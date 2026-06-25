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Оливия Родриго стала неигровым персонажем в Fortnite

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @oliviarodrigo

Американская певица Оливия Родриго стала неигровым персонажем в Fortnite. Об этом сообщил Independent.

Певицу можно найти в режиме Battle Royale с 26 июня. В игровом магазине также вплоть до 25 июля будут продаваться скины, вдохновленные дебютным альбомом артистки «Sour» и недавно вышедшей второй пластинкой.

Там же доступны эмоции, основанные на хитах «Good 4 U» и «Maggots For Brains». Кроме того, в игре можно обнаружить три песни Родриго — им можно подпевать в режиме Fortnite Festival Karaoke на iOS и Android.

Певица призналась, что всегда любила, как Fortnite объединяет людей. Оливия рада, что ее музыка и образы нашли отражения в мире игры.

До Родриго героями Fortnite становились другие известные музыканты и знаменитости. Среди них — Сабрина Карпентер и Билли Айлиш.

Ранее стало известно, что Родриго запустит благотворительный женский фествиаль Daisy Chain Fields в Калифорнии. На нем появятся Чаппелл Рон, Doechii и Стиви Никс. Все средства от фестиваля пойдут на поддержку женщин и девочек.

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