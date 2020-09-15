Через несколько недель и даже месяцев после перенесенного коронавируса некоторые люди отмечают жалобы на ужасные искажения запаха: кофе для них теперь пахнет помоями, а собственный пот — луком. «Афиша» пообщалась с переболевшими и изучила исследования, чтобы разобраться, в чем дело.

Данные о том, что COVID-19 вызывает временную потерю обоняния у части заболевших, появились еще несколько месяцев назад. Первичные исследования и опросы жалоб помогли выявить этот распространенный симптом — у некоторых пациентов он даже оказывался единственным проявлением нового коронавируса. Но в последние несколько месяцев в сообществах, чатах и форумах стал все чаще упоминаться необычный симптом — сильное искажение запахов спустя несколько месяцев после выздоровления. Многие отмечают, что охарактеризовать новые запахи очень сложно: они совсем не похожи на привычные, знакомые. Но в одном все страдающие от непонятного симптома солидарны: эти запахи точно не назвать приятными. Интенсивность дискомфорта бывает разной: кому‑то просто пришлось отказаться от кофейных напитков и сменить зубную пасту, а кто‑то уже месяц практически не может есть . Из‑за отсутствия опубликованных научных данных врачи на подобные жалобы лишь разводят руками. Поэтому люди со свежеприобретенным искажением обоняния собираются в группы и сообщества, где пытаются делиться своими собственными наблюдениями, поддерживать друг друга и давать советы. В англоязычной среде поддержкой таких людей занимается некоммерческая организация AbScent. Ее команда состоит из оториноларингологов, исследователей, пациентов и активистов. AbScent существует уже не первый год, изучая вопросы нарушений обоняния и информируя публику. Но с появлением COVID-19 их аудитория резко выросла, а на сайте появился отдельный раздел для людей, страдающих потерей или искажением обоняния в связи с коронавирусом. На их сайте можно найти много полезной информации: от регулярно обновляемого списка научных публикаций до подробного гида для пациентов. В русскоязычном пространстве люди с посткоронавирусными искажениями запахов и вкусов собираются в чате «Запахи/вкусы после COVID-19» — на момент публикации в нем состоит три с половиной тысячи человек. В своих первых сообщениях в чате большинство участников рассказывает о том, что впервые оказались в среде, где их не считают сумасшедшими, — родственники, друзья и врачи зачастую просто не верят в реальность их проблемы.

История Люды «Мои родители переболели коронавирусом в мае. У мамы КТ показала правостороннюю пневмонию, хотя первый тест на COVID-19 вернулся отрицательным. Но в июле она сдала тест на антитела — и они у нее присутствовали. Я заболела в июне, и моя болезнь протекала практически бессимптомно: буквально один день насморка и температура 37. А через какое‑то время у меня произошла потеря обоняния на целый месяц: просто так, без причин. Возвращалось оно постепенно, и в какой‑то момент я заметила изменение ранее привычных запахов. Точно такая же история у девушки моего брата. И мы с ней единственные, для кого изменились запахи, — у моей мамы, например, такого нет. В середине июля я начала чувствовать странные запахи в метро и не понимала, что происходит, пока случайно подруга не махнула у меня перед лицом своей рукой, предварительно использовав антисептик. Все эти антисептики в метро ужасно воняют, это я заметила в первую очередь. После этого я как‑то зашла в гости к бабушке и меня начало тошнить от запаха готовящейся еды. Это было настолько невыносимо, что я задержала дыхание и убежала: я на полном серьезе подумала, что она жарит человечину с луком (запахом «человечины» героиня называет запах, который запомнила во время лазерной коррекции зрения. — Прим. ред.). В семье никто не понимал, почему я так реагирую. Однажды меня стошнило, когда я приготовила лазанью. Постепенно так стали пахнуть очень многие шампуни, парфюм, вареные и жареные яйца, сырой лук, мясо, и это ужасно отвратительно — смесь чего‑то тошнотворно сладкого и пережаренного . Теперь так пахнет в ларьках с шаурмой и столовых, мне трудно проходить мимо этих мест. Еще труднее находиться дома на кухне или мыться в ду́ше, постоянно приходится задерживать дыхание».

Из‑за чего может появляться этот неприятный симптом?

Александр Мельников Врач-терапевт, заведующий отделением сомнологии Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии «С чем связано нарушение обоняния при новом коронавирусе — точно пока неизвестно. Но есть определенные отличительные черты таких нарушений именно при COVID-19. Прежде всего, потеря обоняния (аносмия) — это, как правило, довольно ранний симптом. При этом у человека может не быть насморка или выделений из носа, но он теряет обоняние. Есть достаточно обоснованная теория, что нарушения обоняния при COVID-19 в ряде случаев являются проявлениями поражений в центральной нервной системе. В ЦНС есть обонятельные луковицы — нервные структуры, часть головного мозга. Они принимают и обрабатывают сигналы от обонятельных рецепторов. При МРТ мозга людей с потерей обоняния на фоне коронавирусной инфекции обнаруживаются изменения в этих структурах». Известно, что вирус SARS-CoV-2 инфицирует организм путем прикрепления к ACE2-рецепторам на поверхности клеток в верхнем респираторном тракте. Белок под названием TMPRSS2 помогает вирусу проникнуть внутрь клетки. Когда вирус пробрался в клетку, он может приступать к копированию самого себя (репликации), запуская воспалительный ответ иммунной системы.

Когда нарушение обоняния, связанное с новым коронавирусом, только начали изучать, считалось, что именно таким путем вирус проникает и разрушает обонятельные нейроны (клетки, отвечающие за передачу сигнала от ароматического компонента, попавшего в нос, к мозгу, где этот сигнал будет обрабатываться). Но последние исследования указывают на то, что на обонятельных нейронах отсутствуют те самые ACE2-рецепторы, необходимые для успешного прикрепления вируса. Зато они есть на стентакулярных клетках — клетках, которые поддерживают обонятельные нейроны. Сейчас некоторые ученые сходятся во мнении, что именно повреждение этих «поддерживающих» клеток в сочетании с воспалительным отеком полости носа вызывает потерю обоняния — но сами нейроны остаются невредимыми. Правда, в случае особенно острого воспаления повреждения могут «дотянутся» и до них: тогда речь идет о следующей ступени нарушения обоняния. Когда затронуты нейроны, восстановление может занимать гораздо больше времени. Их регенерация происходит с помощью стволовых клеток, присутствующих в слизистой оболочке носа. Именно в таких случаях первым шагом к восстановлению может сопутствовать искажение запахов — паросмия.

История Татьяны «У меня болеет дочь, ей 20 лет. Она работает в больнице, в отделении рентгенологии, — там, в «красной зоне», и заболела. Перенесла болезнь в легкой форме. Четыре дня температура держалась в районе 37,5–37,8, КТ — без признаков пневмонии. Тест на коронавирус положительный. В конце второй недели болезни у нее появился сухой кашель и обострилась астма. Больничный продлился 26 дней. Запахи и вкус пропали со второго дня болезни, а вернулись только через неделю после выписки. То есть больше месяца запаха и вкуса не было. Спустя полтора месяца, в конце июля, появились эти [непривычные] запахи. Дочь сначала чувствовала этот запах от своего тела и от мяса. Даже курицу выбросила — подумала, что испортилась. Моча и кал тоже имеют сильный запах, который она описывает как «сладко-гнилостный». В первые дни поняли, что этот же неприятный запах и вкус имеют яйца, мясо, лук, морковь. Далее добавились гречка, хлеб, творог и помидоры . Обследование МРТ показало синдром вертебробазилярной артериальной системы, эндоскопия носовых пазух — отек слизистой. Лор сказал, что это последствия вируса: другие вирусы тоже могут вызывать такой симптом. Например, герпес в острой форме и цитомегаловирус. Он выписал витамин В и гипоксен для питания сосудов мозга. А вообще, врачи, у которых мы были, говорят, что мы с такой проблемой у них первые. Сегодня даже посещали психиатра. Там о таком «чуде» тоже не слышали — но охотно признали нас своими пациентами и выписали сильный нейролептик. В общем, мы поняли одно: проблема неизвестная и, самое ужасное, изучить и объяснить ее никто не хочет ».

Нужно ли лечить аносмию или паросмию?

Александр Мельников: «На данный момент нет никаких научных данных об эффективности лечения нарушений обоняния, связанных с поражением ЦНС и вирусными инфекциями. Но тема того, что вообще выписывают при COVID-19 для «лечения», очень широкая. К сожалению, выписывают что попало — особенно это касается всяких витаминов и БАДов . Это отдельная проблема. Что кому‑то пришло в голову — особенно если человек со степенью и имеет определенное положение, — то он и начинает продвигать как ноу-хау в лечении. При оценке эффективности различных методов необходимо учитывать самопроизвольное течение процесса — нарушения обоняния нередко уходят сами по себе, и прогнозировать здесь довольно сложно. Также важно понимать, что в целом опыт с потерей обоняния при COVID-19 небольшой, всего несколько месяцев. Но есть данные про другие вирусные инфекции, про потерю обоняния при поражении ЦНС, в том числе после травм головного мозга или вследствие демиелинизирующих заболеваний. И эти данные говорят о том, что средств лечения аносмии не существует. Другое дело, если нарушение обоняния связано с полостью носа — когда человека беспокоят ринит, синусит, полипоз. В таких случаях нужно лечить процесс в носу и, при успешном лечении, обоняние восстанавливается».

Создательница чата «Запахи/вкусы после COVID-19» Юля в правилах указывает, что любые советы по лечению симптома лекарственными препаратами запрещено: «Их бесконтрольный прием может нанести серьезный вред здоровью, тем более эффективность любого лекарства в нашем случае еще не доказана». Цель группы — взаимоподдержка и сбор научной информации о паросмии и изменениях вкуса после коронавируса. Кроме того, в чате публикуются ссылки на анкеты и исследования, которые могут помочь врачам и исследователям изучить симптом, ведь основной проблемой на данный момент является отсутствие информации. Такая неизвестность и становится источником тревоги для многих, оказавшихся один на один с неописанным синдромом.

История Юли «Я недавно была у невролога в государственной поликлинике. Врач не находит показаний на обследование с помощью МРТ — я еле выпросила КТ мозга.

Отношение просто как к мнительному ипохондрику. Так в карте и пишут: «мнительная».

Терапевт вчера честно сказала: «Мы просто пока ничего не знаем, наблюдения только ведутся». Мне как‑то написал человек, уверяя, что у него есть связи в медицинском сообществе и нас хотят взять за контроль, провести исследования. Но больше он на меня не выходил. Есть еще одна врач, которая «по секрету, только мне» утверждает, что проведены исследования, что все очень плохо и опасно, и только ее клиника это лечит (а весь мир не в курсе). Но я об этом даже никому не говорю — мало ли кто что в интернете пишет. Никаких подтверждений своим «исследованиям» мне не предоставили».

Искажение запахов после коронавируса коснулось меня. Что я могу сделать? На вебинаре организации AbScent специалисты и пациенты говорят о паросмии как об этапе на пути к полному восстановлению обоняния. И даже несмотря на то, что некоторые ароматы после восстановления могут остаться не в точности такими, какими вы их помните, острая фаза с невыносимыми запахами рано или поздно завершится. Если вы владеете английским языком, можно поучаствовать в одной из Zoom-конференций организации: следующая пройдет 15 сентября и будет посвящена изменениям в сфере питания и интимной жизни, вызванным нарушениями обоняния. Вы также можете помочь исследованиям, заполнив опросник о паросмии или анкету для изучения последствий COVID-19. Последний проводит Глобальный консорциум химико-сенсорного исследования. На главной странице анкеты вы выбираете пункт, который подходит вам, и вас отправляют в соответствующий опросник или предлагают инструкции для самопроверки.