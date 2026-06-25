По «Лило и Стичу» выйдет новая анимационная короткометражка. Информация об этом появилась на сайте Film Ratings, на котором публикуются возрастные рейтинги кино.



Название проекта — «Лило и Скретч» («Lilo & Scratch»). Как отмечает DTVA News, скорее всего, короткометражка связана с китайским спин-оффом «Стич и Ай» (2017), в котором также появляется персонаж по имени Скретч.



«Лило и Стич» — анимационный фильм 2002 года от студии Walt Disney Feature Animation. В нем рассказывается о дружбе одинокой гавайской девочки Лило и маленького инопланетного монстра.



В 2025 году на основе мультфильма вышел игровой фильм. Главные роли исполнили Майя Килоха и Крис Сандерс. Режиссером выступил Дин Флейшер Кэмп.