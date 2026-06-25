Ученые: за последние 60 лет поп-музыка стала более негативной и агрессивной

К похожим выводам ранее пришли и ученые из Венского университета. Их исследование показало, что за последние полвека тексты песен стали заметно проще и мрачнее. По данным исследователей, начиная с 1970-х годов в поп-музыке резко возросла частота использования депрессивных и эмоционально тяжелых слов, таких как «плохо», «боль» и «неправильно». Авторы работы подчеркнули, что эта тенденция напрямую отражает изменение приоритетов во всем обществе. Тенденция также объясняет, почему оптимистичные хиты прошлых лет — например, «Walking On Sunshine» группы Katrina and the Waves — со временем уступили место депрессивным песням вроде «Back to Black» Эми Уайнхаус.

