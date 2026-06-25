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Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам

Афиша Daily
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Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Срок рассмотрения документов на итальянскую визу в России увеличился с 40 до 60 дней. Об этом заявили в визовом центре VMS. На его сообщение обратила внимание Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россиянам рекомендуют подавать документы на визу не позднее чем за три месяца до путешествия. Увеличение сроков выдачи объяснили большим количеством заявок.

Как отмечает АТОР, сейчас запись на подачу в Москве открыта на середину июля. Иногда появляются слоты на более ранние даты.

В прошлом году Италия выдала россиянам около 160 тыс. шенгенских виз — это один из самых высоких показателей среди стран ЕС. Россиянам одобряют более 90% заявок на итальянскую визу. 

В ноябре 2025 года Еврокомиссия запретила выдавать новые многоразовые визы в России. Исключение сделали для близких родственников граждан Евросоюза или россиян, легально живущих в ЕС, транспортных работников и в некоторых других случаях (например, для граждан РФ, которые докажут необходимость частых поездок и благонадежность).

В марте 2026-го АТОР сообщала, что выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90% из-за ужесточения визовой политики европейских стран.

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