В России создают закрытое хранилище «деструктивной литературы»

Российская государственная библиотека имени Ленина создает закрытое хранилище «деструктивной литературы». Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) сообщила замминистра культуры Жанна Алексеева, передает РБК.
По словам Алексеевой, в спецхран попадет литература, которая «была представлена на наших исторических территориях и носила деструктивный характер». Других подробностей о том, какие именно книги могут оказаться в хранилище, она не привела.
Замминистра отметила, что российские библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов, включенных в реестр иноагентов. «Мы полагаем недопустимым использование информационной продукции, произведенной иноагентами, при проведении книжных выставок и культурно-просветительских мероприятий», — пояснила она.
С 2026 года библиотеки будут тратить федеральные субсидии на закупку книг в соответствии с рекомендательными списками, которые сформируют экспертные советы. Алексеева добавила, что Минкульт усилит контроль за закупками литературы.
Помимо ограничений на распространение книг авторов, объявленных иноагентами, в России также маркируют литературу, содержащую упоминание наркотиков. В списке Российского книжного союза с названиями таких книг сейчас более 2600 произведений. Среди них сочинения Джоан Роулинг, Ленина, Владимира Маяковского, Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Стивена Кинга, Чака Паланика, Карлоса Кастанеды, Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека и Дэниела Киза.