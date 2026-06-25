Кинокомпания «Кино.Арт.Про» поделилась с «Афишей Daily» трейлером фильма «Живая ярость». В российский прокат фильм выйдет 9 июля.
В центре сюжета — немой мастер Ван Вэй, который обожает свою дочь и ведет спокойную жизнь. Но все рушится в тот момент, когда девочку неожиданно похищают. Столкнувшись с бездействием коррумпированных полицейских, Ван Вэй решает спасти собственную дочь самостоятельно. Его неожиданным союзником становится журналист, переживающий собственную трагедию: его жена также бесследно исчезла. Герои решают действовать сообща и вступают в схватку с преступной сетью. Чтобы добиться справедливости, им предстоит пройти череду смертельно опасных испытаний.
Главную роль в фильме исполнил Се Мяо, еще в детском возрасте впечатливший зрителей боевым мастерством в роли сына героя Джета Ли в «Красном драконе». Компанию ему составил индонезийский актер и мастер единоборств Джо Таслим, известный по фильму «Рейд» и дилогии «Мортал Комбат».
Режиссером «Живой ярости» выступил Кэндзи Танигаки — постановщик боевых сцен в фильмах «Блэйд-2», «Воины сумерек: Осада Коулуна», «Горячая точка» и других. Продюсер картины — Уильям Кун, ранее работавший над культовым фильмом Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и картинами одного из самых влиятельных китайских режиссеров Чжана Имоу «Дом летающих кинжалов», «Герой», «Цветы войны».
Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в программе «Полночное безумие», где картина получила стоячие овации и высокие оценки критиков. Фильм также занял второе место в голосовании People’s Choice Award. Создатели отмечают, что картина понравится тем, кто смотрел дилогию «Убить Билла», франшизу «Джон Уик», а также фильмы «Олдбой», «Рейд», «Мортал Комбат», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Дом летающих кинжалов» и «Красный дракон».