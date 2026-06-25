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Экс-сотрудник Popcorn Books получил условный срок из-за продажи квир-литературы

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Popcorn Books

Бывшему директору по продажам Popcorn Books Павлу Иванову назначили 4 года условно по делу об экстремизме из-за продажи квир-литературы. Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Иванова признали виновным в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК) и в вовлечении в деятельность такой организации (часть 1.1 статьи 282.2 УК).

Прокурор просил для Иванова именно такой срок, какой и назначил в итоге районный суд.

Как отмечает «Медиазона»*, Иванов признал вину, заключил соглашение со следствием и дал показания на других обвиняемых. «Во время очных ставок, когда были представлены неустановленные лица издательства „Эксмо“, я полностью изобличил их в преступной деятельности, которую они проводили в издательстве, поскольку все это было на моих глазах и я был свидетелем того, как они, собственно, нас втягивали в эту деятельность», — сказал он в суде.

Иванов также заявил, что хотел «уйти на СВО» и что раскаивается в своем поведении. «Для меня это большой позор. Я всю жизнь боролся с этим, начиная с советских времен, когда в составе комсомольского отряда ловил извращенцев», — добавил он.

Иванова, бывшего директора Popcorn Books Дмитрия Протопопова и сотрудника издательств Individuum и Popcorn Books Артема Вахляева задержали в мае 2025 года. Все трое стали фигурантами уголовного дела об экстремизме из-за квир-литературы. Им вменили распространение нескольких книг, в том числе романа «Лето в пионерском галстуке».

Эти книги оказались под запретом в России после того, как власти объявили экстремистским международное движение ЛГБТ**. Как стало известно в суде, дело на сотрудников Popcorn Books завели после контрольной закупки запрещенных в России книг, к которой силовики привлекли подростков.

Весной 2026 года были задержаны несколько руководителей «Эксмо», в том числе гендиректор издательства Евгений Капьев. После допросов их отпустили. Источники российских СМИ сообщали, что показания на топ-менеджеров «Эксмо» дали Протопопов, Вахляев и Иванов.

* «Медиазона» внесена Минюстом в реестр иноагентов.

** Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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