Когда мы придумали «Афишу Homework», то не представляли, как много музыкантов откликнутся на нашу идею сделать лайвы в необычных условиях и с нестандартными аранжировками. Сегодня завершаем первый сезон. Героиня последнего выпуска — Лиза Громова, играющая максимально элегантный ностальгический поп для усталых сердец. А мы не прощаемся!

Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно в домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте танк (!)», sobakasoma, Artemiev и другие музыканты.

Новый сезон «Афиши Homework» начнется уже в сентябре. Следите за объявлениями. Спасибо, что вы смотрите нас. Мы вас любим!