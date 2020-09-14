Пациентов сегодня уже 32, в том числе 27 — с коронавирусом, 23 — на вентиляторах, трое из них — молодые беременные женщины. Почти никто не поправляется. Обычно наша реанимация на тот же состав лечащих врачей заполнена восемнадцатью пациентами. В тяжелый гриппозный сезон их иногда бывает 25. Почти всегда есть несколько пациентов, готовых к переводу в обычные отделения. Сегодня таких пациентов не было. Утренняя пересменка затянулась из‑за звонка заведующего реанимацией. Хорошо хоть без видео, моя мимика была слишком выразительной (я часто закатывал глаза). Слышимость была ужасной, так как все были в масках разного калибра; заведующий перебивал, переспрашивал, терял нить из‑за помех и приглушенных масками голосов, но в целом почти не мешал. Немного расстроился, услышав, что в одном из отделений ночью обнаружили отсутствие пульса у пожилого мужчины с коронавирусом. Попытки вернуть пульс оказались напрасными. Вечером заведующий обещает приехать на помощь. Это очень хорошо, лишний человек с опытом и навыками бесценен. Единственное — когда я вижу заведующего в маске набекрень, лезущего на ковидные редуты, мне всегда становится за него тревожно.

По дороге в отделение я наблюдал ссору флеботомиста (медработник, занимающейся кровопусканием. — Прим. ред.) и медсестры из‑за полиэтиленовых накидок. Их мало, и они не у тех, кому реально нужны. Раздобывшие их не спускают с них глаз. Есть люди, которые приспособили под накидки мешки для мусора. Мы теперь ничего не выбрасываем. В пакетики из‑под накидок кладут телефоны — тогда их не надо постоянно обрабатывать антисептиком, а можно только один раз в конце смены.

Одной из беременных пациенток стало лучше, мы готовились перевести ее в обычное отделение вечером, а две другие дышали сами, так что появились проблески оптимизма. Как выяснилось, зря. Приободряться и обнадеживаться с этой болячкой довольно бессмысленно. Сигнал тревоги: требуется команда быстрого реагирования в отделение на шестом этаже. Пациентка дышит с частотой 45 раз в минуту, кислород с фракцией 98% через канюлю — при этом насыщение кислородом крови даже не близко к норме. Женщина выглядит очень испуганной. Достаточно одного взгляда — нужно звонить интубационной команде. Они появляются быстро, но тут же раздается второй сигнал — в отделении тремя этажами выше. Там идентичная ситуация, но пациентке еще хуже; второй интубационной команды у нас нет. Интубируем сами, но уже слишком поздно. От длительной гипоксии (низкого уровня кислорода в крови. — Прим. ред.) происходит остановка сердца, после сердечно-легочной реанимации пациентка возвращается на 15 минут, но сердце останавливается снова. Распечатываем кардиограмму с прямой линией, звоним семье. Кто‑то из резидентов походя замечает, что это жена пациента, который умер ночью, а одна из их дочерей в другой больнице. Говорят, что в относительном порядке.