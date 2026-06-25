Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 164. Более 30 тыс. человек числятся пропавшими
Ученые: за последние 60 лет поп-музыка стала более негативной и агрессивной
Спин-офф про Осла из «Шрека» выйдет в июне 2028 года
Второй сезон «Газеты» — спин-оффа «Офиса» — выйдет 9 сентября
На озеро в Германии перестали пускать людей без знания немецкого
Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам
HBO снял документальный сериал про Jay-Z
Оливия Родриго стала неигровым персонажем в Fortnite
«Смесь Линча с „Днем сурка“»: в кино покажут мистический мультфильм от создателя синего пса Андрея
Папа римский Лев XIV выпустит сборник ранних сочинений
Смотрим трейлер «Живой ярости» — нового боевика от студии Lionsgate
Экс-сотрудник Popcorn Books получил условный срок из-за продажи квир-литературы
Лайонел Ричи прервал концерт из-за недомогания
Фасады и кровлю доходного дома Орловых в Москве отреставрируют
По «Лило и Стичу» выйдет новая анимационная короткометражка
Выставка редких авто, шоу-заезды и концерт Вани Дмитриенко: в Ленобласти пройдет «Гараж фест»
Начались съемки продолжения сериала «Трудная» с Глебом Калюжным и Кирой Медведевой
Каждый второй сотрудник в России скрывает, что смотрит короткие видео на работе
По «Абсолютному Бэтмену» снимут анимационный сериал
Дейзи Эдгар-Джонс в первом трейлере «Чувства и чувствительности» по роману Джейн Остин
Сериал «Чудо» с Идой Галич и Денисом Шведовым выйдет на «Кинопоиске»
В России создают закрытое хранилище «деструктивной литературы»
Павла Дурова заметили в Тбилиси
Стартовали съемки четвертой части продолжения «Универа»
Аналитики рассказали, где в Подмосковье дешевле всего снять загородный дом с бассейном
Депутат Госдумы: удаление приложений VK из App Store — повод «быстрее строить свой интернет»
Минцифры не будет ограничивать связь в Москве 25 июня
Из App Store пропали приложения «Дзен», VK Video и VK Music

Изабель Юппер наблюдает за соседями в дублированном трейлере «Параллельных историй» Асгара Фархади

Афиша Daily
2 мин на чтение

В российский кинопрокат 20 августа выйдет фильм «Параллельные истории» Асгара Фархади, автора «Развода Надера и Симин». «Афиша Daily» публикует дублированный трейлер.

В картине снялись Изабель Юппер, Венсан Кассель, Виржини Эфира и Катрин Денев. Юппер сыграла писательницу Сильви, которая живет в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп.

Героиня использует истории реальных людей в своих книгах, но добавляет в них драму, страсть, ревность и предательство. Однажды в жизни Сильви появляется помощник Адам (Кассель), который влюбляется в живущую напротив девушку (Эфира).


 

Чтобы произвести впечатление на соседку, Адам выдает рукопись Сильви за свой. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Но прототипы романа и отношения между ними оказываются не такими, какими их придумала Сильви.

Фархади признался, что в основу «Параллельных историй» лег фильм «Декалог» Кшиштофа Кесьлевского. Иранскому кинематографисту предложили адаптировать материал коллеги.

«Позже со мной связался Кшиштоф Песевич, сценарист Кесьлевского. Мне это показалось интересным и заманчивым вызовом — сделать сценарий, вдохновленный другим сценарием. И сам процесс этой работы в итоге стал темой фильма: как одна история перетекает в другую, как реальность и выдумка питают друг друга», — поделился Фархади.

Режиссер добавил, что фильм получился «о том, что собой представляют наши жизни сегодня». По его словам, «у каждого из нас есть телескоп, прямо как в фильмы, и мы точно так же заглядываем в жизни других людей, и из того, что мы видим, складывается наше представление о мире». 

Расскажите друзьям