила, и меня записали на прием через 5 минут.
Я заполнила стандартную анкету, доктор спросил о побочках после прививок от гриппа и поставил укол. Медсестра разрешила сфотографировать ампулу, выдала сертификат и отпустила в коридор. Весь процесс занял минут 40. За это время на 3-м этаже из посетителей была только я.
Врач еще предупредил, что в течение двух-трех дней может подниматься температура. Сказала, что возможна та же побочка, что и после любой другой вакцины: слабость, неприятные ощущения в месте укола. Но пока я чувствую себя отлично. Единственное, что можно заметить негативного, — мне не сказали, куда обращаться в случае осложнений.
32 года, вакцинировалась 7 декабря, @svetlanafreshdress
Я не раз болела вирусными заболеваниями, и мой организм очень тяжело их переносил — сильно страдал иммунитет, я каждый раз чувствовала такую слабость, что не могла подняться с постели. Опыт показал, что в моем случае нужно заранее подготавливать себя к встрече с вирусами. Поэтому я каждый год ставлю прививку от гриппа (и последние пять лет им не болею), и сейчас, когда появилась вакцина от коронавируса, решила сделать ее в числе первых.
Конечно, нет никакой 100%-ной гарантии, что вакцина сработает и появятся антитела. Но я считаю, что в жизни ни в чем нельзя быть уверенным на все сто, и этот случай не исключение. Я была уверена, что все пройдет хорошо, на 99%. У меня есть знакомые, которые уже сделали прививку и остались очень довольны. Также мой муж участвовал в испытаниях вакцины, поэтому сомнений, стоит делать или нет, не было.
При первом посещении поликлиники я сдала кровь из вены на антитела. Далее в течение пяти дней мне сделали саму прививку. Я заранее никуда не записывалась, просто пришла в поликлинику, и мне сказали, куда нужно подойти. Врач объяснила, что [после вакцинации] может быть недомогание, потом я заполнила анкету, где надо было подтвердить, что у меня нет аллергических реакций, что не делала других прививок в течение месяца, что чувствую себя нормально и что у меня нет температуры. Перед самой прививкой мне померили температуру. После вакцинации я полчаса провела в стенах поликлиники, потому что врачи хотели проследить за моим самочувствием, и уехала домой.
После прививки у меня появилась слабость, как мне показалось, но это, наверное, можно связать с волнением. Ближе к вечеру я почувствовала температуру. Измерила, оказалось, что 37,5. Потом заболела голова, задрожали конечности, стало сильно морозить. Я легла спать, но заснуть не смогла: через час температура была уже 38,5. Я запаниковала, но решила дождаться утра. В итоге как‑то уснула. С утра головная боль и слабость так и не прошли. В течение дня вообще не было аппетита и хотелось спать. Все свои симптомы меня попросили заносить в дневник ощущений, который заполняется на mos.ru.
Через сутки все недомогания прошли, я выдохнула и обрадовалась. Мне показалось, что если мой организм так отреагировал, то это хороший знак — он справился с вирусом. Повторная прививка будет через 21 день, она обязательна. Как сказали врачи, антитела вырабатываются где‑то через 42 дня после первой вакцинации.