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Второй сезон «Газеты» — спин-оффа «Офиса» — выйдет 9 сентября

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Universal Television

Peacock назвал дату выхода второго сезона сериала «Газета». Все серии продолжения спин-оффа «Офиса» с Доналлом Глисоном выйдут 9 сентября.

Премьера первого сезона состоялась осенью 2025 года. Действие в сериале разворачивается в городе Толидо, штат Огайо. Шоу рассказывает о редакции газеты на Среднем Западе США, которая во избежание закрытия решает прибегнуть к помощи репортеров.

По сюжету амбициозный журналист Нед Сэмпсон (Доналл Глисон) приходит в издание в качестве главного редактора. Ему предстоит справиться с сокращением бюджета и смотивировать команду сотрудников, роли которых исполнили Сабрина Импаччаторе, Челси Фрай, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки.

Ранее исполнитель главной роли говорил, что сериал «Газета» — это настоящий кладезь тем для юмора. «Я думаю, если бы мы работали в крупной газете, мы бы затрагивали самые разные темы, о которых было бы трудно шутить. А поскольку это небольшое издание, можно найти мелочи, которые на самом деле важны. И в каком-то смысле самые важные новости — о событиях, которые происходят прямо на твоей улице. Так что да, нам это очень нравится. Мне очень повезло быть частью этого», — подчеркивал Глисон.

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