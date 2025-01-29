Умер актер Борис Улитин

Сегодня / 12:29
«Анору» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»
Сегодня / 12:48
Олден Эренрайк и Оливия Кук снимутся в «Швейцарии» Антона Корбайна
Сегодня / 12:13
Мерил Стрип проделала дыру в заборе размером с машину, чтобы спастись от пожара в Лос-Анджелесе
Сегодня / 11:39
Американец воссоединился с потерянным псом спустя 8 лет
Сегодня / 11:27
Прокуратура заподозрила Арсена Маркаряна в призывах к терроризму
Сегодня / 10:36
Россиянка вернулась из отпуска с радиоактивным песком
Сегодня / 09:47
Магазины «Светофор» в Москве временно закрывают из‑за санитарных нарушений
Сегодня / 09:41
Косатки стали охотиться на больших белых акул и съедать их печень
Сегодня / 08:44
Экс-специалист по безопасности OpenAI назвал темпы развития ИИ ужасающими
Сегодня / 08:27
В Нью-Йорке прошла «индогурация» нового мэра-собаки по кличке Саймон
Сегодня / 08:07
Трамп предложил миллионам госслужащих уволиться с восьмикратным выходным пособием
Сегодня / 07:45
85% жителей Гренландии высказались против присоединения острова к США
Сегодня / 07:26
В Японии выставили охрану для защиты туристов, рискующих жизнью ради красивого фото
Сегодня / 07:16
Тимоте Шаламе набрал почти 10 килограмм для роли Боба Дилана в «Никому не известном»
Сегодня / 06:56
Звезду «Тайн Смолвиля» Тома Уэллинга арестовали за вождение в нетрезвом виде
Сегодня / 05:55
Сумма штрафа Google превысила 1 800 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 рублей
Сегодня / 22:54
Звезда «Ривердейла» Марк Консуэлос появится в слешере «Крик-7»
Сегодня / 22:06
Рубен Эстлунд приступил к съемкам картины «Система развлечений не работает»
Сегодня / 21:33
Стивен Спилберг признался, что задумывал сиквел фильма «Инопланетянин»
Вчера / 20:41
Джорджу Р.Р.Мартину понравился сериал «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»
Вчера / 20:32
Лауреат премии «Оскар» Кевин Клайн сыграет в комедии «Американская классика»
Вчера / 20:29
Леди Гага высказалась о негативных отзывах на второго «Джокера»
Вчера / 19:43
В соцсетях шутят над кадром из тизера «Супермена» Джеймса Ганна. На это отреагировал режиссер
Вчера / 19:38
Стрелки Часов Судного дня передвинули на рекордные 89 секунд до полуночи
Вчера / 18:50
В Госдуме хотят запретить иноагентам проводить лекции и мастер-классы
Вчера / 18:45
Кейт Мара, Элизабет Мосс и Керри Вашингтон снимутся в «Неидеальных женщинах»
Вчера / 17:55
По роману Лин Ульман «Холодная песня» поставят сериал
Вчера / 17:55
Вышел трейлер библейского драматического сериала «Дом Давида»

Умер актер Борис Улитин

Сегодня в 12:21
Фото: телеграм-канал Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Заслуженный артист России Борис Улитин скончался на 86-м году жизни. О смерти актера сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга.

«Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин. <…> Комитет по культуре Санкт Петербурга выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича», — говорится в заявлении.

Борис Улитин родился в 1939 году в Ленинграде. Отец Улитина руководил Театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады Улитин остался в осажденном городе с тетей. Он воссоединился с матерью только в 1943 году.

В 1961 году Улитин закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Вскоре его пригласили в труппу театра Комедии, где проработал около 60 лет.

В 1993 году актер получил звание «Заслуженный артист России», в 2004 его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», а 2009-м — Орденом Дружбы.

Среди фильмов с его участием — «Человек-невидимка», «Захудалое королевство», «Ты у меня одна» и «Ленинград 46».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами