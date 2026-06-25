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По «Абсолютному Бэтмену» снимут анимационный сериал

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: DC

Студия DC разрабатывает анимационный сериал по серии комиксов «Абсолютный Бэтмен». Об этом пишет Deadline. 

О проекте рассказали на Международном анимационном фестивале в Анси. Шоураннером выступит сценарист комикса Скотт Снайдер. 

В «Абсолютном Бэтмене» образ Темного рыцаря переосмысливается: у Брюса Уэйна нет богатого наследства, он работает инженером-строителем. Альфред Пенниуорт в серии предстает не дворецким Брюса, а агентом MI6, который преследует Бэтмена. 

Премьера комикса состоялась в 2024 году. Он разошелся тиражом более шести миллионов экземпляров.

Кроме того, одобрен проект мультсериала «Джокер: Бунт смеха». В нем Джокер столкнется с экзистенциальным кризисом после смерти Бэтмена. Режиссером станет Ясухиро Аоки. В разработке также находится детский сериал про суперпса Крипто.

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