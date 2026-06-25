Начались съемки продолжения сериала «Трудная» с Глебом Калюжным и Кирой Медведевой

Во втором сезоне Влада продолжает бороться за новую жизнь и помогает девушкам в центре «Сестренки». Но исчезновение давней знакомой Елены Шиловой втягивает ее в опасное расследование, за которым скрывается преступная схема с деньгами, квартирами и чужими судьбами. Чем ближе Влада к правде, тем сильнее прошлое бьет по ней самой: под удар попадают близкие, а ее снова пытаются сделать виновной.