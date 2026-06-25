Сериал «Чудо» с Идой Галич и Денисом Шведовым выйдет на «Кинопоиске»

Ида Галич снялась в сериале «Чудо», который выйдет в эфире Первого канала и на «Кинопоиске». Дату релиза объявят позже, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе стриминговой платформы.
Блогерша сыграла популярного коуча Мию, которая знает о людях главное — чего они хотят на самом деле. Миллионы людей идут к ней за переменами, за смыслом, за чудом, и их жизни действительно меняются. Но у чуда есть цена — и каждому предстоит решить, на что он готов пойти ради него.
Главные роли в сериале также исполнили Денис Шведов, Сергей Гилев, Антон Филипенко, Анастасия Уколова, Виктория Романенко, Александра Барышева, Юлия Вальцефер и Максим Жегалин. Съемки «Чуда» прошли в Москве, Подмосковье и Астрахани. В сериале будет восемь серий.
Сценарий по идее шоураннера и продюсера Александры Ремизовой написали Максим Жегалин и Никита Попов. Режиссеры-постановщики проекта — Полина Власенко и Сергей Дьячковский. Генеральными продюсерами выступили Константин Эрнст и Ольга Филипук. Продюсеры: Сергей Титинков («Натали и Александр», «Обоюдное согласие»), Александра Ремизова («Триггер», «Игры», «Нулевой пациент»), Дмитрий Нелидов («Король и Шут», «Пищеблок»).
«Мне так понравился этот проект и предложение Саши Ремизовой поучаствовать в пробах, что я решила пойти на риск. Я была глубоко беременной, а съемки поставили уже на осень. Пробы я проходила с малышкой, и успешно справилась с ними, потому что настрой был колоссальный! Я была невероятно счастлива вернуться на съемочную площадку всего через полтора месяца после рождения дочки — почувствовать настрой, энергию и вдохновение, которое она дает», — рассказала Ида Галич.