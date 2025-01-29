Умер актер Борис Улитин

Заслуженный артист России Борис Улитин скончался на 86-м году жизни. О смерти актера сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга.

«Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин. <…> Комитет по культуре Санкт Петербурга выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича», — говорится в заявлении.

Борис Улитин родился в 1939 году в Ленинграде. Отец Улитина руководил Театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады Улитин остался в осажденном городе с тетей. Он воссоединился с матерью только в 1943 году.

В 1961 году Улитин закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Вскоре его пригласили в труппу театра Комедии, где проработал около 60 лет.

В 1993 году актер получил звание «Заслуженный артист России», в 2004 его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», а 2009-м — Орденом Дружбы.